V Číně "zmizel" už druhý ministr

18. 9. 2023

Čínský ministr obrany Li Šang-fu nebyl viděn na veřejnosti více než dva týdny. Zmizení tohoto vysokého představitele blízkého prezidentu Si Ťin-pchingovi přichází dva měsíce po zmizení nyní již bývalého ministra zahraničních věcí Čchin Kanga a následuje po propuštění dvojice vlivných generálů. Pro některé pozorovatele je Liovo zmizení pravděpodobně spojeno s korupcí, zatímco jiní to považují za znamení intenzivních politických bitev skrytých před zraky zvenčí, upozorňuje Sébastian Seibt.

Kde je čínský ministr obrany Li Šang-fu? O nejvyšším vojenském představiteli nebylo slyšet více než dva týdny, jak poznamenal Financial Times v článku zveřejněném v pátek.

Generál se naposledy objevil na veřejnosti na třetím čínsko-africkém mírovém a bezpečnostním fóru v Pekingu 29. srpna. Li neopustil Čínu od své cesty do Moskvy a Minsku počátkem tohoto měsíce.

Peking o zmizení mlčí. Jediná oficiální stopa se objevila, když vietnamské úřady uvedly, že Liovo ministerstvo minulý týden zrušilo jeho cestu do Hanoje ze "zdravotních důvodů".

Ale zdroje ve Washingtonu nabídly jiné vysvětlení. V rozhovoru pro Financial Times pod podmínkou anonymity několik amerických představitelů uvedlo, že Li by mohl být cílem vyšetřování kvůli podezření z korupce, což by mohlo přimět čínské úřady, aby diskrétně odstranily ministra obrany z jeho postu pouhých šest měsíců po jeho jmenování prezidentem Sim.

Agentura Reuters v pátek uvedla, že Li je vyšetřován čínskými úřady, s odvoláním na 10 lidí, kteří byli s touto záležitostí obeznámeni.

Zdá se, že Peking zahájil letní úklid v řadách Lidové osvobozenecké armády.

"Existují náznaky, že probíhá rozsáhlá protikorupční kampaň zaměřená na ČLOA," řekla Carlotta Rinaudo, specialistka na Čínu v Mezinárodním týmu pro studium bezpečnosti (ITSS) Verona.

V červenci sám Si oznámil propuštění dvou představitelů raketových sil ČLOA, vojenské složky odpovědné za vývoj strategických balistických raket.

Začátkem září byl odvolán předseda vojenského soudu armády. Peking neuvedl oficiální důvod tohoto "neočekávaného otřesu".

Pokud však jde o čínské ozbrojené síly, korupce je stále hlavním podezřelým.

"Korupce v PLA je problémem od roku 1980, kdy se Čína ekonomicky otevřela světu," řekl sinolog Marc Lanteigne z Norské arktické univerzity. "Když se vrátíme o 20 let zpět, existuje skandál ohledně generálů, kteří bohatnou prodejem přístupu a vlivu."

"Nikdo není v bezpečí"

Od svého nástupu k moci v roce 2012 učinil Si Ťin-pching z boje proti korupci v armádních řadách absolutní prioritu. "Je posedlý bojem proti korupci v ČLOA," řekl Rinaudo.

"Když byl otec Si Ťin-pchinga rehabilitován, pomohlo mu to získat práci jako mishu. Je to čínský termín, který doslova znamená "kniha tajemství" a označuje osobního asistenta, který má přístup" k "tajemstvím" vojenského generála, vysvětlila s odkazem na čistku a pozdější návrat do přízně Siova otce Si Čung-süna.

"Bylo to perfektní místo pro zjištění rozsahu korupce v ČLOA."

Nedávná čistka – včetně zmizení ministra obrany – by mohla být nejnovějším projevem Si Ťin-pchingovy protikorupční křížové výpravy.

Skutečnost, že prezident neváhal propustit ministra, kterého jmenoval v březnu, který "je určitě považován za loajalistu Si Ťin-pchinga", jak řekl Lanteigne, se zdá být důkazem prezidentova odhodlání.

