Šéf německého ministerstva obrany vyzval k přípravě na válku v Evropě

31. 10. 2023

Ozbrojený konflikt na Blízkém východě a ruská invaze na Ukrajinu by mohly vést k válce v Evropě, řekl německý ministr obrany Boris Pistorius v rozhovoru pro ZDF. Ozbrojený konflikt na Blízkém východě a ruská invaze na Ukrajinu by mohly vést k válce v Evropě, řekl německý ministr obrany Boris Pistorius v rozhovoru pro ZDF.

"Musíme si zvyknout na myšlenku, že by v Evropě mohla hrozit válka," řekl. V tomto ohledu musí být Německo schopno se bránit – to platí jak pro Bundeswehr, tak pro společnost. "Musíme být připraveni na válku," zdůraznil Pistorius.

Šéf ministerstva obrany odmítl obvinění, že vláda reaguje na nové hrozby příliš pomalu. Připomněl, že reorganizoval Bundeswehr. V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu byl také vytvořen zvláštní fond v hodnotě 100 miliard eur.

"Neděje se to rychleji než nyní," zdůraznil ministr a dodal, že stav Bundeswehru "byl dlouho zanedbáván" a "vše, co bylo zničeno za 30 let, nelze obnovit za 19 měsíců". Pistorius zároveň slíbil, že "do konce tohoto desetiletí bude Německo ve zcela jiné pozici".

Ministr již dříve provedl zásadní změny ve struktuře ministerstva obrany. Konkrétně snížil počet vedoucích pracovníků oddělení z 370 na 160, aby zjednodušil řízení a odstranil dvojí podřízenost. Pistorius také nahradil Eberharda Zorna ve funkci generálního inspektora Bundeswehru Carstenem Breuerem a Gabriele Korbovou ve funkci šéfky Úřadu pro nákup zbraní její bývalou zástupkyní Annette Lenik-Emdenovou.

Kromě toho ministr znovu zřídil zvláštní velitelství pro operační řízení a plánování, aby se zajistila interakce mezi různými odděleními ministerstva obrany. Pistorius jmenoval do jeho čela muže ze svého vnitřního kruhu, brigádního generála Christiana Freudinga.

Na příští rok rozpočet Bundeswehru zahrnuje 51,8 miliardy eur, což je téměř o dvě miliardy více než letos (asi 50 miliard eur). Z tohoto zvláštního fondu bude vyčleněno dalších 19,2 miliardy eur. Tyto prostředky budou použity na nákup letounů F-35, izraelského systému protiraketové obrany Arrow 3 a vrtulníků Chinook. Celkový objem vojenských investic tak bude činit 71 miliard eur.

Francie a Velká Británie již dříve varovaly před hrozbou rozsáhlé války. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu na toto téma vystoupil 30. října na fóru o bezpečnosti v Číně. Ministr uvedl, že Západ by mohl vyprovokovat přímý vojenský střet mezi jadernými mocnostmi tím, že by podpořil Ukrajinu v její konfrontaci s Ruskem. Zdůraznil, že takový scénář je plný "katastrofálních následků".

Celý článek v němčině: ZDE

