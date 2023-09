Velká Británie je zranitelná potenciálními útoky raketami nebo drony, varuje britský armádní velitel

15. 9. 2023

Ruské totální útoky na občany Ukrajiny ukazují limity britských systémů protivzdušné obrany, řekl na konferenci admirál sir Tony Radakin.



Nejvyšší britský vojenský důstojník prohlásil, že válka na Ukrajině odhalila potenciální zranitelnost Spojeného království vůči raketovým útokům a útokům dronů, a argumentoval, že je čas na větší diskusi o zlepšení vnitřní bezpečnosti.



Admirál sir Tony Radakin na konferenci obranného průmyslu v Londýně uvedl, že "svět je agresivní, pokud jde o státní hrozby", a konkrétně poznamenal, že se stává snadným "přiblížit se k nějaké zemi a vletět tam s drony".

Náčelník generálního štábu obrany uvedl, že britské ozbrojené síly "vedou podstatný rozhovor o obraně vlasti", a vznesl otázku, zda v rámci toho "musíme vést rozhovor o integrované protiraketové obraně".



Válka na Ukrajině odhalila zranitelnost civilního obyvatelstva vůči smrtícím útokům raketami a drony, vzhledem k tomu, že Rusko v rámci totální války neúnavně útočí na města a infrastrukturu.



Předpokládá se, že britské systémy protivzdušné obrany jsou omezené, ačkoli v praxi nebylo třeba je testovat. V červnu Sir Nick Carter, Radakinův předchůdce, sdělil poslancům výboru pro obranu, že Spojené království by jen těžko reagovalo na vícenásobný raketový útok nebo útok dronem.



"Rozsah, v jakém máme protiraketový systém, je sporný," řekl Carter a naznačil, že jedinou možností, kterou Spojené království disponuje a která je srovnatelná s americkým systémem Patriot nebo německým systémem Iris-T, je jeho šest torpédoborců Royal Navy Type-45.



Ukrajina postupně získala systémy protivzdušné obrany od USA, Norska, Německa a Itálie, avšak žádné od Spojeného království. I přesto však raketové údery Ruska zaměřené na města druhé kategorie mimo Kyjev, kde je pokrytí protivzdušnou obranou slabší, nadále způsobují civilní oběti.



Radakinovy výroky na zbrojním veletrhu DSEI v Londýně by mohly být interpretovány jako počáteční výzva k novým výdajům na obranu po volbách. Bez ohledu na to, kdo vyhraje, se v roce 2025 očekává strategická revize obrany, která stanoví priority a výdaje do konce desetiletí.



Šéf armády se také zeptal, zda britské ozbrojené síly "potřebují lépe integrovat s GCHQ", agenturou pro odposlouchávání a signály, a uvedl, že existuje hrozba kybernetických útoků ze strany nepřátelských států, jako jsou Rusko a Čína, které se snaží zasahovat do "našich společností a struktur".



Zazněl také jasný náznak, že britská armáda chce vytvořit vlastní jednotku kamikadze dronů, a to na základě zkušeností ukrajinské armády, která na bojišti hojně využívá dálkově pilotované drony.



"Když se podíváte na naši vlastní armádu, kde jsou ty pluky jednosměrných útočných dronů?" zeptal se Radakin a dodal, že armáda musí uvažovat o budoucnosti, kdy většinu ozbrojených sil budou tvořit dálkově ovládaní roboti doplnění hrstkou lidí.



"Jak by to vypadalo, kdybychom měli 500 lodí námořnictva, ale 400 z nich by byly drony; jak by to vypadalo, kdybychom měli 1 000 letadel, ale 900 z nich by byly drony?" zeptal se a dodal, že efektivita armády by se díky technologii mohla změnit.



Ve stručném hodnocení současného stavu bojů na Ukrajině Radakin uvedl, že Kyjev "nadále drží iniciativu, zatlačuje Rusko zpět".



Odmítl tvrzení, že ukrajinská protiofenzíva má potíže: "Na severu se drží a fixují tam ruské síly a na jihu dělají pokroky - mezi 10 a 20 km, podle toho, jak to posuzujete."





Radakin, který se úzce podílí na poradenství nejvyššímu ukrajinskému veliteli Valeriji Zálužnému, řekl, že pomalý postup ukrajinské protiofenzívy nelze měřit předvídatelným časovým harmonogramem. "Představa, že válka je úhledná a čistá a můžete ji naplánovat a předvídat na n-tou, je nesmysl," řekl.





