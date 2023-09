Další mega konzervativní politik je přistižen, jak dělá opak toho, co obhajuje

Je samozřejmě proti potratům, proti právům transsexuálů, proti ženské rovnosti v odměňování, proti neheterosexuálním manželstvím, dokonce i proti antikoncepčním pilulkám a samozřejmě byla proti lockdownům během covidu, proti používání roušek, proti vakcínám... A šíří všechny možné bláznivé konspirační teorie od internetového jedu QAnon.





Od takového člověka by se očekávalo, že povede čistý život. Že se bude chovat se podle toho, co hájí. Nicméně je více než běžné – zdá se to být téměř vědeckým faktem –, že ti, kdo jsou proti něčemu příliš hlasití, jsou zpravidla toho tajnými adepty. Je to něco jako poetická spravedlnost, například mnoho republikánů je tak proti gayům, a tak proti prosazování práv gayů, že je trochu komické, když jsou přistiženi při tom, co odsuzují.





Ted Haggard vedl svou církev New Life Church v Coloradu, než byl v listopadu 2006 vyloučen díky sexuálním stykům s prostitutem Mikem Jonesem, kterému platil za sex po dobu tří let. Haggard podpořil coloradský dodatek 43, který ve státě zakazuje sňatky osob stejného pohlaví. Haggard jednou řekl, že on není homosexuál, je jen „heterosexuál s problémy“.





Ed Schrock se během dvou funkčních období v Kongresu postavil proti agendě práv gayů. Ale 30. srpna 2004 Ed Schrock vypadl ze závodu o své třetí funkční období v Kongresu poté, co byl přistižen při žádostí o sex od gay prostituta.





Mark Foley, pravděpodobně jeden z největších odpůrců hnutí za práva gayů, měl kdysi na starosti sněmovní výbor pro pohřešované a zneužívané děti, který zaváděl legislativu na ochranu Američanů před sexuálními predátory. Ten byl přistižen při nezákonných internetových rozhovorech se dvěma chlapci ve věku 16 a 18 let.



Senátor státu Kalifornie Roy Ashburn hlasoval proti každému zákonu o právech LGBTQ, který se mu kdy octl na stole. Poté, 3. března 2010, byl zadržen za řízení v opilosti, když opouštěl populární gay klub v Sacramentu s jiným mužem v autě.



Richard Curtis jako poslanec za stát Washington hlasoval proti domácím partnerstvím osob stejného pohlaví a proti antidiskriminačnímu zákonu na ochranu gayů. Nakonec ho ale vyhnal z politiky mužský doprovod, který ho vydíral a vyhrožoval jeho ženě, že o jejich vztahu řekne médiím.

Od roku 2001 do roku 2005 Ed Schrock jako americký poslanec za druhý kongresový obvod ve Virginii bojoval na 100% proti právům gayů. Upustil však od plánů na znovuzvolení, když se objevila nahrávka, na níž žádal o sex s muži na gay chatovací lince.

Jako kongresman z Marylandu kázal Robert Bauman o kolapsu americké morálky a založil četné konzervativní organizace, včetně Young Americans for Freedom a American Conservative Union. Byl to tedy docela šok, když byl v roce 1980 zatčen za pokus o sex od 16letého prostituta. Stejně jako ostatní na tomto seznamu obviňoval alkohol ze své indiskrétnosti, ale prohrál znovuzvolení s demokratem Royem Dysonem, který předtím nebyl považován za vážného kandidáta.

Bob Allen, ženatý poslanec ze státu Florida, v 90 % případů hlasoval proti zákonu o právech homosexuálů. Když byl zatčen za to, že nabízel tajnému policistovi 20 dolarů za orální sex na toaletě, tvrdil, že to udělal jen proto, že se bál černochů.

Jako poslanec Sněmovny reprezentantů státu Indiana Hinkle hlasoval pro ústavní dodatek zakazující manželství osob stejného pohlaví. Takže pravděpodobně neměl na mysli svatbu, když pozval 18letého muže, kterého potkal na internetu, do svého hotelového pokoje. Když si mladík to setkání rozmyslel, Phil Hinkle se mu pokusil zaplatit. Hinkle odmítl přiznat, že je gay, ale už neusiloval o znovuzvolení.

