Tohle není Fialova, ale Blažkova vláda

18. 9. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Nedělní debata v Otázkách V. Moravce byla o spravedlnosti, nebo spíše měla být. Debatovali ministr spravedlnosti Blažek, poslanec Vondráček a senátor Láska. Všichni se shodli, že už dlouho potřebujeme nový trestní řád.

Debata o jeho podobě byla spíše nepřehledná, stejně tak debata o novém zákonu o státním zastupitelství. Šokující snad bylo jen tvrzení pana Lásky, že trestní řád se v praxi stejně nedodržuje.

Že by ovšem člověk z debaty dostal nějaký obrázek spravedlnosti, za kterou je třeba jít, to se říci nedá. Spíše mnoho technikálií a odvolávání se na obtížnost dosažení odborného konsensu. Ministr Blažek s gustem zmínil, že ani na Slovensku se to nedaří. To se mi opravdu ulevilo.

Na druhou stranu Odyssea se zajišťováním náramků pro výkon alternativních trestů člověka musela uvrhnout do chmurné nálady. Pan ministr otevřeně přiznal, že neví, zda se také jemu nestane nějaká příhoda, která opět nákup náramků zmaří.

Ostatně kdybyste zbystřili už u zmínky o zákonu o státním zastupitelství, máte pravdu, že jde o něco povědomého. První návrh byl podán v době Nečasovy vlády. Podával ho tehdejší ministr spravedlnosti Blažek. Nejvyšší státní zástupce Zeman to tehdy komentoval v tom smyslu, že lépe nic než tohle.

Nejzajímavější částí nedělní debaty bylo bezesporu setkání pana ministra s panem Nejedlým. Předně je třeba říci, že ani pan Vondráček, ani pan Láska takové setkání nebrali jako vážný problém. Láska sdělil, že pokud by Nejedlý a Blažek chtěli dělat něco nekalého, sejdou se jinak. Blažek to odsouhlasil. Láska ovšem naléhal na to, aby pan Blažek zvážil, že svými schůzkami škodí vládě a ODS. Péče pan Lásky o ODS mě dojala.

Ministr Blažek si posypal hlavu popelem, sdělil, že forma mu nikdy nešla a že určitě neměl s Nejedlým sedět pět hodin. Ale pak přešel do protiútoku. Až překvapivě otevřeně vyprávěl o tom, jaký měl vliv přímo na Miloše Zemana.

Na adresu pirátů sdělil, že pokud jim vadí, že vláda vznikla pomocí úzkých vazeb Blažka na Zemana a jeho okolí, neměli do ní vůbec lozit. To by podle něho bylo fér. Ostatně musím připomenout, že pro vládní většinu ve Sněmovně piráti nejsou vůbec zapotřebí.

Blažek odmítl, že by se měl přestat kamarádit s Nejedlým jenom proto, že ho, tedy Nejedlého, vláda už nepotřebuje. Tím bych si ale nebyl jistý, že vláda Nejedlého nepotřebuje. Kdo ví, co nám pan Blažek bude vyprávět za rok nebo za dva o tom, jak byl Nejedlý důležitý pro republiku. Útěchu můžeme čerpat z toho, že kdyby Nejedlý a Blažek chtěli kout pikle jako něco nekalého, jistě by se sešli někde jinde než na veřejnosti v hospodě.

