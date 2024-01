Izrael vyvraždil dalších 200 lidí, zabil i novináře

30. 12. 2023

čas čtení 4 minuty

Foto: Zabitý palestinský novinář Issam Abdallah

- Podle sobotního vyjádření vysokého zdravotnického představitele bylo během posledních 24 hodin při izraelských úderech v centrální části Gazy zabito přibližně 100 Palestinců a 158 jich bylo zraněno.



V Násirově nemocnici v Chán Júnisu, největším a nejdůležitějším zdravotnickém zařízení na jihu této malé, přelidněné enklávy, ukazují snímky Červeného půlměsíce zveřejněné na internetu sanitky operující uprostřed rozbitých ulic, které převážejí zraněné děti, píše agentura Reuters.



- Palestinský novinář pracující pro televizi Al-Kuds byl spolu s několika členy své rodiny zabit při leteckém útoku na jejich dům v táboře Nuseirat v centrální části pásma Gazy, uvedli zdravotníci a kolegové novináři.

Podle vládního mediálního úřadu v Gaze, který je pod správou Hamásu, bylo při izraelské ofenzívě zabito 106 palestinských novinářů, uvedla agentura Reuters.



Výbor na ochranu novinářů (CPJ) minulý týden uvedl, že prvních deset týdnů války mezi Izraelem a Gazou bylo pro novináře nejsmrtonosnějších, přičemž nejvíce novinářů bylo zabito v jednom roce na jednom místě.



Většina novinářů a pracovníků médií zabitých ve válce byli Palestinci. Ve zprávě CPJ se sídlem v USA se uvádí, že je "obzvláště znepokojena zjevným způsobem, jakým izraelská armáda útočí na novináře a jejich rodiny".



Začátkem tohoto měsíce vyšetřování agentury Reuters zjistilo, že posádka izraelského tanku 13. října v Libanonu zabila novináře agentury Reuters Issama Abdalláha a zranila šest reportérů tím, že vypálila dva granáty v rychlém sledu, zatímco novináři natáčeli přeshraniční ostřelování. Podle vládního mediálního úřadu v Gaze, který je pod správou Hamásu, bylo při izraelské ofenzívě zabito 106 palestinských novinářů, uvedla agentura Reuters.Výbor na ochranu novinářů (CPJ) minulý týden uvedl, že prvních deset týdnů války mezi Izraelem a Gazou bylo pro novináře nejsmrtonosnějších, přičemž nejvíce novinářů bylo zabito v jednom roce na jednom místě.Většina novinářů a pracovníků médií zabitých ve válce byli Palestinci. Ve zprávě CPJ se sídlem v USA se uvádí, že je "obzvláště znepokojena zjevným způsobem, jakým izraelská armáda útočí na novináře a jejich rodiny".Začátkem tohoto měsíce vyšetřování agentury Reuters zjistilo, že posádka izraelského tanku 13. října v Libanonu zabila novináře agentury Reuters Issama Abdalláha a zranila šest reportérů tím, že vypálila dva granáty v rychlém sledu, zatímco novináři natáčeli přeshraniční ostřelování.

- Obyvatelé uvedli, že v noci na pátek zasáhla Chán Júnis v pásmu Gazy prudká palba izraelských tanků a letecké bombardování poté, co bylo během 24 hodin izraelské kampaně proti bojovníkům Hamásu zabito téměř 200 lidí.



Podle lékařů a palestinských novinářů provedla letadla sérii náletů také na tábor Nuseirat v centrální části Gazy, uvedla agentura Reuters.



Ministr obrany Yoav Gallant uvedl, že vojáci dosáhli velitelských center a skladů zbraní Hamásu. Izraelská armáda uvedla, že zničila tunelový komplex ve sklepě jednoho z domů vůdce Hamásu pro Gazu Yahyi Sinwara ve městě Gaza.



Zdravotnické úřady v Gaze ovládané Hamásem uvedly, že během 24 hodin bylo při izraelských úderech potvrzeno 187 mrtvých Palestinců, čímž se celkový počet obětí zvýšil na 21 507. Obávají se, že další tisíce těl jsou pohřbeny v troskách čtvrtí.





- Podle agentury Associated Press izraelská vojenská letadla v sobotu zasáhla dva městské uprchlické tábory v centrální části Gazy.



Obyvatelé městských uprchlických táborů Nuseirat a Bureij, dvou nedávných ohnisek bojů, hlásili izraelské nálety přes noc a v sobotu.



Obyvatel Nuseiratu Mustafa Abu Wawee uvedl, že útok zasáhl dům jednoho z jeho příbuzných a zabil dvě osoby.



"Okupace (izraelská) dělá vše pro to, aby donutila lidi odejít," řekl po telefonu, zatímco spolu s dalšími lidmi pátral po čtyřech osobách pohřešovaných pod troskami. "Chtějí zlomit našeho ducha a vůli, ale nepodaří se jim to. Jsme tu, abychom zůstali."



Obyvatel Bureje Rami Abu Mosab uvedl, že přes noc se táborem ozývaly zvuky střelby a v sobotu následovaly těžké letecké údery.



S tím, jak izraelské síly postupují hlouběji do Chán Júnisu a táborů v centrální části Gazy, proudily v posledních dnech desetitisíce Palestinců do již tak přeplněného města Rafáh na nejjižnějším konci Gazy.



Záběry z dronu ukazovaly rozsáhlý tábor tisíců stanů a provizorních chatrčí, které se rozkládaly na dříve prázdné půdě na západním okraji Rafáhu vedle skladů OSN. Lidé do Rafáhu přijížděli v nákladních autech, na vozících i pěšky.



Ti, kteří nenašli místo v již tak přeplněných přístřešcích, si postavili stany na okrajích silnic pokrytých blátem ze zimních dešťů.









Zdroj v angličtině ZDE

0