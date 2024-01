Svět by se měl roku 2024 bát

3. 1. 2024

Eskalace číhá na každém bojišti, upozorňuje Aris Roussinos.

Když byl Michel Houellebecq v roce 2020 požádán, aby si představil svět po COVIDu, dost přesně prohlásil, že "to bude stejné, jen o něco horší". Nemusíte být věštec, abyste předpověděli, že stejná předpověď bude platit i pro nadcházející rok. V roce 2023 došlo k největšímu globálnímu oživení ozbrojených konfliktů od roku 1945: Rok 2024 bude ještě horší. Zažíváme když ne světovou válku, tedy svět ve válce, velký postglobalizační boj, který se snaží rozdělit kořist sestávající z toho, co kdysi bývalo americkým unipolárním impériem. Bude to stejně epochální období, jako byl konec 40. let pro Británii nebo rok 1991 pro Rusko.

Na rozdíl od obou světových válek soupeřící velmoci nevyzývají supervelmoc přímo – alespoň zatím ne. Místo toho je americká hegemonie nepřímo zpochybňována, neboť její rivalové okusují okraje impéria a zaměřují se na slabší klientské státy v důvěře, že Spojené státy nyní nemají ani logistickou kapacitu, ani domácí politickou stabilitu nezbytnou k tomu, aby světu vnutily svůj řád. V devadesátých letech a po roce 2000, na vrcholu své unipolární fáze, učinily Spojené státy téměř celý svět svým klientským státem a vypisovaly šeky na bezpečnost, které se nyní snaží proplatit: Stejně jako bankrot přichází úpadek nejprve pomalu, pak najednou. Prvořadým tématem roku 2024 pak, stejně jako v roce 2023, bude imperiální přepětí, které urychlí ústup od globální dominance. Od Rudého moře po Donbas, od džunglí Jižní Ameriky po Dálný východ se americký bezpečnostní establishment potýká s problémy při potlačování lokálních požárů, které hrozí přerůst ve velký požár.

Jakkoli jsou věci špatné, vždy mohou být horší. Možná až příliš snadno zapomínáme, že před pouhými šesti měsíci, bezprostředně po Prigožinově dramatické a nečekané vzpouře, se ruský bezpečnostní establishment zapojil do živé a veřejné diskuse o tom, zda je nutné provést jaderný úder buď na Ukrajině, jako varování Západu, nebo proti Západu samotnému. Pocit krize, jak globální, tak domácí, se stal tak endemickým, že nejnebezpečnější jaderná eskalace od studené války zůstala do značné míry bez povšimnutí. Měli bychom být vděční, že tento okamžik pominul, ale skutečnost, že pominula, je sama o sobě důkazem slábnoucí globální pozice Ameriky. Krátká epizoda jaderné úzkosti přišla v době, kdy Putinův Kreml čelil jak bezprecedentní vnitřní hrozbě, tak riziku porážky na bojišti, na pokraji tolik očekávané ukrajinské letní ofenzívy. Ofenzíva, jak dnes víme, se však zvrtla v nákladnou porážku Ukrajiny, která zvrátila očekávaný výsledek války. Za naše nyní snížené riziko jaderné války zaplatí Kyjev vysokou cenu.

Bojové linie na Ukrajině se letos téměř nepohnuly, ale očekávání ohledně výsledku války se zcela obrátila. Před rokem touto dobou panoval konsenzus, že invaze již byla pro Putina strategickou porážkou: Jeho armády se na bojišti ukázaly jako nečekaně neúčinné a rozpadly se před rychlou ukrajinskou severovýchodní protiofenzívou na podzim 2022. Místo toho, aby se aliance NATO rozpadla kvůli svým vnitřním rozporům, našla nový smysl pro účel, konsolidovala se proti ruské hrozbě a věnovala obrovské množství již existujícího a brzy vyrobeného materiálu na vojenské vítězství. Tato nálada triumfalismu již pominula. Slibované zvýšení výroby munice na Západě, které by přineslo vítězství ve válce, se jednoduše neuskutečnilo, zatímco přechod Ruska na válečnou ekonomiku a jeho uchvácení západních společností v reakci na sankční režim, jehož účinky se ukázaly být opačné, než bylo zamýšleno, poskytly Rusku jak obnovený ofenzivní potenciál, tak ekonomický boom zaplatit za to. Západ uvalil na Rusko válečný stimul, který měl přijmout sám. Nestalo se tak a v důsledku toho je letošní zima pro Ukrajinu bezútěšná; Zdá se však, že nadcházející rok bude mnohem horší.

