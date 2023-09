Mezitím v Absurdistánu 234. Polský vrtulník a vedení vysokého napětí, prodej víz pro imigranty a polské referendum

18. 9. 2023 / Tomasz Oryński

- Neexistuje žádné vysvětlení, proč byl policejní vrtulník vyslán na piknik, který se sice tvářil jako vládou organizovaný piknik propagující (ach ta ironie) bezpečnost a ochranu, ale de facto šlo o předvolební akci PiS. Nebyl prostě žádný zákonný důvod, aby tam vrtulník byl.



- i kdyby to bylo v pořádku, pořádání leteckých přehlídek bez nahlášení leteckým úřadům je nezákonné, a co je předvádění (pochybných) pilotních schopností prováděním nějakých kousků, které mohou obdivovat davy, když to není letecká přehlídka?

- i kdyby byla show schválena, je nezákonné létat nad diváky nebo kdekoli v blízkosti elektrického vedení.



Mezitím se ovšem zdá, že vláda, která popírá, že by o tom věděla, lže. Americké bezpečnostní služby prý polskou vládu před tímto postupem varovaly už před rokem. Ale zřejmě šlo o příliš velké peníze pro vládu na to,aby vláda s tímto postupem něco udělala (pokud bychom optimisticky předpokládali, že Morawiecki a Kaczyński skutečně alespoň před rokem nevěděli o tom, co jejich kolegové dělají).Celý skandál je ještě nechutnější, pokud si uvědomíme, že vláda stále pokračuje v nezákonných a nelidských aktivitách na běloruské hranici, kde již humanitární aktivisté našli v lesích několik desítek mrtvých těl obětí nezákonných odsunů. A dokonce i s těmi, kteří byli přijati do Polska a umístěni do migračních detenčních center, je zacházeno tak špatně, že zadržení v jednom z takových táborů, nedaleko Przemyślu, vyhlásili hladovku na protest proti nedostatečné stravě, nelidskému zacházení a bití ze strany dozorců. Pro PiS jsou tedy migranti špatní, pokud nemohou zaplatit 5000 dolarů za vízum. Nejsem odborník, ale to není moc křesťanské, že?Ale viníci samozřejmě čelí obvinění u soudu. Viníci obvinění z "urážky důstojnosti polské uniformy", tedy. Za ostrou kritiku činnosti Pohraniční stráže bylo obviněno z podobných trestných činů již několik lidí, naposledy herec Piotr Zelt , který prohlásil, že mluvčí Pohraniční stráže (kterému humanitární aktivisté prokázali, že o činnosti Pohraniční stráže pravidelně lže) je "tváří nelidského, zločinného chování vlády PiS". S čímž plně souhlasím, alespoň do chvíle, kdy jsem ještě mohl sledovat veřejná sdělení tiskové služby Pohraniční stráže - to už nemohu, protože oficiální profil Pohraniční stráže mě na Twitteru zabanoval za otázky týkající se pohřešovaných dětí (které byly, jak jsme se později dozvěděli, právě odvezeny do lesa vojenským náklaďákem a tam vyhozeny Pohraniční stráží). Je příznačné, že stát pronásleduje ty, kteří kritizují jeho trestnou činnost, a přitom se jejich kritikou nezabývá, přestože soud za soudem takové případy zamítá s poukazem na to, že jejich kritika je oprávněná. Chování vlády připomíná ruské standardy (a skutečnost, že kromě Pohraniční stráže jsou jedinými dvěma dalšími státními institucemi, které mě zablokovaly na Twitteru, ruské MZV a ruské velvyslanectví v Londýně, činí toto srovnání ještě ostřejším).Nejhorší však je, že většina z těch lidí, kteří si koupili polská víza, neměla zájem v Polsku zůstat. Využívali ho jen jako odrazový můstek, aby se dostali do USA nebo západoevropských zemí. A nyní se zdá, že tyto země by mohly ty, kteří získali víza za úplatek, poslat zpět do Polska . Takže nejhorší noční můra PiS se může skutečně