Naše utrpení není nevyhnutelné. Je to okupace způsobená člověkem

30. 12. 2023

čas čtení 14 minut

Jak se vyrovnáme s více než tisícovkou palestinských dětí amputovaných bez anestezie? Slyšíte jejich křik? Cítíte jejich bolest? Dokážete si představit, že by to byly vaše vlastní děti?



Projev palestinského velvyslance v Radě bezpečnosti OSN v pátek 29.12. 2023

“What do you say on behalf of a people enduring genocide?” My intervention before the UN Security Council today pic.twitter.com/6Qtbiqlte0 — Ambassador Majed Bamya 🇵🇸 (@majedbamya) December 29, 2023 Zabíjení palestinských civilistů není vedlejším efektem války. Tento izraelský útok se záměrně opírá o masové a nerozlišující zabíjení civilistů. Humanitární katastrofa v Gaze není důsledkem války.

Je to nástroj použitý Izraelem. K nátlaku na lidi a jejich vytlačení. Probíhající hladomor není nežádoucím důsledkem války. Je to hladomor jako metoda války.

Kolaps zdravotnického systému není nepředvídatelným důsledkem války. Je to výsledek promyšlených útoků na nemocnice a zdravotnický personál.



Nevybíravé zabíjení, masové zatýkání, ponižování Palestinců, násilná zmizení a únosy a popravy bez soudu mají za cíl terorizovat palestinský lid jako celek.

Jedná se o útok zvěrstvy, plnohodnotný útok na 2,3 milionu Palestinců. Obléhaných, bombardovaných, vysídlených, vyhladovělých. Již více než 80 dní bojuje 2,3 milionu Palestinců o život. Od úsvitu do soumraku, od soumraku do úsvitu.





Každý den po celých 80 dní. Existují nezpochybnitelné důkazy, četná přiznání o zločinné povaze tohoto útoku a jeho zločinných cílech, zničení národa, aby si vynutili jeho vysídlení. Proto národy na celém světě, státy po celém světě vyjadřují rozhořčení a vyzývají k ukončení masakrů.





Pane prezidente, co říkáte jménem lidu, který je vystaven genocidě? Jménem lidí, které ti, kdo je zabíjejí, obviňují z jejich vlastní smrti. Obviňují je z útlaku, kterému jsou vystaveni těmi, kdo je okupují. Jménem lidí, kteří čelí existenčnímu ohrožení, zatímco ti, kdo jsou za toto ohrožení odpovědní, trvají na tom, že jde o jejich přežití.





Zabijáci požadují omluvu od těch, kteří je za jejich zločiny kritizují. Od spojenců, které ponižují a zavrhují, požadují politickou, finanční a vojenskou podporu. Od svých obětí požadují, aby jim byly vděčné za to, že na ně neuvalili ještě více smrti a zkázy. A od světa, který je svědkem jejich zločinů, požadují, aby uznal, že jsou nejmorálnější armádou na světě.





Izrael se domnívá, že problémem jsou ti, kdo zločiny odsuzují, nikoli ti, kdo je páchají. Otevřeně se je pokouší šikanovat, zastrašovat, umlčovat, aby se pokusil ospravedlnit neospravedlnitelné.





Izrael se odvolává na historii, která je odsuzuje. Zásady, které porušuje. Odvolávají se na holocaust, aby ospravedlnili masové zabíjení nevinných civilistů. Je to hanebné využití a zneužití památky šesti milionů nevinných obětí.





Památku obětí holocaustu a všech obětí uctíváme tím, že dodržujeme mezinárodní právo, zachraňujeme nevinné životy a neospravedlňujeme nevybíravé zabíjení tím, že odmítáme, aby platily různé soubory zákonů podle identity pachatelů a identity obětí. Ne prosazováním nadřazenosti a diskriminace.





Pane předsedo, tato Rada bezpečnosti vyzvala k ochraně civilního obyvatelstva, k okamžitému zajištění bezpečného, neomezeného a rozšířeného přístupu humanitární pomoci do celého pásma Gazy, k dodržování válečného práva. A odmítla falešné vysídlení. To vše vyžaduje okamžité příměří, k němuž tato Rada opakovaně vyzývala.





Izrael jednal s přehlížením a pohrdáním. Proč mu prochází vraždění v tak bezprecedentním rozsahu? Protože nikdy nebyl pohnán k odpovědnosti. Proto se ke svým zločinům přiznávají. Proto za bílého dne kradou naše životy, naši půdu, naše zdroje, naše peníze, naši minulost, naši přítomnost a naši budoucnost.





Pane prezidente, jednoho dne masakry přestanou. Ale jak se s tím vyrovnáme? Jak se vyrovnáme s masovými hroby? Neschopnost pohřbít naše blízké. Nabídnout jim důstojný pohřeb. Vidět je v igelitových pytlích. Jak se vyrovnáme s více než tisícovkou palestinských dětí amputovaných bez anestezie? Slyšíte jejich křik? Cítíte jejich bolest? Dokážete si představit, že by to byly vaše vlastní děti?





