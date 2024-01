Haaretz: Izraelští státní úředníci se obávají, že Mezinárodní soudní dvůr by mohl Izrael obvinit z genocidy v Gaze

Mezinárodní soudní dvůr má velký vliv na utváření mezinárodního práva. Jeho uznání nároku Jihoafrické republiky může upevnit názor, že Izrael páchá v Gaze genocidu, říká Dr. Shelly Aviv Yeini, odborník na mezinárodní právo.



Izraelské bezpečnostní instituce a státní zastupitelství se obávají, že Mezinárodní soudní dvůr v Haagu obviní Izrael z genocidy v pásmu Gazy - a to na žádost Jihoafrické republiky, která o víkendu podala k soudu petici.



Haaretz zjistil, že vysoce postavený právní expert zabývající se touto záležitostí v minulých dnech varoval vedení IDF, včetně náčelníka generálního štábu Herzla Haleviho, že existuje reálné nebezpečí, že soud vydá příkaz vyzývající Izrael k zastavení palby s tím, že Izrael je vázán rozhodnutími soudu. Armáda a státní zastupitelství se již začaly připravovat na vyřízení stížnosti a v pondělí se na ministerstvu zahraničí mělo uskutečnit slyšení v této věci.



Na rozdíl od Mezinárodního trestního soudu v Haagu, který vede řízení proti soukromým osobám, se Mezinárodní soudní dvůr zabývá soudními spory mezi státy. Izrael neuznává jurisdikci trestního soudu, který vede vyšetřování údajných válečných zločinů Izraelců i Palestinců, a to i v současné válce.



Naopak je Izrael signatářem smlouvy proti genocidě, z jejíž pravomoci soud odvozuje svou pravomoc projednat stížnost, kterou na Izrael podala Jihoafrická republika. Podle dřívějšího rozhodnutí soudu může každá signatářská země podat stížnost proti jiné zemi, i když ta jí přímo neškodí.



Jihoafrická republika ve své stížnosti k soudu tvrdila, že Izrael páchá v Gaze genocidu a nejedná tak, aby potrestal osoby, které ke genocidě podněcují. Obvinila Izrael z "nerozlišujícího použití síly a násilného odsunu obyvatel" a tvrdí, že mezi uváděnými izraelskými akcemi jsou "zločiny proti lidskosti a válečné zločiny". Tvrdí také, že některé z těchto akcí splňují základní definici genocidy.



Jihoafrická republika dále požaduje, aby soud nařídil Izraeli umožnit Palestincům vystěhovaným z jejich domovů v pásmu Gazy návrat do nich; aby je Izrael přestal zbavovat potravin, vody a humanitární pomoci; zajistit, aby Izraelci nepodněcovali ke genocidě, a aby Izrael potrestal ty, kteří tak činí; a aby umožnil nezávislé vyšetřování svých akcí.



Ve své odpovědi na petici Izrael obvinil Jihoafrickou republiku z "krvavé pomluvy", která je "bez právního opodstatnění a představuje sprosté zneužití a pohrdání soudem".



V prohlášení izraelského ministerstva zahraničí se uvádí: "Jihoafrická republika spolupracuje s teroristickou skupinou, která vyzývá k vyhlazení Izraele. Hamas je ten, kdo je zodpovědný za utrpení Palestinců v pásmu Gazy, když je využívá jako lidské štíty a krade jim humanitární pomoc."



K obviněním z poškozování civilistů ministerstvo uvedlo, že "Izrael je zavázán mezinárodnímu právu, dodržuje ho a směřuje své vojenské úsilí proti Hamásu a teroristickým skupinám, které s nimi spolupracují, a pouze proti nim".



Prof. Eliav Lieblich, odborník na mezinárodní právo na univerzitě v Tel Avivu, vysvětluje, že Jihoafrická republika vznáší dvě hlavní tvrzení: že 1. Izrael nejedná tak, aby zabránil prohlášením, která vyzývají ke genocidě, a že 2. se dopouští akcí, které představují genocidu. "Pro izraelské uši jsou to velmi, velmi tvrdé výroky, ale jejich účinek nelze ignorovat, a proto je třeba na tato tvrzení vážně reagovat."



