Rektorka Harvard University rezignovala v důsledku "skandálu" o antisemitismu

2. 1. 2024

Rektorka Harvardu Claudine Gayová odstoupila



Harvardské studentské noviny Crimson informují, že Gayová odstupuje poté, co čelila kritice za svědectví v Kongresu ohledně údajného antisemitismu na univerzitě.





Podle agentury Reuters, která se odvolává na studentské noviny Harvard Crimson, rektorka Harvardu Claudine Gayová odstoupila.

V horkém křesle se ocitla po údajně "kontroverzním" svědectví v Kongresu minulý měsíc, kde byla pranýřována za údajné antisemitské extrémní projevy studentských organizací na univerzitě, které vyzývaly ke genocidě v souvislosti s brutálními útoky Izraele v Gaze po zločinech Hamásu ze 7. října.



Do centra pozornosti se dostala také kvůli vyšetřování obvinění z plagiátorství některých jejích prací.

Harvard Corporation, nejvyšší řídící orgán elitní soukromé univerzity se sídlem v americké Cambridge ve státě Massachusetts, původně rektorku univerzity Claudine Gayovou podpořila a ta zůstala ve funkci. Stalo se tak navzdory výzvám k jejímu odvolání po "kontroverzním" svědectví před Kongresem ohledně antisemitismu na univerzitní půdě z minulého měsíce.



Gayová a prezidenti Pensylvánské univerzity a MIT čelili reakci za své výroky na Kapitolu během slyšení o antisemitismu na univerzitních kampusech.





Republikánská kongresmanka Elise Stefaniková z New Yorku požadovala odpověď "ano" nebo "ne" na svou otázku, zda by výzvy ke genocidě židů porušovaly kodex chování jejich univerzity. Rektorky tří univerzit odpověděly, že by to záleželo na kontextu. Staly se pak v hysterické atmosféře terčem kritiky byly kritizovány za to, že jejich odsouzení výzev ke genocidě není zcela jasné.





Jak na to posléze poukázali komentátoři, žádné pevné důkazy o antisemitismu na Harvardské univerzitě nejsou k dispozici.





Potíž pro všechny tři rektory byla v tom, že ve Spojených státech první dodatek americké ústavy zajišťuje občanům téměř absolutně neomezenou svobodu projevu, tedy i pro odporné a nepřijatelné výroky. Kdyby rektorky odpověděly, že antisemitské výroky jsou nepřijatelné, staly by se zase terčem útoků od zastánců této absolutní svobody projevu. V současnosti vede ultrapravice v USA kampaně proti odborníkům, poukazujícím na šíření lží na sociálních sítích s tím, že tím dochází k "omezování svobody projevu".







V Americe se už desetiletí, po rozhodnutí moudrého soudce, rozlišuje výrok vedoucí k násilnému činu, ten je trestný: například výzva tváří v tvář oběti: "Zab toho člověka." Naproti tomu podle americké ústavy výrok "Židi by měli jít do plynu" není nepřípustný, pokud to přímo nevede ke jejich deportaci do plynových komor, upozorňuje Jan Čulík.

Dne 12. prosince vydala Harvardská korporace prohlášení na podporu Gayové ve funkci rektorky.





Gayová vydala toto prohlášení:





"Vážení členové harvardské komunity, s těžkým srdcem, ale s hlubokou láskou k Harvardu vám píši, že odstupuji z funkce rektorky. K tomuto rozhodnutí jsem nedospěla snadno. Vskutku, bylo to nadmíru těžké, protože jsem se těšila na spolupráci s mnoha z vás, abychom posunuli závazek k akademické dokonalosti, který tuto velkou univerzitu pohání napříč staletími. Po konzultaci se členy korporace se však ukázalo, že je v nejlepším zájmu Harvardu, abych odstoupila a naše komunita tak mohla projít tímto okamžikem mimořádné výzvy se zaměřením na instituci, nikoli na jednotlivce."





Podrobnosti v angličtině ZDE

Více než 70 zákonodárců po slyšení v Kongresu přesto vyzvalo k odvolání všech tří rektorek a k výzvám k odvolání Gayové se připojili i harvardští dárci a někteří vyučující.Výbor Sněmovny reprezentantů pro vzdělávání a pracovní síly oznámil oficiální kongresové vyšetřování antisemitismu na Harvardu.Liz Magillová, rektorka Pensylvánské univerzity, po této reakci rezignovala, ačkoli kritice čelila již před slyšením.Gayová se za svou reakci během svědectví v Kongresu omluvila v rozhovoru proVíce než 700 členů fakulty podepsalo petici na podporu Gayové v reakci na výzvy k jejímu odvolání. Podporu Gayové oznámil také výkonný výbor Harvardské asociace absolventů.