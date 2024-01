Britská komerční televize o šokujícím poštovním skandálu

2. 1. 2024

Od Nového roku v hlavním vysílacím čase v 21 hodin vysílá záslužně britská komerční televize ITV čtyřdílnou dramatizaci šokujícího britského skandálu týkajícího se poštmistrů, vedoucích malých venkovských pošt. Kolem roku 2000 zavedla britská pošta nový počítačový systém japonské firmy Fujitsu jménem Horizon. Jak - až po MNOHA letech - postižení poštmistři dokázali, nový počítačový systém byl nefunkční a samovolně poštmistrům vytvářel obrovské deficitní finanční částky. Britská pošta postiženým poštmistrům lživě tvrdila, že každý z nich je jen jediný v Británii, jemuž z účtu jeho pošty zmizely desetitisíce liber, stíhala je za údajné krádeže, mnohé nevinné poštmistry poslala do vězení a stovkám lidí zničila existenci, někteří spáchali sebevraždu. Japonská firma Fujitsu lživě tvrdila, že její počítačový systém Horizon funguje bezchybně. Poštmistři se zorganizovali a dokázali, že to všechno byly lži. Jenže jim to trvalo DVACET LET. Nyní probíhá vyšetřování a poškození poštmistři mají dostat nějaké odškodné. Stále ještě všem nebyly zrušeny nespravedlivé kriminální rozsudky. Ale co je nejhorší, vedoucí pracovníci britské pošty, dostávající astronomické platy, kteří o nesmyslném stíhání poštmistrů celou dobu věděli, nebyli potrestáni. Tehdejší ředitelka britské pošty stále zasedá v Horní sněmovně, byla "povýšena do šlechtického stavu" za své "pracovní zásluhy". Astronomické prémie ani státní vyznamenání jim nebyly odebrány.



Šokující čtyřdílný seriál je ale povzbuzením, a má, jak na to poukazují recenzenti, širší mezinárodní význam: Že nakonec je možné povstat, vzbouřit se a zvítězit nad korporátní zločinností. (JČ)

#PostOfficeScandal

Answers please from:

Paula Vennells CBE, Adam Crozier, Dame Moya Green.

Regarding the outrageous conduct of executives and managers in this scandal. How do they sleep at night knowing innocent people went to jail for crimes they did not commit.#BBCBreakfast pic.twitter.com/lC2kt6U4NG — Alethea Bernard (@Tush27J) December 31, 2023

Zcela zkolabovala představa, že je Británie slušná a civilizovaná země.

Zde je shrnutí recenze čtyřdílné dramatizace televize ITV z deníku Guardian:



Alan Bates versus Britská pošta - herec Toby Jones je dokonalý ve zničujícím příběhu o britském celostátním skandálu



Hvězdné herecké obsazení se ujalo jednoho z nejhorších justičních omylů v britské historii





Televize ITV nasadila do filmu Alan Jones versus Britská pošta velké hvězdy, a to zaslouženě. O skandálu britského Post Office se pravidelně mluví jako o nejrozsáhlejším justičním omylu v britské právní historii a je s podivem, že této smutné sáze trvalo tak dlouho, než si našla cestu na obrazovku. Tato dramatizace vypráví příběh dvacetiletého boje za spravedlnost poté, co byly tisíce poštmistrů obviněny ze špatného finančního hospodaření, stovky jich byly obžalovány a poslány do vězení a nespočet životů bylo zničeno. Až na to, že jediné špatné hospodaření bylo na straně britské poštyíběh - její systém Horizon - drahý nový počítačový systém, byl nefunkční.



Přestože některá jména byla změněna a některé scény vymyšleny, hned na začátku se dozvídáme, že se jedná o skutečný příběh, a pro ty, kteří neznají některé detaily skandálu, je to užitečná připomínka, že tyto zdánlivě nepravděpodobné události, tak korporátní a kruté, se skutečně staly. Toby Jones hraje titulního Alana Batese, jehož poštu od samého začátku zdobí transparent "Spravedlnost pro oběti britské pošty". Během dvaceti let se z něj stává zarputilý organizátor těch, kteří byli falešně obviněni z trestných činů a kteří přišli o živobytí, pověst, svobodu a v některých případech i o život.



