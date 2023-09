Hlava ruské pravoslavné církve vyzvala ke všeobecné mobilizaci

18. 9. 2023

Pravoslavní občané Ruska se musí postavit za vlast, aby země mohla "vyjít vítězně" z bitvy "rozpoutané silami zla", řekl patriarcha moskevský a celé Rusi Kirill. Pravoslavní občané Ruska se musí postavit za vlast, aby země mohla "vyjít vítězně" z bitvy "rozpoutané silami zla", řekl patriarcha moskevský a celé Rusi Kirill.

"Udržujte naši vlast, chraňte ji, a až přijde nezbytná hodina k její obraně silou, jděte na tuto obranu, jak šel Alexandr Něvský," řekl účastníkům průvodu v Petrohradě.

Hlava Ruské pravoslavné církve zdůraznila potřebu všeobecné mobilizace v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině. "Dnes Rusko stojí před nejdůležitějším úkolem: Vyjít vítězně z boje, který proti nám nyní rozpoutávají síly zla... Dnes musíme mobilizovat všechny: Armádu, politické síly. A samozřejmě církev musí být mobilizována - především proto, aby se modlila za naše úřady, armádu, ale také proto, aby byla v první linii," řekl Kirill a připomněl, že na frontě již zemřelo pět vojenských kněží.

Patriarcha zdůraznil, že pravoslavní Rusové musí chránit zemi nejen před vnějšími, ale také před vnitřními nepřáteli, aby zajistili prosperující život pro současné i budoucí generace. "Víra je síla, která může mobilizovat všechny ostatní síly člověka," řekl.

Dříve primas řekl, že povinností farníků ruské pravoslavné církve je pomáhat účastníkům války s Ukrajinou shromažďováním věcí a potravin, které mají být odeslány na frontu. Těm, kteří jsou v první linii, vzkázal, že "by neměli mít žádné pochybnosti o správnosti zvolené cesty" a vyzval je, aby se nebáli zemřít ve válce, protože taková oběť údajně "smyje všechny hříchy".

Patriarcha podporoval invazi od samého počátku a následně ji opakovaně ospravedlňoval ve svých kázáních a vyzýval k modlitbám za prezidenta Vladimira Putina. Hlava ruské pravoslavné církve mimo jiné tvrdila, že Rusko je "mírumilovná mocnost", která "se nezapojuje do vojenských dobrodružství" a "nikdy nikoho nenapadla", ale pouze "bránila své hranice". Za důvod invaze Kirill označil "plány NATO" na začlenění Ukrajiny do aliance a zkrácení "doby letu raket do Moskvy".

Patriarcha je pod sankcemi Velké Británie, Kanady, České republiky, Austrálie, Nového Zélandu a Estonska. Kromě toho má zakázán vstup do Litvy. Evropská komise navrhla uvalit omezení vůči hlavě ruské pravoslavné církve na úrovni EU, ale Maďarsko tuto iniciativu zablokovalo.

Zdroj v ruštině: ZDE