"Nikdo není v bezpečí," řekla Rinaudo.

Řekla, že profil Liho také dobře zapadá do velkého korupčního případu v armádě.

"Kolem roku 2017-2018 pracoval pro oddělení vývoje zařízení, které... je považováno za jedno z nejzkorumpovanějších kvůli obrovskému množství peněz, ke kterým má přístup," řekla.

Liovo zmizení však přesně nezapadá do příběhu velkého protikorupčního úsilí – čínský prezident nikdy nebyl ve svém boji proti korupci v armádě diskrétní. "Je to úspěch, na který je velmi hrdý," řekl Lanteigne.

Je možné, že se Si rozhodl pro mlčení, protože nechce přitáhnout příliš mnoho pozornosti médií k záležitosti, která pošpiňuje muže, který mu má být blízký.

"Opravdu to zpochybňuje kontrolu, kterou má Si Ťin-pching nad svým vnitřním kruhem a jeho schopnost vybrat si správnou osobu," řekl Lanteigne.

Liovo zmizení však také připomíná jinou nedávnou epizodu na nejvyšší úrovni státu. V červenci zmizel bývalý ministr zahraničí Čchin Kang, který se na více než měsíc ztratil. Čchin byl oficiálně vyhozen na konci téhož měsíce bez udání důvodu. Exministr se od té doby neobjevil.

Po vlně zmizení miliardářů a podnikatelů v posledních letech by mohla přijít řada na vysoké politické představitele. Nedávné tiché vyhazovy odráží velké "vnitřní boje mezi administrativami nebo dokonce frakcemi" v čínské vládě, řekl Lanteigne. Zákulisní kakofonie je v rozporu s obrazem kontroly, kterou Si uplatňuje nad svou vládou.

Úzkost, ne síla

Politická situace v Číně je však napjatá od konce pekingské politiky "nulového COVIDu", které předcházely demonstrace, "které překvapily vládu tím, jak silné byly," řekl Lanteigne. Propuštění je "možná reakcí na dojem ztráty kontroly nad situací ze strany Si Ťin-pchinga", řekl.

"Svým způsobem je zbavení se loajalisty demonstrací síly Si Ťin-pchinga," tvrdí Rinaudo.

V mezinárodním měřítku zmizení vytvářejí spíše dojem úzkosti než síly, tvrdí oba odborníci. Americký velvyslanec v Japonsku Rahm Emanuel si dokonce ze situace dělal legraci a přirovnal ji k románu spisovatelky Agathy Christie, v necenzurovaném originále nazvaném Deset malých černoušků (Ten Little Niggers), ve kterém jedna postava za druhou mizí.

"Oba tito ministři jsou zodpovědní za šíření moci mimo zemi," řekl Lanteigne. "Dojem, že je za tím nějaký vnitřní zmatek, nepomáhá vládě ukázat, že Čína je v pozici, kdy může hrát aktivní roli na světové scéně."

Z diplomatického hlediska "to vytváří určité pochybnosti o tom, kdo je zodpovědný za zahraniční diplomacii," řekl Rinaudo.

Pravděpodobná izolace ministra obrany by však nakonec mohla Pekingu prospět. Od roku 2018 je Li na seznamu lidí, na které se zaměřují americké sankce za to, že prodali vojenské vybavení ruským subjektům, na které USA uvalily sankce.

"Mít ministra obrany na sankčním seznamu Washingtonu byla špatná věc pro vztahy mezi Čínou a USA," řekl Rinaudo. "Teď, když je pryč, by to mohlo zmírnit napětí."

A co víc, Li "je jestřáb, který byl velmi agresivní... ohledně územního sporu Číny a vztahů se Západem," řekl Lanteigne. Pro profesora Arktické univerzity bude jmenování jeho nástupce velmi dobrým ukazatelem Siova duševního stavu. Pokud bude nový ministr obrany umírněný, mohlo by to být znamením, že Peking chce zlepšit své vztahy s Washingtonem.

Zdroj ve francouzštině: ZDE