Dr. Shelly Aviv Yeini, odborník na mezinárodní právo na univerzitě v Haifě, se podobně domnívá, že stížnost Jihoafrické republiky by neměla být brána na lehkou váhu, neboť Mezinárodní soudní dvůr má velký vliv na utváření mezinárodního práva a jeho rozhodnutí ovlivňují vnímání mezinárodního společenství. Uznání jihoafrické žaloby proto může upevnit názor, že Izrael páchá v Gaze genocidu.



"Genocida je činem, jehož prokázání u soudu vyžaduje dva prvky," dodává Lieblich. "Za prvé musíte prokázat úmysl vyhlazení a za druhé - určité činy v terénu, které tento úmysl podporují. Podle Jihoafrické republiky je záměr prokázán výroky vysokých izraelských představitelů a veřejnou atmosférou požadující vymazání nebo srovnání Gazy se zemí. Rozsáhlé škody způsobené civilistům a hlad v Gaze ukazují na skutkovou podstatu činu."



Lieblich uvedl, že extremistická prohlášení vysokých izraelských představitelů lze považovat za důkaz úmyslu poškodit civilní obyvatelstvo Gazy. "Obecně je těžké prokázat úmysl genocidy, protože během bojů nejsou činěna žádná veřejná prohlášení v tomto smyslu," vysvětlil. "Ale tato nezodpovědná prohlášení o vymazání Gazy budou vyžadovat, aby Izrael vysvětlil, proč boje neodrážejí takový záměr."



Lieblich nicméně poznamenal, že Jihoafrická republika by musela prokázat příčinnou souvislost mezi prohlášeními politiků a činy armády, a to by podle něj bylo těžké.



"Izrael se takových řízení obecně neúčastní," poznamenal. "Ale tohle není vyšetřovací komise OSN ani Mezinárodní trestní soud v Haagu, jehož pravomoci Izrael odmítá. Je to Mezinárodní soudní dvůr, který své pravomoci odvozuje ze smlouvy, k níž se Izrael připojil, takže je nemůže odmítnout z obvyklých důvodů nedostatku pravomocí. Je to také orgán s mezinárodní prestiží.



"To však neznamená, že pokud vydá rozhodnutí nebo soudní příkaz, bude okamžitě vykonán," pokračoval Lieblich. "Ale pokud v rozhodnutí nebo dokonce v dočasném soudním příkazu určí, že existuje podezření, že Izrael páchá genocidu, musíte se zamyslet nad tím, co by to vypovídalo o historickém narativu. I z tohoto důvodu je třeba brát řízení vážně."







Lieblich poznamenal, že soud doposud projednal jen velmi málo případů obvinění z genocidy. Přibližně před 15 lety zamítl bosenskou stížnost, že se Srbsko dopustilo genocidy, ale rozhodl, že Srbsko nezabránilo genocidě, kterou spáchaly srbské milice při masakru ve Srebrenici.

"Pokud Izrael neposkytne podrobnou odpověď, která by vyvrátila obvinění vznesená proti němu, soud tak pravděpodobně učiní," dodal.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Další případ, který je zatím v počáteční fázi, se týká ukrajinské stížnosti na Rusko. Soud rovněž projednává stížnost Gambie na Myanmar kvůli pronásledování Rohingů."Stížnost Jihoafrické republiky má za cíl přidat Izrael do této velmi nelichotivé skupiny států a tím také ztrapnit USA jako spojence Izraele," uvedl Lieblich.Soud vydal vůči Myanmaru dočasný soudní příkaz. A podle doktora Aviva Yeiniho není vyloučeno, že by takový soudní příkaz vydal i proti Izraeli a rozhodl, že jeho operace porušují lidská práva chráněná Úmluvou o genocidě.