Válka mezi Hamásem a Izraelem vstoupila do nové fáze. Co očekávat?

31. 10. 2023

čas čtení 11 minut

S tím, jak se Izrael posouvá od čistě leteckého přístupu k přístupu zahrnujícímu pozemní síly v Gaze, bude čelit novým výzvám a dilematům, píše Daniel Byman. S tím, jak se Izrael posouvá od čistě leteckého přístupu k přístupu zahrnujícímu pozemní síly v Gaze, bude čelit novým výzvám a dilematům,

Izrael vstoupil do "nové fáze války" proti Hamásu v Gaze, řekl v sobotu izraelský ministr obrany Yoav Gallant. Izraelské obranné síly (IDF) vyslaly do Gazy tanky a další pozemní síly a ponechaly je tam, zatímco pokračovaly v intenzivních dělostřeleckých útocích a leteckém bombardování, ale prozatím odložily totální pozemní invazi. Není jasné, zda někdy dojde k formálnímu dni D pro takovou operaci, ale Izrael neustále posiluje své pozemní operace v Gaze, provádí nájezdy do pásma a přerušuje tam telekomunikace.

Vzhledem k tomu, že se Izrael posouvá od přístupu založeného pouze na letectvu k přístupu zahrnujícímu pozemní síly, dostává se tváří v tvář mnoha výzvám a ještě větším dilematům, z nichž některá zahrnují rizika pro izraelské jednotky, zatímco jiná se týkají širších strategických a humanitárních cílů. Tyto výzvy už mohly oddálit totální invazi do Gazy a mohly by přimět izraelské lídry, aby omezili rozsah vojenských operací i jinými způsoby.

První výzvou je samotná podstata boje. Gaza je zastavěná a hustě osídlená, počet obyvatel na čtvereční kilometr je srovnatelný s Londýnem. Ve změti úzkých uliček a těsně namačkaných budov je mnoho výhod izraelské armády v rychlosti, komunikaci, sledování a palebné síle na velké vzdálenosti neutralizováno.

Místo toho bude muset IDF roztříštit své síly, které pak budou zranitelné vůči malým skupinám ozbrojenců Hamásu. Trosky vytvořené izraelským bombardováním také nabízejí příležitost malým skupinám bojovníků najít úkryt před izraelskými jednotkami, zřídit pozice odstřelovačů a nastražit výbušniny.

Americká armáda zjistila, že městské operace ve Fallúdže v Iráku byly obtížné a vysoce destruktivní. Gaza bude pravděpodobně ještě těžší. Na rozdíl od iráckých povstalců, s nimiž Spojené státy bojovaly ve Fallúdže v roce 2004 a kteří převzali kontrolu nad městem teprve nedávno, Hamás ovládá Gazu od roku 2007 a od té doby tam několikrát bojoval s Izraelem. Skupina pravděpodobně očekávala tvrdou izraelskou reakci na útok ze 7. října, ale i kdyby se tak nestalo, Hamás se na izraelský vpád dlouho připravoval.

Hamás podle OSN a izraelských sil rozmístil vojenské zásoby a prostředky v civilních zařízeních, jako jsou školy. Skupina také vybudovala rozsáhlou síť tunelů, o které se předpokládá, že je větší než londýnské metro. Tyto tunely může použít k ukrytí zásob a vůdců, stejně jako k zajištění komunikace během konfliktu.

Boj v tunelu je noční můra. Bývalý šéf amerického Centrálního velitelství, generál Joseph L. Votel, to přirovnal k tomu, jak Islámský stát používal síť tunelů v iráckém Mosulu – což byl zlomek velikosti tunelů Hamásu – a varoval: "Budou to krvavé, brutální boje." Bojovníci Hamásu mohou tunely využít k tomu, aby se objevili za izraelskými silami, přepadli je ze zálohy nebo dokonce zajali další rukojmí. Izrael se pokusil tyto tunely bombardovat, ale je obtížné je najít a zničit ze vzduchu.

Izrael se snaží zničit Hamás, což v praxi znamená zabíjení jeho vůdců. Ukazuje se však, že je obtížné je najít. Mohou se skrývat v tunelech a splynout s civilním obyvatelstvem. Někteří se rozhodnou bojovat, ale organizace je dobře institucionalizovaná a nepochybně se bude snažit zachovat si velkou část svého vůdčího kádru, včetně klíčových postav, jako je vojenský velitel Hamásu Muhammad Deif.

Izrael se v minulosti úspěšně zaměřil na Hamás a další vůdce, ale byl to pomalý proces, a dokonce i okupace severní Gazy by znamenala, že Izrael by nekontroloval velké části pásma, což by umožnilo vůdcům Hamásu se tam skrývat. A co víc, mnozí vysocí političtí lídři Hamásu v Gaze vůbec nežijí, ale raději tráví své dny na mnohem bezpečnějších místech v zemích, jako jsou Katar, Turecko a Libanon.

Situaci ještě ztěžuje více než 200 rukojmích, které Hamás vzal a mezi nimiž je mnoho cizích státních příslušníků, včetně 54 thajských dělníků a asi 10 Američanů. Přinejmenším to zkomplikuje boje: V budově, kde se skrývají vůdci Hamásu, mohou být také rukojmí, stejně jako v tunelu, kde jsou uloženy zásoby Hamásu. Vyslání vojáků, kteří by na tato místa zaútočili, natož jejich prosté vyhození do povětří, by mohlo rukojmí zabít.

Hamás navíc v reakci na izraelské útoky pohrozil, že rukojmí zabije. Pokud je nám známo, tento slib dosud nesplnil, ale v budoucnu by tak mohl učinit. Čím úspěšnější je izraelská pozemní operace při úderu na Hamás, tím je pravděpodobnější, že se tato organizace uchýlí k zoufalým opatřením.

