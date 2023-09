Ruská agrese na Ukrajině: Ruské lodě v Černém moři byly opět napadeny, podle Kyjeva je krymský systém protivzdušné obrany zničen

14. 9. 2023

čas čtení 10 minut

- Pět ukrajinských námořních dronů zaútočilo na plavidlo ruského námořnictva a bylo zničeno, tvrdí ruské ministerstvo obrany



- Ukrajina konstatuje, že zničila ruský systém protivzdušné obrany na Krymu



Ukrajina sděluje, že zničila ruský systém protivzdušné obrany u města Jevpatorija na okupovaném Krymu při nočním útoku dronů a raket, který provedla ukrajinská bezpečnostní služba a námořnictvo ve čtvrtek ráno.



Rusko již dříve uvedlo, že jeho protivzdušná obrana sestřelila přes noc 11 útočných dronů nad Krymem.



Ukrajinské zdroje na sociálních sítích sdílely neověřený klip s velkým výbuchem, který údajně nastal v oblasti. Yevpatoria, Crimea... BAVOVNA 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/MiCk9CIE42 — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) September 14, 2023

Ukrajina sděluje, že zničila ruský systém protivzdušné obrany u města Jevpatorija na okupovaném Krymu při nočním útoku dronů a raket, který provedla ukrajinská bezpečnostní služba a námořnictvo ve čtvrtek ráno.Rusko již dříve uvedlo, že jeho protivzdušná obrana sestřelila přes noc 11 útočných dronů nad Krymem.Na svém kanálu Telegram pro okupovanou oblast Krymu Suspilne již dříve informoval, že "obyvatelé Jevpatorie nechápou, co se děje. Okupační úřady nic nevysvětlují a po městě jezdí sanitky a policie".

- Jihokorejská rada národní bezpečnosti vyzvala Severní Koreu a Rusko, aby plnily svou povinnost neobchodovat se zbraněmi, uvedla agentura Reuters s odvoláním na tiskovou agenturu Yonhap.



- Ukrajinský zdroj agentuře Reuters sdělil, že bezpilotní letouny oslepily ruský systém protivzdušné obrany "Triumf" útokem na jeho radar a anténu. Námořnictvo poté vypálilo dvě řízené střely Neptun ukrajinské výroby na odpalovací komplexy systému, uvedl zdroj.



Podle vojenských analytiků byla protilodní střela Neptun upravena tak, aby mohla útočit na pozemní cíle.







- Roman Starovojt, gubernátor ruské Kurské oblasti, na svém kanálu Telegram oznámil, že při ukrajinském přeshraničním ostřelování obce Tjotkino byl zabit jeden člověk.

"Vzhledem k tomuto potenciálně nebezpečnému incidentu" řekl Wallace, "jsem své obavy sdělil přímo svému ruskému protějšku, ministru obrany [Sergeji] Šojguovi, a náčelníkovi generálního štábu obrany v Moskvě."





Vojenský zpravodaj BBC Jonathan Beale však nyní píše:





- Ukrajina ve středu brzy ráno udeřila na ruské námořní cíle a přístavní infrastrukturu v krymském městě Sevastopol, což se jevilo jako dosud největší útok na domov ruské černomořské flotily. Velké plavidlo a ponorka zasažené při útoku před úsvitem byly tak vážně poškozeny, že je pravděpodobně nelze opravit, uvedl představitel ukrajinské vojenské rozvědky Andrij Jusov. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že Ukrajina zaútočila na černomořskou loděnici 10 raketami s plochou dráhou letu a třemi rychlými čluny bez posádky a zranila 24 lidí.

- Americký velvyslanec v Rusku navštívil vězněného amerického občana Paula Whelana a zopakoval podporu Washingtonu při jeho návratu do USA, uvedlo ve středu ministerstvo zahraničí. Whelan, bývalý americký voják, byl v roce 2018 zatčen v Rusku, v roce 2020 obviněn ze špionáže a odsouzen k 16 letům vězení.



- Ruskem dosazený soud v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny uvěznil dva ukrajinské vojáky, každého na 29 let, uvedl ruský vyšetřovací výbor poté, co je obvinil ze zabití tří civilistů. Moskva opakovaně odsuzuje zajaté ukrajinské vojáky k dlouhým trestům vězení v soudních řízeních, které Kyjev na Ruskem okupovaném území neuznává.



- Ruský ministr obrany prohlásil, že jeho síly udržují "aktivní obranu" tváří v tvář ukrajinské protiofenzívě a že Moskva nemá jinou možnost než zvítězit. Sergej Šojgu uvedl, že podzimní kampaň je nyní v plném proudu, a pro státní televizi Rossija-1 přiznal, že situace na frontě je místy obtížná.



- Při ruských útocích na ukrajinské přístavy bylo od 18. července poškozeno více než 100 zařízení přístavní infrastruktury, uvedl ukrajinský ministr infrastruktury. Oleksandr Kubrakov rovněž uvedl, že ukrajinský vývoz obilí se od 18. července, den poté, co Rusko odstoupilo od dohody o vývozu obilí do Černomoří podporované OSN, snížil o téměř 3 miliony tun měsíčně.



- Předseda Evropské komise uvedl, že bude zahájena rozsáhlá série politických přezkumů, aby se zajistilo, že blok 27 zemí bude moci i nadále řádně fungovat, protože v příštích letech bude přijímat nové členy. Ursula von der Leyenová uvedla, že EU se musí připravit na růst na více než 30 členů. Ukrajina, Moldavsko a země západního Balkánu patří mezi ty, které jsou na řadě.







