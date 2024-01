"Papouškování Putinovy propagandy": Exodus byznysu kvůli Ukrajině nebyl žádnou ruskou bonanzou

3. 1. 2024

Političtí reportéři bez zkušeností s ekonomickou žurnalistikou se někdy dopouštějí nehorázných chyb ve svém zpravodajství o podnikatelském exodu z Ruska Vladimira Putina – a dokonce se nechají nachytat na ekonomickou fasádu ve stylu Potěmkinovy vesnice, upozorňují Jeffrey Sonnenfeld, Timofij Mylovanov, Natalija Šapovalová a Steven Tian. Političtí reportéři bez zkušeností s ekonomickou žurnalistikou se někdy dopouštějí nehorázných chyb ve svém zpravodajství o podnikatelském exodu z Ruska Vladimira Putina – a dokonce se nechají nachytat na ekonomickou fasádu ve stylu Potěmkinovy vesnice,

Nedávný článek s názvem Jak Putin proměnil bojkot Západu v zlatý důl mylně naznačil, že historické odchody více než 1 000 nadnárodních společností z Ruska byly jakýmsi obrovským vítězstvím pro ruské válečné úsilí, přičemž paradoxně naznačoval, že nadnárodní firmy ve skutečnosti neodešly. Nic nemůže být dále od pravdy.

Nepíšeme jako pouzí diváci, ale jako někteří z lídrů, kteří pomohli katalyzovat tento bezprecedentní obchodní exodus z Ruska. (Ačkoli článek v New York Times rozsáhle a nehorázně opomíjí prominentní roli, kterou sehrála Kyjevská ekonomická škola (KSE) při zaznamenávání podnikatelského exodu a při povzbuzování firem k odchodu i dnes).

Pokud byl exodus podnikatelů Putinovi tak užitečný, rádi bychom věděli, proč jsme všichni čtyři byli umístěni na Putinův sankční seznam, přičemž první autor se na tomto seznamu nepřátel umístil jako #6 (dokonce výše než senátor Mitch McConnell).

Kromě toho, že jsme pomohli katalyzovat obchodní exodus, naše výzkumná spolupráce pomohla čelit Putinově propagandě tím, že ukázala ekonomickou devastaci způsobenou jeho válkou. Rusko už ani zdaleka není ekonomickou velmocí a potlačilo minimální vykazování transparentních statistik národního důchodu, které je nutné pro udržení členství v MMF. Putinovo Rusko, které má menší průmyslovou sílu než Chile, přežívá jen díky tomu, že se zmocňuje aktiv. Ekonomika, které stále více dominuje stát, kanibalizuje své vlastní společnosti, aby udržela Putinovu válečnou mašinérii.

Zavádějící předpoklad

Obáváme se, že autoři článku v NYT mohou naletět stejnému druhu ruské propagandy, kterou jsme v posledních dvou letech tak neúnavně odhalovali. Ve skutečnosti svou kritiku podporují tím, že nekriticky citují kremelské představitele: Putinova zdiskreditovaného mluvčího Dmitrije Peskova, Putinem vybraného ruského kupce aktiv, stejně jako Putina samotného. Poslední slovo má Dmitrij Medveděv, vyšinutý bývalý ruský prezident, který nenuceně a pravidelně vyhrožuje použitím jaderných zbraní proti Ukrajině. Není divu, že ruská vláda nadšeně tweetuje článek NYT na oficiálních účtech.

Ve skutečnosti měl odchod více než 1 000 globálních podniků z Ruska (z 1 400 velkých globálních podniků před válkou) ochromující dopad na podnikatelskou důvěru, zahraniční investice a celkovou ruskou ekonomiku. Dokonce i Kreml přiznává, že "dává přednost tomu, aby společnosti zůstaly v Rusku", jak článek náležitě poznamenává.

Na podporu své mylné teze, že ústupy podnikatelů paradoxně Putinovi jen pomohly, se reportéři zaměřují na náklady, které nadnárodní společnosti vynaložily na odchod z Ruska, a poukazují na miliardové odpisy aktiv a ušlé příjmy. To však nedokáže zachytit úplný obraz.

Společnosti, které opustily Rusko, překonaly ty, které zůstaly, podle naší analýzy tržních dat. Jak jsme uvedli v loňském roce, nárůst tržní kapitalizace odcházejících společností byl více než dvojnásobný ve srovnání s hodnotou odpisů aktiv – což není překvapivé, vezmeme-li v úvahu, že pro většinu společností Rusko nepředstavovalo více než ~1-2 % jejich globálních příjmů. Jednoduše řečeno, odchod z Ruska byl pro globální nadnárodní společnosti hodnotově aditivní, nikoliv hodnotově destruktivní. Díváme-li se pouze na hodnotu odpisů ruských aktiv, ignorujeme finanční a reputační přínosy, které ve zbytku světa sklízejí společnosti, které opustily Rusko.

Jako další důkaz, že obchodní ústupy Putinovi pomáhají, se reportéři zaměřují na to, jak Kreml nařizuje společnostem, aby prodávaly svá ruská aktiva s nejméně 50 % přirážkou jako údajný důkaz, že ruští kupci dostávají "dobré nabídky" – ale pohodlně ignorují, jak se ocenění ruských aktiv od Putinovy invaze plošně propadlo.

Ve skutečnosti se celková hodnota předních ruských státních podniků propadla ještě níže. Například hodnota podniku Gazprom se zmenšila o 75 %, což je mnohem více než valuační přirážky, které utrpěla většina zahraničních společností. Timesy charakterizují ruské odprodeje aktiv globálních nadnárodních společností jako "obrovský přesun bohatství" Putinovým kumpánům, ale vzhledem k tomu, že ocenění dokonce i předních ruských státních společností kleslo natolik, je skutečným příběhem masivní, bezprecedentní destrukce bohatství, jak se propadají ruská aktiva, ať už jsou vlastněna Rusy nebo cizinci.