Drama se zpočátku odehrává jako epizoda seriálu Černé zrcadlo a je stejně otřesné jako nejponurejší z těchto imaginárních dystopií. Jo v podání Monicy Dolanové je oblíbeným pilířem své malé vesnické komunity, vede poštu a v ní i kavárnu. Přes obrazovku prakticky cítíte vůni jejích domácích koláčků. Přiznává, že v účetnictví není nejlepší, ale když jsou nesrovnalosti ve financích pošty stále větší a hůře vysvětlitelné, vyhledá pomoc na telefonní lince Horizontu. Je jí řečeno, že se to vyřeší samo. Nastane okamžik, kdy se deficit na obrazovce počítače před jejíma očima automaticky zdvojnásobí. Je to děsivé jako v hororovém filmu.



Vzhledem k tomu, že víme, že se - v realitě - pomalu schyluje k osvobození nevinných - ačkoli, což je zásadní, ne k odsouzení vinných, ředitelů britské pošty! -, je sledování snazší, ale první díl se těžko sleduje. Nespravedlnost je tak závažná a tak zjevná, že vám pomalu vytvoří uzel v žaludku a utahuje ho stále pevněji a pevněji, jak jsou další oběti neprávem obviňovány. Lee v podání Willa Mellora je zmatený z nesrovnalostí, které se v jeho účetnictví na počítači neustále objevují, a frustrovaný z toho, že slyší stejnou větu, jakou slyší všichni: na lince technické pomoci firmy Fujitsu mu opakovaně říkají, že nikdo jiný takové problémy nemá. "Musíme věřit britskému soudnímu systému," říká své ženě, což se brzy ukáže jako tragicky optimistická taktika.



Je to příběh Davida proti Goliášovi, ale Goliáš je mnohohlavá bestie, která se vynořuje ze spleti staré institucionální moci a moderních korporátních praktik. Trestní řízení proti provozovatelům pošty neřešila britská policie, protože britská pošta už 300 let vede svá vlastní trestní vyšetřování. Ukázalo se, že japonská technologická společnost Fujitsu, která dodává! (všimněte si přítomného času) software Horizon, zatajila, co věděla o nefunkčnosti tohoto systému. Skutečnost, že se obětem podařilo toto všechno zvládnout, je pozoruhodná a silná, a zde je jejich vítězství tak strhující, jak by mělo být.



Herci Jones a Dolanová jsou pro nás vstupní branou do problematiky lidských obětí těchto děsivých firemních lumpáren, což je perfektní volba. Ale lidí, kteří se ocitli v situaci, kdy jim poradenská linka firmy Fujittsu lhala, bylo mnoho set a herecké obsazení je po celou dobu masivní a vynikající. Julie Hesmondhalghová je Alanovou partnerkou Suzanne, která ho podporuje po celou dobu jeho mnohaletého boje za spravedlnost, i když to znamená, že se musí vzdát svého šicího pokoje pro krabice s důkazy. Jak se příběh přesouvá z jednotlivých poštovních úřadů do tisku, do politického systému, zasedacích místností a soudů, objevují se další známé tváře, mezi nimiž nechybí Ian Hart, Shaun Dooley, Katherine Kelly, Lia Williams a Adam James. Je to vynikající herecký ansámbl.





Pokud může být drama občas poněkud širokospektrální, přičemž významné momenty jsou podány jakoby tučným velkým písmem, nelze mu to mít za zlé. Okamžiky triumfu jsou tak těžce vydobyté, že se zdá být spravedlivé dělat to emocionálně. Poštovní skandál se táhne tak dlouho, že se může zdát, jako by se ohromující nespravedlnost, která je jeho jádrem, ztrácela v hustém lese detailů. Přístup této inscenace skandál zlidšťuje a zjednodušuje důvod k rozhořčení, že se to stalo tolika nevinným lidem.







Podrobnosti v angličtině ZDE

