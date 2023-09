Rakouská exministryně zahraničí se stěhuje do Ruska - se svými poníky, které ji Rusko přepravilo vojenským letadlem

14. 9. 2023

Karin Kneisslová prohlásila, že se stěhuje do Ruska. Povede tam "thinktank", který založila spolu s Petrohradskou univerzitou



Rakouská bývalá ministryně zahraničí Karin Kneisslová, která se v roce 2018 nechvalně proslavila tím, že na své svatbě tančila s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, se přestěhovala do Petrohradu - spolu se svými poníky, kteří byli dopraveni ruským vojenským letadlem.







V roce 2018 se Karin Kneisslová, tehdejší ministryně zahraničí neutrálního Rakouska, dostala na titulní stránky novin, když pozvala Putina na svou svatbu. Vyvolalo to širokou kritiku a přišlo to jen několik měsíců poté, co některé země EU - s výjimkou Rakouska - vyhostily desítky ruských diplomatů v reakci na útok nervově paralytickou látkou na Sergeje Skripala v anglickém městě Salisbury.



Osmapadesátiletá Kneisslová odešla z vlády v následujícím roce. Je v Rakousku velmi kontroverzní osobnost. V září 2020 přestěhovala do Francie a stala se hostující komentátorkou pro Russia Today, propangandistickou televizi Kremlu. k





Ve středečním příspěvku na Telegramu vyjádřila údiv nad tím, že se její stěhování do Ruska stalo "politickým", a uvedla, že v červnu 2022 po "vykázání" z Francie přesunula své "knihy, oblečení a poníky z Marseille do Bejrútu prostřednictvím DHL".





Z funkce odstoupila v květnu 2022 poté, co Evropský parlament přijal rezoluci, v níž hrozí sankce proti Evropanům, kteří jsou stále ve správních radách velkých ruských společností.









Podle jejích slov byl však Libanon pouze dočasným řešením a ona každých šest týdnů jezdila pracovně do Ruska, kde nyní zakládá thinktank."Kvůli sankcím nejsou k dispozici ani lety, ani DHL [pro přesun do Ruska]," napsala. "Měla jsem tedy možnost účastnit se ruského dopravního letu ze Sýrie do Ruska, za což jsem velmi vděčná."Podle zprávy ruského investigativního webu The Insider byli minulý týden dva poníci Kneisslové dopraveni do Petrohradu vojenským letadlem z ruské letecké základny Hmeimim v Sýrii poté, co bylo letadlo odkloněno od přepravy vojáků.V červnu Kneisslová představila Gorkijské centrum - thinktank při petrohradské univerzitě, který bude fungovat pod jejím vedením. Thinktank byl zřízen s cílem "pomáhat definovat politiku Ruské federace" se zaměřením na Blízký a Střední východ.V roce 2021 se Kneisslová stala členkou správní rady ruského ropného gigantu Rosněfť.