Reportérům se zdá, že podniky nemohou dělat nic správně. Jedním dechem útočí na společnosti, které opustily Rusko za to, že umožnily převod bohatství Putinovým kumpánům, a lživě tvrdí, že "většina zahraničních společností zůstává v Rusku, protože nechtějí přijít o miliardy, které tam po desetiletí investovaly". Reportéři poznamenávají, že společnosti opouštějící Rusko byly nuceny zaplatit 1,25 miliardy dolarů na daních, aby financovaly Putinovo válečné úsilí – a ignorují 75 % pokles roční výše daní, které Putin před válkou obdržel od zahraničních společností, jak ukázala KSE.

Článek v NYT také bezostyšně zkresluje dosavadní výsledky prvního autora, když tvrdí, že "otázka, kdo skončí v těchto společnostech, byla pro prvního autora málo znepokojující". To je prokazatelně nepravdivé. Během posledních 18 měsíců byl první autor silným a důsledným zastáncem sankcí proti Rusům, kteří přebírají západní společnosti a umožňují Putinovu válečnou mašinérii, a strávil značný čas neformálním poradenstvím americkému ministerstvu financí ohledně jednotlivců se zájmem o sankce, spolu s kolegy, jako je Michael McFaul z pracovní skupiny pro sankce McFaul-Jermak. stejně jako spoluautoři tohoto komentáře z Kyjevské ekonomické školy. Společně jsme vyjádřili naši společnou frustraci z toho, že je zapotřebí přísnějšího vymáhání sankcí, přičemž KSE nadále denně sleduje nedostatky a účinnost sankcí.

Co se skutečně děje s ruskou ekonomikou

Vlna znárodňování a zabavování majetku, o které se v článku mluví, odráží Putinovu slabost, nikoli sílu, jak jsme poznamenali dříve. Rusko se stává kleptokracií, kdy Putin kanibalizuje celou produktivní ekonomiku, aby mohl financovat své rozmary. Stát si přivlastňuje větší část ekonomiky, aby ji přidal do své sklenice na sušenky, aby mohl financovat válku. Podnikatelská činnost potřebuje neustálé investice do kapitálu, lidí, technologií a nápadů, aby se udržela. Putin může v krátkodobém horizontu naplnit svou pokladnu násilnickým zabavováním aktiv a znárodňováním, ale přivádí ruskou ekonomiku na cestu ke krachu. Díky Putinovým krokům nemůže žádná nadnárodní firma ospravedlnit návrat do Ruska nebo zvyšování investic v Rusku, dokud Putin zůstává u moci.

Jak měli reportéři poznamenat, pouze Putinovi kumpáni kupují vyřazená ruská aktiva od odcházejících nadnárodních společností, protože nikdo mimo Rusko nechce do země investovat ani cent. Dokonce ani Číňané se nehrnou do zmocnění se zlevněných ruských aktiv. Jsou-li ruská aktiva skutečně tak "dobrým obchodem", proč je odmítají koupit i ruští spojenci?

Přestože se ruská ekonomika potýká s problémy, přičemž několik sektorů ekonomiky kleslo nejméně o 90 % a příjmy z vývozu energií klesly o polovinu, je spravedlivé říci, že počáteční potenciál ústupu ruských podniků ve spojení s ekonomickými sankcemi k úplnému ochromení ruské ekonomiky není v tuto chvíli plně realizován, s eskalujícími ekonomickými opatřeními odsunutými na druhou kolej ve prospěch vojenského boje na bojištích východní Ukrajiny. Ale tvrdit, že ruská podnikatelská ústupová opatření nějak pomáhají Putinovi, je falešné.

Jednoduše řečeno, když se firmy stáhnou z Ruska, Putin prohraje, bez jakýchkoli kdyby, a nebo ale. Převod zaniklých nebo hroutících se aktiv Putinovým kumpánům Rusko neobohacuje. Kolem bývalých moskevských McDonaldů se netvoří fronty dychtivých strávníků. A i když v krátkodobém horizontu klopýtají kupředu, jen málo ruských společností má budoucnost bez západních technologií. Například v letectví se počet poruch letadel v Rusku letos zvýšil o 320 % a domácí komerční letecké společnosti přestaly nabízet mnoho linek, přičemž letecká společnost S7 není schopna provozovat alespoň 20 % své flotily kvůli potížím s obsluhou letadel Airbus.

Vzhledem k tomu, že americké financování Ukrajiny potenciálně dochází, uprostřed naší domácí politické dysfunkce a vojenských neúspěchů na bojišti na Ukrajině, může to být pro Ukrajinu nejnebezpečnější okamžik od Putinova počátečního útoku na Kyjev.

Novináři mají zodpovědnost za to, aby si ujasnili fakta, aniž by papouškovali propagandu Vladimira Putina. Putin už unesl odvážného mladého reportéra Wall Street Journal Evana Gershkoviche, který strávil posledních devět měsíců v ruském vězení. Gershkovichovým jediným "zločinem" bylo, že zdokumentoval rozpad ruské ekonomiky v důsledku sankcí a masových odchodů podniků prostřednictvím svého terénního výzkumu v Rusku.

Několik dní poté, co ruské úřady zveřejnily důkazy o zavřených továrnách, masovém odlivu talentů a zastavení investic v Rusku, zatkly tohoto statečného amerického reportéra. Ale Putin se nemůže zmocnit pravdy – pokud mu to nedovolíme.

Zdroj v angličtině: ZDE