Izrael musí také vzít v úvahu civilní ztráty v Gaze. Podle ministerstva zdravotnictví provozovaného Hamásem již jeho operace zabily téměř 7 000 Palestinců a pozemní operace mohou být mnohem krvavější. Mezinárodní rozhořčení nad civilními oběťmi by nakonec vedlo Izrael k zastavení operací, i když mimořádně vysoký počet izraelských obětí útoku Hamásu ze 7. října může tento kalkul změnit. Tato obava zkomplikuje boje, protože Izrael se snaží vyvážit počet civilních obětí s rizikem pro své vojáky, stejně jako pravděpodobnost, že Hamás ukryje bojovníky a vojenské prostředky mezi civilním obyvatelstvem.

Mimo své bezprostřední operace Izrael odepřel Gaze palivo, elektřinu a další civilní potřeby s odůvodněním, že je Hamás využije k vojenským účelům. To již vytvořilo masivní humanitární krizi, která se bude s přibývajícími dny jen zhoršovat. Pokud se Izrael podvolí americkému a mezinárodnímu tlaku, aby poskytl základní služby a zajistil přísun potravin a léků do pásma pro civilisty, ocitne se v neobvyklé pozici, kdy bude poskytovat pomoc a vést válku ve stejné oblasti. Pokud se mu to však nepodaří, už tak vysoké lidské náklady prudce vzrostou a doplatí na to děti, staří dospělí a další civilisté.

Ačkoliv vlastní strategické zájmy Izraele a touha jeho lídrů uklidnit šokovanou a rozzlobenou veřejnost budou primárními faktory utvářejícími podobu vojenských operací, izraelští lídři se musí starat také o mezinárodní a zejména americké mínění. Mnozí arabští vůdci soukromě Hamás nenávidí a byli by rádi, kdyby ho Izrael zničil.

Jejich veřejnost je však potěšena, že Izrael byl tvrdě zasažen, a je pobouřena destrukcí, kterou Izrael na Gazu uvalil. Izraelské operace vedly k protestům po celém arabském světě, včetně zemí jako Bahrajn a Egypt, které normalizovaly vztahy s Izraelem. Tato normalizace je pro Izrael hlavním diplomatickým cílem a nebude ho jen tak ohrožovat. Dokonce i Saúdská Arábie, která až do vypuknutí války intenzivně vyjednávala se Spojenými státy o upevnění normalizační dohody s Izraelem, vydává stále ostřejší prohlášení odsuzující izraelské akce v Gaze.

Ještě důležitější je názor USA. Prezident Joe Biden a jeho administrativa přijali Izrael veřejně, ale v soukromí se zdá, že nabádají ke zdrženlivosti. Kromě snahy omezit lidské ztráty na palestinské straně se představitelé ve Washingtonu obávají rizika pro americké rukojmí a nebezpečí, že se konflikt rozšíří po celém regionu a ohrozí americké síly a spojence. S tím, jak se tyto obavy stupňují, může americký tlak na Izrael, aby omezil své operace, narůstat.

Obavy USA jsou opodstatněné, protože je možné, že se tato válka rozšíří z Izraele a Gazy do velké části Blízkého východu. Hizballáh již pohrozil, že se zapojí do boje, a zintenzivnil útoky na Izrael z Libanonu, nepokoje rostou na Západním břehu, Húsiové v Jemenu odpálili rakety na Izrael a americké základny na Středním východě utrpěly útoky íránských proxies, což vedlo Spojené státy k útokům na proíránské síly v Sýrii. Širší válka, do níž by byl zapojen Hizballáh a další Íránem podporované skupiny, by představovala vážnou hrozbu pro Izrael, zvýšila by riziko mezinárodního terorismu a zatáhla by do toho mnoho amerických zájmů.

Izrael bude čelit ještě zásadnějším výzvám, až bude usilovat o ukončení vojenských operací. Jednou z obtíží při vykořenění Hamásu je otázka, kdo – nebo co – zaujme jeho místo. Palestinská samospráva se sotva drží na Západním břehu Jordánu a poškodila by svou už tak slabou důvěryhodnost mezi Palestinci, kdyby po invazi spolupracovala s Izraelem na řízení Gazy. Egypt a další arabské státy se zdráhají přijmout palestinské uprchlíky, natož aby se ujaly zapeklitého úkolu správy Gazy.

Pokud však Izrael jednoduše tvrdě udeří a odejde, Hamás se znovu prosadí a nebude nikdo, kdo by se postavil proti jeho kontrole. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že Hamás není populární, ale také ukazují, že jeho palestinští rivalové jsou ještě méně populární – a postrádají vojenské prostředky a sociální a ekonomické sítě, které má Hamás v Gaze.

Hněv v Izraeli je rozpálený do běla a požaduje zničení Hamásu, ale izraelští lídři vědí, že operace budou riskantní a mohly by se snadno ukázat jako kontraproduktivní. Riziko dalších izraelských obětí a další obavy pravděpodobně vedou některé členy izraelské vlády, možná včetně samotného premiéra, k opatrnému našlapování.

Konečný výsledek může zahrnovat některé pozemní operace, ale pravděpodobně se bude jednat o opatrnější přístup obecně, než je totální invaze a dlouhodobá okupace, která se zdála pravděpodobná bezprostředně po útocích ze 7. října. Takový přístup by Hamás zcela nezničil a stále povede k izraelským obětem a mnohem většímu utrpení na palestinské straně, ale izraelským lídrům by umožnil minimalizovat mnohá z nejobtížnějších dilemat, jimž v Gaze čelí.

Celý článek v angličtině: ZDE

0