Černý den pro Brno

18. 9. 2023

Dnes je černý den pro Brno, píše Jasna Flamiková.

Koalice vedená ODS s podporou ANO, TOP 09, KDU, ČSSD, a STAN zahajuje stavbu černé díry na peníze, předražené multifunkční haly na výstavišti, kterou nikdo svéprávný nepotřebuje a nechce provozovat.

Nejenže stavba vysaje a už vysává peníze z městského rozpočtu, které jsou potřeba na řadu důležitějších a strategičtějších projektů, ale po dostavění bude generovat další ztráty. Na její stavbu si město bere půjčku, která jenom na úrocích spolkne 1,7 miliardy!! Nejenže stavba vysaje a už vysává peníze z městského rozpočtu, které jsou potřeba na řadu důležitějších a strategičtějších projektů, ale po dostavění bude generovat další ztráty. Na její stavbu si město bere půjčku, která jenom na úrocích spolkne 1,7 miliardy!!

Tohle je odpovědné hospodaření v době, kdy čelíme klimatické krizi, krizi bydlení a dalším výzvám?





Tohle je neodpovědné, neuvěřitelně hloupé ve stylu: " Po nás potopa."





Ze společného se to rozhazuje. Tohle je hospodaření a vizitka ODS. Vzpomeňte si, až vám někdo bude v Brně tvrdit, že na něco důležitého nejsou peníze.







Chtěla jsem toho napsat víc, ale hodně toho napsal Matěj Hollan , tak mu předávám slovo:





"Dnes se oficiálně zahajuje stavba brněnské černé díry. Bohužel je to i za účasti premiéra Fialy, který tím potvrdil to, co jsem o něm v částečné nadsázce napsal před týdnem - že na straně jeho prý úchvatné vize Česka jsou čipy, lithium a IT technologie, ale realita je jeho Brno, kde se všechny disponibilní peníze nalijí do černé díry hokejové haly, kde se utopí jen na investicích minimálně 7 mld a další peníze tam každoročně zahučí na pokrytí ztráty.





Brněnská hladová zeď pro hladové firmy a hladovou kasu ODS má samozřejmě dopady na ostatní oblasti. Že se kvůli dorovnání potřeby vytvořit pomník současné etapy vládnutí ODS na úrovni pomníku devadesátek- Boby Centra - škrtnou ostatní sportovní investice, krytá atletická hala v první řadě, jde ještě "jaksi" pochopit.





Ale škrtne se spolu s tím i ambice být kulturní a sociálně uvědomělé město. Se záštitou Petra Fialy, který tímto ukazuje svůj sociální a kulturní rozhled.





Scalu s divadlem Bolka Polívky město opravovat nebude, oznámila primátorka. Nemá na to peníze. Má jen na hokej. Tu Scalu, kterou už jednou zachránila před zavřením Masarykova univerzita. Ta Masarykova univerzita, které dělal ještě krátce před tím rektora Petr Fiala.







Domov pro seniory Nopova nechá město soukromé firmě, která momentálně prodává ostatní své "podnikatelské projekty", tedy byznys s důchodci, Pentě.





Jak uvedl náměstek pro sociální péči Robert Kerndl na zastupitelstvu:





"Pane Hollane, samozřejmě je to vždycky na nějakém kolektivním rozhodnutí politické reprezentace, jakým velkým strategickým projektům se dá to prvenství, jestli to bude multifunkční hala, nebo jestli to bude Janáčkovo kulturní centrum, nebo jestli to bude, já nevím, protipovodňová opatření, nebo jestli to bude investice v rámci nákupů tramvají, autobusů, trolejbusů, nebo jestli to bude investice masivnější v rámci rekonstrukce kanalizací, nebo jestli to bude masivnější investice v rámci domovů pro seniory.





Ono se může zdát, že ten rozpočet je nekonečný, ono to tak není. Alternativ je vždycky víc, ale je potřeba si uvědomit, že opravdu finanční možnosti z úrovně města na to nejsou dneska připraveny, abysme takovouto rozsáhlou, ne rekonstrukci, ale výstavbu nového zařízení provedli z našich zdrojů."

Takže důchodci, kultura, památky a všechno se hodí přes palubu, protože teď už ne nějaká ODS, ale přímo Fialova ODS s jeho záštitou staví černou díru, které položí za oběť všechno.





Je to opravdu velká deziluze, co s člověkem může udělat politika. Co vám ti senioři provedli???"