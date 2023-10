Jak levice opět posiluje islámský radikalismus

31. 10. 2023

V roce 2016 se ve Washingtonu D.C. konal pochod označovaný jako "Pochod žen", během kterého miliony žen pochodovaly ulicemi ve jménu ženských práv – některé z nich nesly plakáty ženy v hidžábu. Jako žena, která riskovala svůj život, aby si sundala hidžáb z hlavy, jsem zuřila nad tím, jak mohou být lidé tak ignorantští a přivlastňovat si nástroj ženského útlaku jako symbol ženské svobody. Islamistická propaganda byla tak úspěšná, že tyto ženy s dobrými úmysly, které vypadaly jako bystří a vzdělaní jedinci, ve skutečnosti uvěřily lži, že tento nástroj misogynie je symbolem posílení postavení žen, píše Yasmine Mohammed. V roce 2016 se ve Washingtonu D.C. konal pochod označovaný jako "Pochod žen", během kterého miliony žen pochodovaly ulicemi ve jménu ženských práv – některé z nich nesly plakáty ženy v hidžábu. Jako žena, která riskovala svůj život, aby si sundala hidžáb z hlavy, jsem zuřila nad tím, jak mohou být lidé tak ignorantští a přivlastňovat si nástroj ženského útlaku jako symbol ženské svobody. Islamistická propaganda byla tak úspěšná, že tyto ženy s dobrými úmysly, které vypadaly jako bystří a vzdělaní jedinci, ve skutečnosti uvěřily lži, že tento nástroj misogynie je symbolem posílení postavení žen,

Více z vás nyní sdílí můj hněv – teď, když víte o Mahse Amíníové a viděli jste protesty za svobodu života žen v Íránu. Nyní, když jste viděli ženy pálící hidžáby na ulicích a demonstranty střílené Islámskými revolučními gardami, mnozí z vás mohou pochopit, jak groteskní bylo mávat hidžábem na pochodu žen.

Ale v té době jste to nevěděli. Byli jste užiteční idioti velmi velké, velmi mocné a velmi dobře financované propagandistické mašinérie.

Snažila jsem se vám to říct. Posledních sedm let zpívám stejnou melodii každému, kdo je ochoten poslouchat. Psala jsem články, mluvila v nesčetných podcastech, byla jsem ve večerních zprávách v zemích po celé Evropě, Severní Americe a Asii a můj vzkaz byl jasný: Dejte si pozor na toto spojenectví mezi liberální levicí a islamisty.

V roce 2019 jsem vydala knihu Unveiled s jasným podtitulem: Jak západní liberálové posilují radikální islám. Použila jsem svůj vlastní příběh, kdy jsem vyrůstala v Kanadě v extremistické rodině, která mě provdala za teroristu Al-Kájdy, abych ilustrovala toto nesvaté spojenectví mezi radikální levicí a radikálními muslimy. Riskovala jsem svůj život, abych vám to všechno řekla. Pochopila jsem, že bych mohla potenciálně vystavit sebe a celou svou rodinu nebezpečí, abych vám předala tuto zprávu. Dělala jsem, co jsem mohla, abych co nejvíce dobrosrdečným, altruistickým lidem ze Západu řekla, že jsou podváděni a využíváni jako užiteční idioti.

A byli jste podvedeni. Tucet zemí s muslimskou většinou popravuje lidi za "zločin" homosexuality podle islámského práva. Lidé jsou popravováni za to, že se zřekli islámu; podle práva šaría neexistuje žádná náboženská svoboda, žádná svoboda projevu, žádná svoboda osobního projevu. Je to protiklad liberálních nebo progresivních hodnot.

Hidžáb pro drtivou většinu žen není volbou. Kvůli tomuto kusu látky jsou dívky a ženy zneužívány, mučeny a zabíjeny svými rodinami při násilí ze cti a vraždách ze cti po celém světě. Ženy byly vězněny v zemích, jako je Írán a Saúdská Arábie.

A co je pro dnešní kontext možná nejdůležitější, radikální islám je zuřivě antisemitský.

Jak může skupina lidí, kteří naříkají ohledně diverzity a inkluze, být v souladu s náboženstvím, které tvrdí, že i samotná země nenávidí Židy? Které doufá a předpovídá, že přijde den, kdy i skály a stromy budou volat: "Ó muslime, za mnou je Žid! Pojď ho zabít."

Byla jsem šokována a rozzuřena, že musím znovu a znovu vysvětlovat, že voda je mokrá. Jak to, že to už není zřejmé? A i když trávím téměř každý den tímhle snažením, křičím jako Kassandra varující před trojským koněm, ani já jsem si neuvědomovala, jak moc jsem měla pravdu. Dokonce ani ti z nás, kteří po léta sledovali toto spojenectví mezi radikální levicí a radikálním islámem, nečekali, že to přijde.

Je to, jako by podtitul mé knihy vyskočil ze stránky a teď kráčí po ulici a skanduje: "Zplynujte Židy."

Nyní je zosobněna v univerzitních lídrech a politicích, kteří zveřejňují fotografie paraglidistů a oslavují masové popravy a mučení nevinných lidí.

Nemůže existovat jasnější příklad toho, jak západní liberálové posilují radikální islám.

Jak řekla Claire Lehmannová, zakladatelka Quillette, na X: "O toxické ideologii píšu už léta. Ale kdybyste mi před měsícem řekli, že tato ideologie povede více než polovinu Američanů mladších 25 let k ospravedlňování a omlouvání mučení a masových vražd menšinové skupiny, nevěřila bych vám."

Nacházíme se ve velmi důležitém historickém okamžiku. Nacházíme se v okamžiku, o kterém tolik z nás mluvilo a přemýšlelo při studiu historie nebo po zhlédnutí filmu z 2. světové války: Co bych udělal já? Byl bych jedním z těch Němců, kteří své židovské sousedy ukrývali na půdách, aby je chránili před genocidními nacisty? Nebo bych byl jedním z mnoha Němců, kteří se báli udělat něco jiného než se podřídit? Nebo ještě hůř: Byl bych jedním z lidí, kteří se nechali přesvědčit nenávistnou propagandou?

Už se nediv, milý čtenáři. Tvoje chvíle je tady.

Celý článek v angličtině: ZDE

