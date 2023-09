Tragédii na ukrajinském trhu mohla způsobit chybná raketa vypálená Ukrajinou

19. 9. 2023

Důkazy shromážděné deníkem New York Times naznačují, že za úder možná není zodpovědné Rusko



Raketový úder, který počátkem tohoto měsíce zasáhl přeplněné tržiště v ukrajinském městě Kosantynivka a zabil nejméně 17 civilistů, mohl být způsoben chybnou raketou vypálenou Ukrajinou, íní deník New York Times.



Dalších 32 lidí bylo 6. září zraněno při dopadu rakety ve vzdálenosti 20 km od frontové linie v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Je to jeden z nejvyšších počtů civilních obětí jediného incidentu za poslední měsíce.

Videozáznamy následků ukázaly požáry zuřící ve zničených budovách a vojáky odnášející z místa činu pytle s těly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o několik hodin později obvinil z odpovědnosti za útok Rusko.



Důkazy shromážděné a analyzované deníkem New York Times však naznačují, že úder byl "výsledkem střely ukrajinské protivzdušné obrany vypálené odpalovacím systémem Buk", která nezasáhla zamýšlený cíl a místo toho dopadla do rušného centra Kosťantynivky.



"Úlomky raket, satelitní snímky, výpovědi svědků a příspěvky na sociálních sítích silně naznačují, že katastrofální úder byl výsledkem chybně odpálené rakety ukrajinské protivzdušné obrany," uvedl v úterý deník.



Záběry z bezpečnostních kamer, které list prozkoumal, ukazují, že "raketa vletěla do Kosantynivky ze směru od území ovládaného Ukrajinou, nikoliv zpoza ruských linií".



Deník uvedl, že když byl slyšet zvuk blížící se rakety, nejméně čtyři chodci zřejmě současně otočili hlavy směrem k přilétajícímu zvuku ve směru k území ovládanému Ukrajinou.



List rovněž zveřejnil video, na němž je chvíli před úderem vidět odraz rakety, která prolétá nad dvěma zaparkovanými auty, a zdá se, že letí od severozápadu.



New York Times uvedl, že dva nezávislí vojenští experti na zneškodňování bomb, kteří si přáli zůstat v anonymitě, uvedli, že úlomky a poškození na místě úderu nejvíce odpovídají střele 9M38, kterou odpaluje mobilní protiletadlový systém Buk, a nikoli ruskému S-300.



Novináři citovali odborníky na protivzdušnou obranu, podle nichž se rakety, jako je ta, která zasáhla Kosťantynivku, mohou vychýlit z kurzu z různých důvodů, včetně elektronické poruchy nebo poškození či useknutí naváděcí lamely během startu.



Deník New York Times rovněž citoval důkazy, podle nichž ukrajinská armáda několik minut před úderem odpálila dvě rakety země-vzduch směrem k ruské frontové linii z města Družkivka, vzdáleného 16 km severozápadně od Kosťantynivky.



V reakci na obvinění uvedla Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU), hlavní vládní zpravodajská agentura, že incident, který označila za "válečný zločin spáchaný Ruskem", vyšetřuje.



"Podle vyšetřování nepřítel zasáhl tento civilní objekt systémem S-300. V tomto případě se jedná o útok na civilní objekt. Svědčí o tom zejména identifikované fragmenty rakety nalezené na místě tragédie," uvedla SBU. "Vyšetřování rovněž zkoumá řadu dalších materiálů, které poukazují na zapojení nepřítele do tohoto útoku," dodalo, aniž by uvedlo podrobnosti.



Dne 15. listopadu 2022 zasáhla raketa polskou obec Przewodów u hranic s Ukrajinou a zabila dva lidi. Zatímco Ukrajina trvala na tom, že "nepochybuje", že raketa byla vypálena z Ruska, vyšetřování polských orgánů nakonec prokázalo, že je "vysoce pravděpodobné, že byla vypálena ukrajinskou protiletadlovou obranou" a "bohužel dopadla na polské území".





Od počátku ruské invaze na Ukrajinu v plném rozsahu Moskva opakovaně bombardovala tisíce obytných budov, více než 300 nemocnic a více než 3 000 škol a univerzitních budov, což mělo za následek smrt tisíců lidí.