Zdroj v angličtině ZDE

, informuje agentura Reuters s odvoláním na běloruskou státní tiskovou agenturu Belta.BBC ve čtvrtek ráno informuje o tom, že se ruský pilot pokusil v roce 2022 sestřelit letoun RAF. Uvádí, že zdroje vnesly nové světlo do incidentu, který již dříve vyvolal určité kontroverze.V říjnu 2022 tehdejší britský ministr obrany Ben Wallace odhalil, že ruská stíhačka odpálila raketu v blízkosti britského letadla v mezinárodním vzdušném prostoru nad Černým mořem "v důsledku technické závady."Sdělil Dolní sněmovně, že k incidentu došlo 29. září 2022 v "mezinárodním vzdušném prostoru", a dodal, že "neozbrojené letadlo RAF RC-135 Rivet Joint" bylo "v interakci" se dvěma ruskými letouny SU-27, z nichž jeden "odpálil raketu v blízkosti letounu RAF Rivet Joint mimo vizuální dosah".Wallace sdělil v parlamentu, že Rusko vysvětlilo odpálení rakety "technickou závadou"."Tři vysoce postavené západní zdroje z oblasti obrany, které jsou s incidentem obeznámeny, sdělily BBC, že ruská komunikace zachycená letounem RAF RC-135 Rivet Joint se od oficiální verze velmi liší.Zachycená komunikace dokazuje, že jeden z ruských pilotů si myslel, že dostal povolení zaútočit na britský letoun na základě nejednoznačného příkazu z ruské pozemní stanice.Jeden ze západních zdrojů řekl BBC, že slova, která obdržel, zněla "máte cíl".Tuto nejednoznačnou formulaci si jeden z ruských pilotů vyložil jako povolení ke střelbě.Zdá se, že nepřesný azyk svědčí o vysoké míře neprofesionality zúčastněných osob, uvedly zdroje. Naproti tomu piloti NATO používají velmi přesný jazyk, když žádají o povolení ke střelbě a dostávají ho.Pilot druhého SU-27 si nemyslel, že dostal povolení ke střelbě. Údajně na svého druha začal nadávat a fakticky se ho ptal, co si myslí, že dělá.Ruská verze události byla zpochybněna v dubnu, kdy vysoce postavený konzervativní poslanec Tobias Ellwood během mimořádné debaty v Dolní sněmovně obvinil Wallace ze zatajování potenciálního ruského "válečného aktu". Únik stovek přísně tajných dokumentů Pentagonu popsal incident jako "téměř sestřelení".Podle agentury Tass nedošlo k žádným obětem na životech.Suspilne informuje, že při ruském ostřelování v obci Novodmytrivka, která se nachází v Chersonské oblasti, byl zabit šestiletý chlapec a další čtyři lidé byli zraněni. Odvolává se na místní prokuraturu.Trosky dronu údajně také částečně zničily dům u Nikopole v Dněpropetrovské oblasti.Podle agentury Reuters ruské tiskové agentury s odvoláním na místní představitele a ministerstvo obrany uvedly, že pět dronů bylo sestřeleno nad Brjanskou oblastí a jeden nad Bělgorodskou oblastí.Nebyly hlášeny žádné oběti ani škody.Ukrajinské letectvo na komunikační službě Telegram konstatuje, že přes noc sestřelilo 17 z 22 bezpilotních letounů, které Rusko vyslalo nad své území."V noci ze 14. na 15. září, mezi 21:00 a 2:30 ráno, zaútočili ruští útočníci na Ukrajinu několika skupinami typů Šach-136/131 ze tří směrů."Na mostě, který spojuje poloostrov Krym s pevninským Ruskem, byl zastaven provoz vozidel, informovala státní média.Důvody nebyly uvedeny, informovala ve čtvrtek agentura RIA.Od té doby, co Rusko odstoupilo od dohody uzavřené pod záštitou OSN, která umožňuje bezpečnou přepravu obilí přes Černé moře, zesílilo útoky na ukrajinskou infrastrukturu pro vývoz obilí v jižní Oděské a Mykolajivské oblasti.Izmail na hranici s Rumunskem, které je členem NATO, se od červencového odstoupení Ruska od dohody o vývozu obilí stal hlavní exportní trasou pro ukrajinské zemědělské produkty.Boris Johnson zaútočil na vládu Spojeného království kvůli její politice vůči Ukrajině a prohlásil, že by měla urychleně poskytnout více zbraní, o které Kyjev žádá: "Na co sakra čekáme?".Bývalý premiér, který po vypuknutí války s Ruskem navázal blízký vztah s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, vyzval Spojené království, aby poskytlo houfnice, řízené střely Storm Shadow a "co největší pomoc, jakou jim můžeme poskytnout s technologií dronů".informovala ve čtvrtek pchjongjangská státní média KCNA. Pozvání přišlo poté, co severokorejský vůdce během rozhovorů na vesmírné základně na ruském Dálném východě nabídl ruskému prezidentovi svou podporu "svatému boji" Ruska proti Západu. Rozhovory se týkaly také možné ruské pomoci severokorejskému vesmírnému programu.uvádějí úředníci. Rumunské týmy specialistů byly nasazeny do východního okresu Tulcea, kde byly úlomky rozesety na ploše "několika desítek metrů", uvedlo ministerstvo obrany. Předběžné analýzy prvních dvou úlomků dronu ukázaly, že nevybuchly v Rumunsku, které je členem NATO, a nenesly výbušniny.