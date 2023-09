V jednom z nejstrašnějších britských skandálů všech dob dostanou neprávem kriminalizovaní pošťáci státní odškodné

19. 9. 2023

Poštovní skandál Horizon vyústil v letech 1999-2015 v trestní stíhání více než 700 provozovatelů pošt za údajné krádeže, podvody a falešné účetnictví.



Oběti skandálu Horizon dostanou každá odškodnění od státu ve výši 600 000 liber.

Koncem devadesátých let zavedla britská pošta nový firemní počítačový systém zvaný Horizon. Jenže byl nefunkční a vykazoval účetní nesrovnalosti. Vedení britské pošty odmítalo tuto skutečnost dlouhá léta přiznat a zahájilo trestní stíhání vůči naprosto nevinným 700 provozovatelům malých britských pošt, které falešně obvinilo z krádeží, podvodů a podvodného účetnictví. Tito pošťáci se však vůbec ničím neprovinili, britský stát je však zničil. Přišli o existence, mnozí z nich skončili ve vězení, přišli o dům či byt, rozpadly se jim sňatky. Nyní, až po čtvrt století, bylo uznáno, že to všechno bylo nespravedlivé. Stát nyní rozhodl, že každý postižený dostane odškodné 600 000 liber, ovšem, jak poukazují oběti, to zdaleka nestačí. Více než osmdesát neprávem kriminalizovaných pošťáků už zemřelo bez jakéhokoliv odškodnění.







Každý bývalý ředitel pošty, jehož neférové odsouzení kvůli IT skandálu Horizon bylo zrušeno, dostane od vlády odškodnění ve výši 600 000 liber, oznámili ministři.



V důsledku skandálu Horizon, který je označován za "nejrozsáhlejší justiční omyl v historii Spojeného království", bylo v letech 1999-2015 stíháno více než 700 provozovatelů pošt za krádeže, podvody a falešné účetnictví kvůli chybnému účetnímu softwaru instalovanému koncem 90. let.



Do dnešního dne bylo 86 provozovatelům pošt zrušeno jejich neoprávněné odsouzení a na odškodnění bylo vyplaceno 21 milionů liber. "Jde o to napravit křivdu a poskytnout určitou formu úlevy těm, kteří byli tímto skandálem neférově postiženi," uvedl Kevin Hollinrake, ministr pro obchod odpovědný za poštu.



Vláda uvedla, že nová nabídka odškodnění je doplněním úhrady všech přiměřených nákladů na právní zastoupení a že každý provozovatel pošty, který ji nechce přijmout, může pokračovat ve stávajícím soudním řízení.



Každému provozovateli pošty, který již obdržel původní odškodnění nebo se s poštou dohodl na nižší částce, než je 600 000 liber na hlavu, jak bylo oznámeno v pondělí, bude rozdíl vyplacen.



"Příliš mnoho provozovatelů pošt trpělo, a to příliš dlouho, a proto je vláda i nadále odhodlána dotáhnout tuto záležitost do konce, dokud nebude vyřešena, a zajistit, aby se to již nikdy nemohlo opakovat," řekl Hollinrake.



IT systém, který nainstalovala pošta a dodala společnost Fujitsu, vedl k tomu, že poštovní operátoři vykazovali nedostatky ve svých finančních výkazech a pošta je pak zažalovala.



Někteří z nich strávili nějaký čas ve vězení a skandál byl spojen se čtyřmi sebevraždami. Je předmětem vyšetřování vedeného penzionovaným soudcem Nejvyššího soudu sirem Wynem Williamsem, které bylo uzákoněno v roce 2021 a mělo by být ukončeno někdy v příštím roce.



V roce 2021 vláda oznámila průběžné platby ve výši 100 000 liber, které byly později zvýšeny na 163 000 liber.



Hollinrake, který byl loni na podzim jmenován ministrem pošt, uvedl, že zvýšení limitu na 600 000 liber znamená, že vláda "chce být velkorysá", ale připustil, že to nemůže vynahradit nevratný dopad skandálu, který měl na mnoho životů.



"Pokud jste trpěli, pokud jste strávili nějaký čas ve vězení, pokud jste přišli o dům, pokud se vám rozpadlo manželství, všechny tyto věci - pokud se vám tyto věci staly, žádná částka nikdy nebude stačit," řekl.



Proces zrušení rozsudků je jedním ze tří různých systémů odškodnění, které byly zavedeny v souvislosti s odhalením skandálu. Vláda uvedla, že tyto tři systémy vyplatily více než 120 milionů liber 2 600 osobám postiženým skandálem Horizon.





Minulý měsíc Nick Read, generální ředitel společnosti Post Office, uvedl, že vrátí prémii ve výši 54 400 liber, kterou dostal v souvislosti s vyšetřováním skandálu Horizon.



Omluvil se za "procesní a řídící chyby", kterých se pošta dopustila a které spojily vyplacení významných prémií s "prací" vykonanou v souvislosti s vyšetřováním. Obviněným pošťákům management pošty tvrdil, že jsou to jen oni jediní, kdo jsou obžalováni z krádeží. Zatajili jim, že jde o systémovou chybu a že pošta stíhá stovky lidí.





Po skandálu vyšlo najevo, že vedoucím pracovníkům bylo vyplaceno za"vyšetřování" údajných krádeží pošťáků na prémiích přibližně 1,6 milionu liber.







