Jak by to bylo s imigranty - pár osobních zkušeností

15. 9. 2023

Obrátil se na mne ředitel místní Indické pobočky s prosbou, jestli bych nezařídil vyšší typ odborného školení pro jejich mladé inženýry ale s tím, že by potřeboval, aby specialisté z Londýna a Prahy přijeli do Indie a školení udělali tam. Nelze tato školení provádět v Evropě nebo UK. Mají zkušenost, že vytipovali tři mladé perspektivní inženýry a poslali je na zkušenou do Londýna. Během týdne se všichni tři napojili v Londýně na místní Indickou komunitu, našli si práci u konkurenční firmy a do Indie se nevrátili.

Zkušenost druhá:

Řešili jsme možnost spolupráce s Indickou kanceláří a já řekl hloupou větu na téma „Levná pracovní síla“. Tehdejší ředitel pro Evropu prověřil plat můj (tehdy jsem měl v české pobočce úroveň E) s indickým inženýrem stejné úrovně a konstatoval, že z hlediska platů jsme na tom v zásadě stejně.

Samozřejmě, že PRŮMĚRNÁ mzda je v Indii mnohem nižší než v Čechách, ale jsou tam také mnohem více rozevřené platové nůžky mezi kvalifikovanými vysokoškoláky a nekvalifikovanou pracovní silou. Takže běžní Indičtí dělníci jsou ve srovnání s Českými mnohem levnější, ale ta kvalifikovaná pracovní síla je dnes (nebo byla před 12ti lety, kdy se tato diskuse odehrála) zhruba na stejné úrovni jako v Čechách. Pokud se tedy Indický kvalifikovaný inženýr rozhodne emigrovat, tak si rozhodně nevybere ČR za stejný plat, jako měl v Indii, a navíc v jazykovém prostředí, které je pro něj obtížně přístupné. Vybere si anglicky mluvící zemi, která mu nabídne mnohem vyšší životní úroveň, než měl dosud. Takže pravděpodobně USA nebo UK. Navíc jeho odborné zkušenosti vycházejí z Indického právního prostředí a Indických norem, které jsou odvozeny od Britských a jsou velmi odlišné od našich. A s tím naše vláda nic neudělá ani kdyby chtěla. Jako že souhlasím s panem Cvekem, že nechce a nic pro to nedělá.