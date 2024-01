Schyluje se ke konci ukrajinského konfliktu?

30. 12. 2023 / Daniel Veselý

Jak se rok 2023 blíží ke svému konci, existuje malá, byť reálná naděje na ukončení naprosto zbytečného a destruktivního konfliktu na Ukrajině. Prakticky jediné, co je k tomu zapotřebí, je vůle západní komunity v čele se Spojenými státy k navázání dialogu s Putinovým režimem, jenž má nyní v opotřebovávací zákopové válce navrch, nemluvě o drtivé početní převaze v lidském potenciálu a dělostřelecké munici. V opačném případě nelze vyloučit ani další územní ztráty pro Ukrajinu a nekonečnou devastaci země periodickými údery Kremlu na její infrastrukturu, neboť v následujícím roce se patrně staneme svědky dramatického poklesu vojenských dodávek a financí ze Západu, jakož i nedostatku Ukrajinců schopných a ochotných bojovat za ztracenou věc.

Deník New York Times nedávno publikoval text s názvem “Putin potichuje signalizuje, že je otevřený uzavření příměří na Ukrajině”, kde tři autoři píší o Putinově ochotě jednat o potenciálním klidu zbraní na Ukrajině, a to od září tohoto roku. Vladimir Putin podle jejich soudu signalizoval zájem o uzavření příměří rovněž na podzim roku 2022 poté, co ukrajinská armáda provedla úspěšnou protiofenzivu na severozápadě země. Prakticky v tutéž dobu vyjádřil podporu diplomatickému úsilí na urovnání ukrajinské pře také přední americký generál Mike Milley, podle jehož mínění se Ukrajina tehdy nacházela ve strategicky výhodné pozici.

Je zcela evidentní, že v silách autoritářského kremelského režimu není dobýt celou Ukrajinu, když Moskva po téměř dvou letech trvajících bojů okupuje pouze 20 procent země. Rozpadá se tedy účelově vytvořená konstrukce nového Adolfa Hitlera, bažícího po podrobení nejen celé Ukrajiny - včetně ostře hostilního západu a středu země - ale i dalších států spadajících pod východní křídlo NATO. Zčásti zpackaná ruská invaze se ani v nejmenším nedá srovnat s bleskovým nacistickým tažením, které si za tutéž dobu podmanilo značnou část evropského kontinentu, aniž by úspěšná expanze skončila.

Moskva navíc vedla s Kyjivem poměrně úspěšná diplomatická jednání na úsvitu ruské invaze, kdy existovala reálná šance na dosažení trvalé mírové dohody mezi znepřátelenými státy. Na jaře 2022 se dokonce o hovořilo o předběžné mírové smlouvě mezi Ruskou federací a Ukrajinou, podle níž by se Kyjiv zřekl ambicí stát se členem NATO a ruské invazní síly by se stáhly na pozice před 24. únorem 2022. Tento diplomatický marš však zhatilo několik faktorů, příkladně sabotáž rozhovorů ze strany západních zemí v čele s USA a Velkou Británií, což potvrdili (a v Bennetově případě pod tlakem odvolali) nejen ukrajinští insideři, ale také bývalý izraelský premiér Naftali Bennet nebo sám Boris Johnson.

Jestliže nejmenovaní američtí činitelé, citovaní v New York Times, tradečně pochybují o upřímnosti Putinových slov, měli by pro své tvrzení předložit důkaz, třeba se pokusit o navázání diplomatických hovorů s Moskvou, ať již tajně nebo veřejně. Jedině tak můžeme ověřit (ne)důvěryhodnost ruské strany. Nemohou donekonečna zastírat nevoli k diplomacii ruskou věrolomností, když zásadí dohody porušovaly nebo je jednostranně vypovídaly jak Rusko, tak Západ.

Zatímco v současnosti zůstává osud západní vojenské, materiální a finanční pomoci pro Ukrajinu nejasný, podle Politica (nejen) tato skutečnost přiměla představitele Bidenovy vlády a Evropské unie v kuloárech se adaptovat na reálné možnosti a šance Ukrajiny ve válečném kotli. Jde kupříkladu o posunutí pozornosti od maximalistických cílů Kyjiva zahrnujících dobytí uloupené země do poslední pídě směrem ke skromnějším požadavkům, kdy se jednání neobejdou bez teritoriálních ústupků ze strany Ukrajiny.

Podle průzkumu veřejného mínění ukrajinské sociologické společnosti Rating zveřejněného v časopise Newsweek se podpora diplomatického urovnání války s Ruskem mezi Ukrajinci za uplynulých devět měsíců zvýšila na téměř polovinu populace. Tento nárůst z neopominutelné části koreluje s vývojem letošní neúspěšné ukrajinské protiofenzivy a slábnoucí západní podpory. Není divu, že zákopová válka se značnými ztrátami na lidských životech příliš netáhne, když ukrajinští verbíři v zoufalé snaze sehnat co nejvíce odvedenců používají nezákonné a drakonické metody.

Potenciál pro navázaní křehkých diplomatických rozhovorů tu tedy je. Něco jiného je politická vůle a akceptace chmurné reality, že může být daleko hůře.