V průběhu roku 2023 Kyjev a jeho západní podporovatelé vsadili úspěšné zakončení války na jediný obrněný útok na jihovýchodě země, proražení ruských obranných linií a ohrožení jeho kontroly nad Krymem a pobřežím Černého moře, čímž by donutili pokořeného Putina k mírovým jednáním. Tato sázka selhala a nyní neexistuje žádná schůdná cesta k expanzivní definici vítězství, kterou přijal Zelenskyj v bujnější fázi války. Podél severní hranice a za současnými liniemi na východě ukrajinské síly spěšně kopou obranné linie v naději, že otupí ožívající ofenzivní sílu Ruska stejným způsobem, jakým ruské opevnění rozkousalo jejich vlastní nově zformované a NATem vycvičené obrněné brigády. "Hora oceli", kterou Západ daroval pro ofenzívu, se nebude opakovat. Vlnu nadšených dobrovolníků, kteří zpočátku obsluhovali linie, nahradili stále neochotnější branci, přičemž Kyjev plánuje další mobilizaci půl milionu mužů, jen aby udržel linii.

Když Zelenského přehnaně optimistické prognózy konce války prorazil jeho vojenský šéf generál Valerij Zalužnyj, který charakterizoval současný stav jako "patovou situaci", odhalilo to rostoucí vnitropolitické spory uvnitř kyjevského vedení. Tvrdou realitou však je, že nyní útočná dynamika přešla na Rusko a posouvá válku do patové situace. Ale jak se věci mají, stále sebevědomější Moskva neprojevuje žádný sklon k mírovým rozhovorům, aniž by Ukrajina učinila územní a politické ústupky k nerozeznání od kapitulace. To, že Zelenského vysocí poradci nadnášejí možnost Putinova náhlého svržení v Moskvě jako možnou cestu k vítězství, ukazuje rozsah hrozby, které Kyjev čelí. Bez revolučního deus ex machina v Kremlu bude výzvou pro Ukrajinu v roce 2024 udržet obranné linie, degradovat útočnou sílu Ruska rychleji, než ji dokáže nahradit jeho nábor a průmyslová výroba, a udržet v Kyjevě nezbytnou politickou jednotu, aby válka směřovala k co nejméně bolestivému závěru. Ze všech bude možná největší výzvou ta poslední.

Ale zatímco se Kyjev potýká s problémy, hegemon už ztrácí zájem o Ukrajinu, protože ho opět rozptyluje desetiletí oslabující zapletení do záležitostí Blízkého východu. Izrael je jak diplomaticky, tak vojensky závislý na Spojených státech, ale tento vztah se neodráží v Netanjahuově vedení jeho trestné války v Gaze. Když američtí vyslanci prosí Izrael, aby omezil svou válku, Netanjahu okamžitě slíbí, že ji zintenzivní. I když se američtí plánovači trápí erozí svých drahocenných zásob munice v důsledku války na Ukrajině, Izrael spaluje zásoby darované USA alarmujícím tempem. Dokud USA nezvýší výrobu munice a nedoplní svůj arzenál, což může trvat roky, každý granát vypálený na Gazu nebo na východní Ukrajinu oslabí americkou odstrašující sílu. Výsledkem bude zbrojní ekvivalent "hladové mezery", neboť dostupné vojenské zdroje se budou stále více vymykat globálním závazkům. Tento deficit představuje pro americké rivaly vzácnou a nečekanou příležitost postavit se supervelmoci přímo, s vědomím, že bude mít potíže s bojem ve válce vysoké intenzity jakéhokoli dlouhého trvání.

Pokud však logika zbrojní výroby, stejně jako diplomatická izolace a domácí rozhořčení vyvolané válkou v Gaze, vedou Spojené státy k tomu, aby usilovaly o rychlé řešení konfliktu, logika událostí vede k eskalaci. Riziko rozšíření konfliktu do Libanonu se nezmenšilo – pokud něco, zdá se, že Izrael napíná vodítko, aby rozšířil svou totální válku přes svou severní hranici, protože tisíce izraelských civilistů uprchly ze svých domovů v důsledku palby Hizballáhu. Blokáda lodní dopravy v Rudém moři jemenským hnutím Húsiů však ukázala, že západní země čelí přímým nákladům za svou stále kvalifikovanější podporu Izraele a že regionální mocnosti jsou stále sebevědomější, že se mohou Spojeným státům postavit přímo.