Jak dostaneme zpod sutin přes 8000 Palestinců? Těch, kterým bylo dopřáno rychle zemřít. A těch, kteří prožili strašlivou a děsivou smrt. Pomalou smrt pod troskami, zatímco my jsme je nedokázali zachránit.





Jak se vyrovnat s genocidou? Přesto se po nás bude chtít, abychom navzdory všemu, co snášíme a co jsme snášeli 75 let, to nechali být. Abychom nechali být naše zraněné a naše trvale postižené. Lidi poznamenané na celý život. Miliony obětí. Jít dál. Budeme požádáni, abychom byli mírumilovní. Budeme požádáni, abychom byli vděční. Že tato strašná kapitola mezi tolika dalšími, i když tato je tou nejhorší, kterou jsme prošli, je za námi. Dokud nezačne ta další.





Je to vrcholný projev dvojího metru. Po druhé straně se nikdy nežádá, aby to nechala být. Pokud jsou Izraelci zabíjeni, nikdy se nežádá, aby v takových situacích byli mírumilovní. Je to vrcholný projev rasismu, dehumanizace našeho národa.

Všichni musíme podléhat stejným pravidlům, stejným očekáváním. Všichni bychom měli mít uznání a respekt k naší lidskosti. Ti, kteří mají své, to, co až dosud hledali způsob, jak ospravedlnit to, co se děje v pásmu Gazy, budou muset navždy snášet hanbu.





Ti, kdo vyzývají naše lidi, aby nehledali pomstu, aby se neuchylovali k násilí, musí podpořit naše úsilí o nastolení spravedlnosti. To je cesta, kterou jsme si zvolili, spravedlnost, ne pomsta. Doposud však byla tato cesta palestinskému lidu zatarasena a nikdo nebyl pohnán k odpovědnosti za zločiny, které na něm byly spáchány.





Nelze připustit izraelskou beztrestnost a dovolit, aby tento útok přežila. Přeživší Palestinci tak konečně by mohli žít s pocitem, že se masakry nebudou obnovovat. K hrůzám, k nimž tato beztrestnost vedla, bude docházet i nadále, dokud nebude ukončena.





Pane prezidente, svět objevuje skutečnou Gazu, zatímco Izrael ji ničí. Zatímco Izrael ničí naše univerzity a školy, svět objevuje, že máme jednu z nejvyšších gramotností na světě.





Když Izrael ničí naše historické mešity a kostely, zjišťují, že my máme náboženskou rozmanitost. A křesťanskou komunitu v Gaze, která je nedílnou součástí naší historie, naší přítomnosti i budoucnosti.





Objevuje informace o mladé palestinské generaci, která dokázala být kreativní a vystupovat a snažila se vést život v nemožných podmínkách, jen aby znovu čelila smrti.





Svět objevuje lidské bytosti, které si navzdory opakovaným útokům a půldruhého desetiletí trvající blokádě nějakým způsobem uchovaly naději. Pěstovali ji, budovali své domovy, aby mohli žít, aby je viděli zničené. Znovu je postavili, znovu je viděli zničené. Postavili je znovu.





Budovali své životy navzdory ztrátám a utrpení z vnitřních ran dokázali znovu povstat. Jen aby znovu čelili smrti.





Našli cestu zpět k životu, jen aby viděli, jak je smrt a zkáza znovu pronásledují, až do kdy?





Právě na to Izrael útočí. Na naši naději, která je jeho největším nepřítelem. Skutečnost, že se palestinský lid nevzdal naděje. Na schopnost našeho lidu vzkřísit se. Chtějí se postarat o to, aby Palestinci v Gaze neměli žádné domovy, kam by se mohli vrátit. Chtějí zajistit, aby neměli žádný život, do kterého by se mohli vrátit. Chtějí se ujistit, že život v Gaze už není možný s jediným cílem. To, čemu říkají dobrovolná migrace.





21 000 zabitých lidí, z toho téměř polovina dětí. A mimochodem, zmínili jsme děti a ženy, i mnoho nevinných mužů bylo zabito. Dobrovolná migrace, krycí název pro vysídlení. To jsou možnosti pro Palestince, zničení, vysídlení, smrt nebo vysídlení.









Betlém sám vyvolává svůj podíl bolesti a utrpení, zohavený zdí. A stejně jako všechna města a vesnice na Západním břehu je obětí neustálých útoků osadníků a okupačních sil. Realita, kterou palestinští křesťané snášejí, je nesnesitelná.





Je stejná, jakou snášejí všichni Palestinci, včetně arménské čtvrti v okupovaném východním Jeruzalémě, kde bojují o svou identitu a existenci.