stát skutečností - Evropa pošle Polsku statisíce nelegálních migrantů z muslimských zemí. Ale to bude výhradně jeho vlastní vina.To jen přispívá k fiasku referenda. Protože PiS se rozhodlo, že spolu s nadcházejícími volbami se uskuteční i referendum. Bude mít čtyři otázky, a co se zdá být zcela neobvyklé, vláda očekává, že budete hlasovat čtyřikrát NE. Až na to, že otázky se týkají věcí, které PiS už řešila, nebo jsou prostě irelevantní:"Podporujete prodej státního majetku zahraničním agentům, takže Poláci ztratí kontrolu nad strategickými částmi polské ekonomiky?" - zní první otázka. Je to tak trochu pozdě, protože v rámci snahy změnit Orlen na faktického monopolistu na polském trhu, který by umožnil oligarchovi PiS Danielu Obajtkovi větší vliv na polský trh s pohonnými hmotami, musely být části konkurenční společnosti Lotos, která se slučovala s Orlenem, prodány Saúdům. Bylo to prodáno levně, a aniž do smlouvy zabudovali jakékoli podmínky, takže pokud se Saúdové jednoho dne rozhodnou prodat to Rusům, nemůžeme s tím nic dělat. Takže je tak trochu pozdě, pokud nyní Poláci řeknou "ne".Druhá otázka se ptá, zda Poláci podporují zvýšení věku odchodu do důchodu. To má dílčí kontext, protože za Tuskovy vlády se měl věk postupně zvyšovat, ale PiS po převzetí moci udělala v tomto směru obrat. To spolu s tím, že žena má právo jít do důchodu dříve, znamená, že většina Poláků bude mít velmi nízké důchody, přičemž systém, který je už tak na pokraji kolapsu, bude ještě obtížnější vybalancovat (a nepomůže ani rozdávání PiS v posledních letech, kdy tato strana vyplácí důchody navíc - které stejně požírá rekordně vysoká inflace).Další otázka se ptá, zda Poláci podporují likvidaci plotu, který PiS postavila na hranicích s Běloruskem, aby e odháněla uprchlíky. Asi bybývalo lepší zeptat se Poláků, zda chtějí tento plot PŘED jeho vybudováním, ale teď už každý vidí, že stejně moc nefunguje, takže upozorňovat na otázku imigrace není moudré ani bez vízového skandálu.Poslední otázka je následující: "Podporujete přijetí tisíců nelegálních přistěhovalců z Blízkého východu a Afriky v rámci programu EU na nucené relokace?". No, tohle zestárlo jako mléko. Především to už není relevantní, protože Brusel dal jasně najevo, že vzhledem k množství ukrajinských migrantů, které Polsko už přijalo, budeme z tohoto programu vyloučeni, pokud se vůbec uskuteční. Za druhé, relokace by se týkala uprchlíků, kterým už ostatní země EU tento status udělily, takže by nebyla nelegální. A konečně, jak už jsem zmínil výše, zdá se, že do Polska dostaneme docela velké množství nelegálních migrantů poslaných z EU, ale ti tu budou výhradně kvůli zločinné chamtivosti PiS.Zdá se, že všichni kromě PiS budou toto referendum stejně bojkotovat , takže to stejně nebude mít význam. Proč do toho tedy PiS vůbec jde?No, odpověď je jednoduchá. Jak vidíte, otázky se týkají záležitostí, které jsou důležitou součástí narativu strany PiS. Tímto způsobem mohou obejít limit výdajů na volby, protože mohou říci "toto není součást stranické politické kampaně našeho kandidáta, toto je informační akce našeho ministra týkající se nadcházejícího referenda". A jak byste dokázali, že tento konkrétní kousek strašení uprchlíky skutečně nemá nic společného s oběma otázkami referenda?Připadá mi, že se PiS rozhodla ignorovat jakákoli pravidla, zákony a normy, které by se měly v demokratické zemi dodržovat. Udělají cokoli, aby vydělali peníze a udrželi se u moci. Doufejme, že tento "tupolevizmus" pro ně skončí velkolepým krachem.