Poté, co triumfálně přežili roky trvající válku proti Saúdské Arábii, zničující pro civilní obyvatelstvo Jemenu, v níž saúdské síly nasadily americká letadla, bomby a zpravodajskou podporu s malým účinkem na bojišti, musí se riziko krátkodobé americké trestné bombardovací kampaně zdát Húsiům zvládnutelné. S vědomím, že Amerika nemá chuť na širší konflikt, který by byl vnímán jak na mezinárodní, tak na domácí scéně jako na zatažení do války ve jménu Izraele, se nyní Húsiové cítí povzbuzeni k přímému útoku na americký námořní doprovod. Izraelská kampaň v Gaze je tak politicky toxická, že dokonce i nejbližší američtí spojenci v NATO si raději udržují odstup od amerických bezpečnostních snah v Rudém moři, zatímco v důsledku špatných rozhodnutí o nákupu se americké námořnictvo usilovně snaží shromáždit zdroje nezbytné k udržení otevřených obchodních cest, což je základní funkce globálního impéria. Vzhledem k tomu, že se zdráháme bojovat s Hizballáhem nebo Húsii přímo, vyhlídka na americký útok na Írán, považovaný za příliš ambiciózní cíl i na vrcholu americké moci, je extrémně nepravděpodobná, což zase živí chuť Teheránu riskovat. Přetížená, vyčerpaná svými loděmi nadměrným nasazením a náhle se projevující jako závislá na slabších, nenadšených evropských spojencích, aby doplnili početní stavy, v Rudém moři se nám ukazuje letmý pohled na výkon amerického námořnictva v budoucím tichomořském konfliktu: Výsledky budou pro Čínu povzbudivé.

Jako churavějící mamut, oslabený sérií bodnutí jednotlivými kopími, se hegemon potácí a krvácí po globální scéně. Ačkoliv je Amerika silnější než kterýkoli jednotlivý konkurent, není schopna vydržet tři souběžné velké konflikty proti mocným regionálním rivalům, aniž by se zmobilizovala k válečnému úsilí, které je v rámci její současné politické dynamiky neproveditelné. Na vrcholu své moci, kdy byli američtí rivalové zastrašeni a izolováni, na sebe Spojené státy vzaly břemena globální bezpečnosti, která se v té době zdála snadno dosažitelná, a zároveň vyčerpaly průmyslovou základnu nezbytnou k jejich udržení. Byla učiněna špatná rozhodnutí, která je nyní těžké vzít zpět. V důsledku toho se Spojené státy již přepnuly do defenzivního módu, pokoušejí se uchovat své výdobytky z lepších časů proti ožívajícím vyzyvatelům a oddalují velkolepé politické přeuspořádání globálních záležitostí tak dlouho, jak je to jen možné. Na rozdíl od Ruska, Íránu nebo Číny však americký demokratický systém podněcuje ke krátkodobému plánování a nabízí svým lídrům únikovou cestu v podobě přesunu zodpovědnosti za neúspěch na další, konkurenční administrativu. Bidenova administrativa, která směřuje k tomu, co vypadá jako nevyhnutelná politická porážka v roce 2024, je již zbavena politické autority, stejně unavená a roztržitá jako gerontokrat u jejího kormidla.

V rané fázi amerických dějin by se očekávalo, že rýsující se předání moci proběhne hladce a že bude dosaženo kontinuity při udržování strategických cílů impéria. V roce 2024 nelze takovou kontinuitu očekávat. Předchozí dvoje americké volby byly poznamenány nejvážnějšími vlnami občanských nepokojů a politické nestability za poslední desetiletí, kdy obě strany a jejich frakce uvnitř státní byrokracie vzájemně zpochybňovaly legitimitu a každá z nich nasazovala vznětlivé civilisty radikalizované příslušným soudním tiskem jako zástupné zbraně. V průběhu příštího roku bude Amerika pravděpodobně zmítána vnitřní politickou dysfunkcí způsobem, jaký jsme dosud neviděli, a zbytek světa bude žít ve stínu, který vrhá sporný imperiální trůn.

Nejen o osudu Ukrajiny, ale i aliance NATO rozhodne bitva o moc ve Washingtonu. Pro Netanjahua bude motivací amerického volebního roku protahovat válku o další rok, nebo ji rozšířit do regionálního konfliktu, přičemž vsadit budoucí bezpečnost Izraele na předpokládanou větší shovívavost nastupující republikánské administrativy. Stejně tak pro Írán, Hizballáh a Húsie představují poslední dny opatrné Bidenovy administrativy, která se chce vyhnout blízkovýchodnímu požáru, největší příležitost k eskalaci. Pro Čínu, která čeká v zákulisí, aby zasadila poslední ránu, bude optimální čas jednat ve chvíli, kdy Washington bude nejvíce rozptylován vnitřním nepořádkem: Možná toto volební období představí příležitost příliš vzácnou na to, aby si ji nechala ujít, a urychlí časový plán na obsazení Tchaj-wanu.

Svět prožívá nejnebezpečnější okamžik za mnoho desetiletí a logika událostí na každém bojišti vede k další eskalaci v nadcházejícím roce. V roce 2024 vytvoří napjaté domácí interregnum Ameriky zpětnovazební smyčku s již tak krvavým globálním mezivládím v závodu o kořist jejího impéria. Loňský rok byl těžký, prosáklý krví a lidským utrpením v důsledku globálního konfliktu: Ale při zpětném pohledu na něj můžeme pohlížet jako na poslední zlaté léto našeho světového řádu, se znepokojivými bouřemi stále vzdálenými na obzoru. Nadcházející rok bude historický: Právem se obáváme jeho příchodu.

Zdroj v angličtině: ZDE