Pane předsedoí, vysoký komisař OSN pro lidská práva u příležitosti včera zveřejněné zprávy o Západním břehu Jordánu zdůraznil, že, cituji: Trestné činy zdokumentované v této zprávě zaznamenávají opakující se vzorec, vzor a povahu trestných činů hlášených v minulosti v souvislosti s dlouhodobou izraelskou okupací Západního břehu Jordánu. Intenzita, násilí a represe jsou nyní však něčím, co nebylo zaznamenáno již několik let. Konec citátu.





Tyto tři měsíce byly na Západním břehu nejsmrtonosnější. Nejsmrtelnější, jakých byl Západní břeh svědkem za poslední desetiletí, a to i pro děti.





Ale nebojte se, Izrael zaútočí na OSN za to, že o jeho zločinech informuje. Místo toho, aby s nimi skoncoval. Probíhá válka proti palestinskému lidu jako celku, proti naší existenci v naší vlasti, proti naší identitě, naší historii a naší budoucnosti.





Jeho záměry byly vždy jasné každému, kdo se chtěl podívat. V posledních třech desetiletích byl jedním z hlavních protagonistů války o palestinskou geografii a proti palestinské demografii.





Netanjahuovou politickou platformou je popírání palestinské existence a práv v zájmu jeho politického přežití. Jeho přežití vyžaduje nikdy nekončící a stále se rozšiřující válku.





Netanjahu 75 let po Nakbě pokračuje v přepisování historie a tvrdí, že Palestina byla pustinou. Pustinou, kdy více než 1 000 000 Palestinců žilo ve městech a mělo kulturní a politický život.





Snaží se prodloužit nakbu a pokouší se ji dokončit. Cestou popírání existence, zabíjení a ničení jsme se vydali už tolikrát, že jsme na této cestě byli už 75 let.





Myslí si někdo, že je dobrý nápad pokračovat na této cestě? Izrael několikrát oznámil, že se s palestinskou otázkou vypořádal. Sám Netanjahu před několika týdny tady v OSN světu řekl, že se není čeho obávat, když zvedl mapu, ze které Palestina úplně zmizela.





Věří snad někdo, že tato záležitost byla vyřízena? Věří snad někdo, že další zabíjení, ničení a popírání práv tuto záležitost ukončí?





Uznání naší existence a našich práv a jejich respektování je jedinou cestou ke společnému míru a bezpečnosti. To je náš cíl, společný mír a bezpečnost.





Pane prezidente, kolik nespravedlnosti může národ snést? Kolik zabíjení? Kolik ponížení? Kolik bolesti? Naše utrpení není nevyhnutelné. Je to okupace způsobená člověkem.





Bezmoc některých světových mocností není nevyhnutelná. Existuje mezinárodní shoda. Existuje mezinárodní právo, nebylo vypracováno proti nikomu, ale ve prospěch všech, je třeba je uplatňovat.





Jsme jím i nadále zavázáni. Musí však chránit naše lidi. Nemůžeme mít pouze povinnosti a být zbaveni svých práv, zatímco druhá strana si nárokuje všechna práva pro sebe a žádné povinnosti. Takto mezinárodní právo nefunguje. Je třeba ho uplatňovat, čehož jsme svědky před našima očima.





Pane předsedo. Blíží se nový rok. Uplynulo 75 let a stále existuje národ, který je zbaven své země. A svých nejzákladnějších práv, stále okupovaný, utlačovaný a zabíjený.





Náš lid přečkal masakry již dříve. Přežije je znovu. Ale ty děti se už k životu nevrátí. Ty jizvy se nikdy doopravdy nezahojí. Dopad izraelských masakrů v Gaze bude cítit po celá desetiletí. Samozřejmě pro palestinský lid, který tyto rány nese na svém těle. Ale také v našem regionu a na celém světě.





A pokud nebude obnovena naděje a nezvítězí svoboda, nikdo nedokáže předpovědět další kapitolu této tragédie. Zatímco svět vítá nový rok, masakry v Palestině pokračují. Nespravedlnost pokračuje, utrpení pokračuje.





Kolik palestinských generací bude muset trpět, než budou konečně moci žít ve svobodě, důstojnosti a míru?





Chceme, aby naše nakba přestala růst. A konečně mít šanci vidět možnosti.





Děkuji vám, pane prezidente.



2

1410

Svět objevuje jména statečných palestinských novinářů a lékařů, když se dozvídá, že byli zabiti.V Betlémě, kde se narodil Ježíš, byly jeho oslavy zrušeny. Ve skutečnosti však bylo oslavováno poselství, které Ježíš přinesl a ztělesnil. Tím, že se postavil a promluvil za palestinský lid v Gaze, za utlačované, jak by to udělal on, za ty, kteří trpí, jak by to udělal on, za ty, kteří trpí, jak by to udělal on.Pane předsedo, Netanjahu před několika dny vyjádřil svou hrdost na to, že zabránil nezávislosti palestinského státu ,že podkopal a zničil mírové dohody. Chlubí se tím, že ničí mír v našem regionu. Otevřeně se chlubí, že maří šanci na mír, a tím podkopává bezpečnost palestinského i izraelského lidu.