V roce 2014 republikánský kandidát do Senátu Steve Wiles intenzivně propagoval svou podporu zákazu sňatků osob stejného pohlaví v Severní Karolíně. Jeho příznivci však byli šokováni, když se dozvěděli, že Wiles vystupuje jako slečna Mona Sinclair v drag klubu ve Winston-Salemu.

Senátor státu Oklahoma Ralph Shortey byl horlivým stoupencem Donalda Trumpa a pracoval jako koordinátor jeho kampaně v Oklahomě. V březnu 2017 byl Shortey, který je ženatý, přistižen v motelovém pokoji se 17letým chlapcem, kterému nabídl peníze za sex. Chlapcův otec zavolal policii a Shortey byl zatčen. Vyšetřování FBI zjistilo, že Shortey kontaktoval mnoho mladých mužů na internetu, aby mu posílali a a od něho přijímali pornografii. Přiznal se k obvinění z obchodování s dětmi.





Kandidát do Senátu Alabamy Roy Moore byl obviněn ze znásilňování dívek ve věku 14 a 16 let. Jeho zvyk pokoušet se oslovovat středoškolačky byl tak notoricky známý, že mu byl zakázán vstup do místního nákupního střediska.

Také v roce 2018 se poslanec Jim Jordan, jeden z nejdivočejších Trumpových spojenců a spoluzakladatel tvrdé konzervativní organizace Freedom Caucus, zapletl do skandálu během svého působení jako trenér wrestlingu na Ohio State University, kde lékař tohoto týmu jménem Richard Strauss, který spáchal sebevraždu v roce 2005, sexuálně zneužil více než 177 studentských sportovců.

Vyšetřování zadané univerzitou zjistilo, že Strauss pravidelně používal lékařské prohlídky k osahávání studentů, někdy až k ejakulaci; často jim nařizoval, aby se zbytečně svlékali; a ve dvou případech se pokusil o orální sex. Mnoho bývalých zápasníků řeklo novinářům, že Jordan si byl osobně vědom tohoto sexuálního zneužívání, ale rozhodl se zavírat před tím oči.

Poslanec Matt Gaetz z Floridy byl předmětem vyšetřování pro obchodování se sexem, které mimo jiné zkoumalo, zda měl sex s nezletilou 17letou dívkou.

A je tu také George Santos, nutkavý lhář narozený v Brazílii, který byl zvolen poslancem za Long Island a který hraje stejnou melodii jako mega konzervativci Boebertová a Greeneová, jen že Santos byl také drag queen v Rio de Janeiru ...

Jsou součástí skupiny politiků, o nichž žádná sci-fi minulosti nemohla předpovědět, že se v naší historii tito lidé objeví.

Třeba poslanec Joe Barton z Texasu, který tvrdil, že oxid uhličitý „není znečišťující látka“, protože „vytvářím ho, když s vámi mluvím. Je ve vaší Coca-Cole, ve vaší perlivé vodě.“

Státní zástupce Gordon Klingenschmitt z Colorada se opakovaně chlubil tím, že provedl gay exorcismus (je to bývalý kaplan námořnictva), aby zbavil ženu „odporného ducha lesbianismu“, a také se pokusil provést exorcismus na dálku na bývalém prezidentovi Baracku Obamovi. Věří, že Obama byl veden ďáblem, aby „obtěžoval a vizuálně znásilňoval vaše děti“.

Není tedy žádným překvapením, alespoň pro mě, když jsem se dočetl, že Lauren Boebertová byla vyvedena z divadla, protože 1) kouřila vape uprostřed obecenstva, 2) mluvila v hledišti nahlas, 3) používala svůj mobil a... 4) chytla svého přítele v rozkroku!

Ano, na záznamu je tato super konzervativní politička s rodinnými hodnotami, která jednoduše používá ruku k sexuálnímu aktu na svém novém příteli (nedávno se rozvedla se svým manželem, ropným magnátem), a to v divadle.

Pak lhala, že nic z toho není pravda, dokud videozáznamy neprokázaly, že lže.







Během svého života jsem si uvědomil, jak je běžné, že ti, kdo křičí, aby chytili zloděje, jsou sami zloději. V katolické církvi, která je zodpovědná za vytváření a šíření předsudků, které existují proti neheterosexualitě, je většina kněží gayové.





Osobně znám dost uzavřených homosexuálů v Okamurově straně. Ani nechci zjišťovat, jaká jsou asi ta podivná tajemství, která mají krajně pravicové hlasy České republiky mimo dohled našich očí.