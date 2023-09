Proč je ukrajinská pozemní (proti)ofenziva odsouzena k nezdaru

15. 9. 2023 / Daniel Veselý

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg nedávno objasnil důvod, proč Ruská federace provedla invazi na Ukrajinu: je jím expanze NATO směrem k ruským hranicím. Ostatně rozšiřování Severoatlantické aliance ostře kritizovala spousta amerických diplomatů, politiků a znalců SSSR/Ruska již od 90. let 20. století, takže klíč k řešení naprosto zbytečného ukrajinského konfliktu leží právě v existenci a rozšiřování anachronického vojenského paktu. Je proto irelevantní brát v potaz blouznění pomatených ruských propagandistů o dobývání Pobaltí, neřku-li Francie a Německa. Pravda je taková, že Kreml neměl potřebné kapacity na to, aby dobyl celou Ukrajinu, když na ni zaútočil se 190 tisíci vojáky, donbaskými militanty a příslušníky bezpečnostních sil. To koneckonců potvrzuje interaktivní mapa amerického think-tanku Institute for the Study of War (ISW). Považme, že Varšavský pakt v roce 1968 přepadl a následně okupoval mnohem menší Československo s půlmilionovou armádou.