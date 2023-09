Vědci zjistili, že Země je "mimo bezpečný operační prostor pro lidstvo"

14. 9. 2023

První kompletní "vědecká kontrola stavu" ukazuje, že většina globálních systémů je mimo stabilní oblast, v níž vznikla moderní civilizace

Vědci varují, že systémy podpory života na Zemi jsou natolik poškozené, že se planeta nachází "mimo bezpečný provozní prostor pro lidstvo".



Podle jejich hodnocení bylo šest z devíti "planetárních hranic" prolomeno v důsledku znečištění a ničení přírody způsobeného člověkem. Planetární hranice jsou hranice, na kterých se nacházejí klíčové globální systémy, jako je klima, voda a rozmanitost divoké přírody, a za nimiž je schopnost těchto systémů udržet planetu zdravou vážně ohrožena.



Porušené hranice znamenají, že se systémy vzdálily od bezpečného a stabilního stavu, který existoval od konce poslední doby ledové před 10 000 lety do začátku průmyslové revoluce. Celá moderní civilizace vznikla v tomto období, které se nazývá holocén. Vědci varují, že systémy podpory života na Zemi jsou natolik poškozené, že se planeta nachází "mimo bezpečný provozní prostor pro lidstvo".



Toto hodnocení je prvním hodnocením všech devíti planetárních hranic a představuje "první vědeckou kontrolu zdraví celé planety", uvedli vědci. Šest hranic bylo překonáno a dvě byly vyhodnoceny jako blízké překonání: znečištění ovzduší a okyselování oceánů. Jedinou hranicí, která není ohrožena, je atmosférický ozon poté, co opatření k postupnému odstranění ničivých chemických látek v posledních desetiletích vedla ke zmenšení ozonové díry.



Vědci uvedli, že "nejznepokojivějším" zjištěním je, že všechny čtyři biologické hranice, které pokrývají živý svět, jsou na nejvyšší úrovni ohrožení nebo se jí blíží. Živý svět je pro Zemi obzvláště důležitý, protože zajišťuje odolnost tím, že kompenzuje některé fyzikální změny, například stromy pohlcují znečištění oxidem uhličitým.



Hranice planety nejsou nevratnými zlomovými body, za nimiž dochází k náhlému a vážnému zhoršení stavu, uvedli vědci. Jsou to body, za nimiž výrazně vzrůstá riziko zásadních změn ve fyzikálních, biologických a chemických systémech podpory života na Zemi. Planetární hranice byly poprvé navrženy v roce 2009 a aktualizovány v roce 2015, kdy jich bylo možné vyhodnotit pouze sedm.



Profesor Johan Rockström, tehdejší ředitel Stockholmského centra pro odolnost, který vedl tým, jenž rámec hranic vypracoval, uvedl: "Věda i celý svět jsou skutečně znepokojeni všemi extrémními klimatickými jevy, které zasahují společnosti na celé planetě. Ještě více nás však znepokojují rostoucí známky klesající odolnosti planety."



Rockström, který je nyní spoluředitelem Postupimského institutu pro výzkum dopadů klimatu v Německu, uvedl, že tato selhávající odolnost by mohla znemožnit omezení globálního oteplování na klimatický cíl 1,5 °C a mohla by svět přiblížit skutečným bodům zvratu. Vědci v září uvedli, že svět stojí na pokraji několika katastrofických bodů zvratu.



Profesorka Katherine Richardsonová z Kodaňské univerzity, která vedla analýzu, konstatovala: "S jistotou víme, že lidstvo může prosperovat v podmínkách, které tu byly po 10 000 let - nevíme, zda můžeme prosperovat při velkých, dramatických změnách [a] dopady člověka na zemský systém jako celek se zvyšují, jak o tom mluvíme."



Podle ní si lze Zemi představit jako pacienta s velmi vysokým krevním tlakem: "To sice neznamená jistý infarkt, ale výrazně to zvyšuje riziko."



Z hodnocení, které bylo zveřejněno v časopise Science Advances a vycházelo z 2 000 studií, vyplynulo, že několik planetárních hranic bylo již dávno překročeno. Hranice pro integritu biosféry, která zahrnuje zdravé fungování ekosystémů, byla podle vědců prolomena na konci 19. století, kdy ničení přírody zdecimovalo divokou přírodu. Stejné ničení, zejména kácení lesů, znamená, že hranice pro využívání půdy byla také prolomena v minulém století.



Klimatické modely naznačují, že bezpečná hranice pro změnu klimatu byla překročena koncem 80. let 20. století. V případě sladké vody nová metrika zahrnující jak vodu v jezerech a řekách, tak v půdě, ukázala, že tato hranice byla překročena na počátku 20. století.



Další hranicí je tok dusíku a fosforu v životním prostředí. Ty jsou pro život nezbytné, ale nadměrné používání hnojiv znamená, že mnoho vod je těmito živinami silně znečištěno, což může vést k rozkvětu řas a k mrtvým zónám oceánů. Podle údajů Organizace OSN pro výživu a zemědělství se na pole každoročně přidává třikrát více dusíku, než je bezpečné.



Hranici pro syntetické znečištění, jako jsou pesticidy, plasty a jaderný odpad, prokázala studie z roku 2022. Analýza pod vedením Richardsona poprvé hodnotila znečištění ovzduší, které ovlivňuje růst rostlin a monzunové deště. Zjistila, že znečištění ovzduší překročilo planetární hranici v některých regionech, například v jižní Asii a Číně, ale ještě ne globálně. Také okyselování oceánů bylo vyhodnoceno jako zhoršující se a blížící se překročení bezpečné hranice.





Vědci uvedli: "Tato aktualizace zjistila, že šest z devíti hranic bylo překročeno, což naznačuje, že Země se nyní nachází mimo bezpečný operační prostor pro lidstvo."



Rockstrom řekl: "Pokud chcete mít na Zemi bezpečnost, prosperitu a spravedlnost pro lidstvo, musíte se vrátit do bezpečného prostoru a v současné době tento pokrok ve světě nevidíme."



Klíčovými opatřeními, která jsou zapotřebí, je postupné ukončení spalování fosilních paliv a ukončení destruktivního zemědělství.



Planetární hranice jsou stanoveny na základě konkrétních měřítek, jako je například úroveň CO2 v atmosféře pro změnu klimatu. Systémy Země jsou odolné vůči určité úrovni změn, takže většina hranic byla stanovena na vyšší úrovni, než jaká přetrvávala v posledních 10 000 letech. Například až do průmyslové revoluce byla hodnota CO2 na úrovni 280 částic na milion, ale planetární hranice je stanovena na 350 ppm.



