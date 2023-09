Žaluji! Maření výkonu dobra prostřednictvím ztráty hodnot, víry a etiky

15. 9. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 4 minuty

Foto: Petr Haraším



Neetická vláda plná avizované víry a pokleslé morálky týrá důchodce, sociálně slabé a zdravotně postižené spoluobčany

Aktuální forma neoliberální vlády vedená vírou premiéra Fialy a zhovadilostí ministra Stanjury dala do propagace života postižených nad poměry velký pravicový kapitál.

Investovaný kapitál splnil zadávací podmínky téměř dokonale a rozmnožil ve společnosti své ohavné výtrusy.

Jako první šli na řadu důchodci s tím, že je inflace příliš velká, což nikdo nečekal, a proto nelze valorizovat důchody dle zákona. Podle všech statistik a grafů žijete a tyjete nad poměry, tak pochopte, že takto rozhodně ne. Politiku škrcení ekonomiky a nízkých daní si rozvracet nedáme.

Včera asociální vláda navázala na zhoubný program a zrušila již dávno mnohokrát slíbené navýšení příspěvku na péči pro postižené spoluobčany. Naposledy se příspěvek upravoval v roce 2016, a tudíž při dnešní firemní a podnikatelské inflaci marží, která se vládě dost hodí, příspěvek ztratil většinu ze své původní hodnoty, a již neplní zákonnou funkci.





Hlavní funkcí příspěvku na péči pro postižené občany byla (překvapivě) velká finanční úspora státních financí.





Za pomocí argumentačních zločinů vícero ministerstev legislativní proces potřebné sociální novely slíbeného navýšení a valorizací totálně umřel. Zvýšení příspěvků mělo totiž nároky na státní kasu, takže sbohem navýšení, sbohem slíbená valorizace. Možná snad příští rok, nebo ten popříští, nebo víte co, zapomeňte rovnou.





Dnes asociální akce vlády zdárně pokračovala. Jurečka se rozhodl, že týrání invalidních spoluobčanů nezná hranic ani slitování a rozhodl, že vládní zloby nikdy není dost. Křesťanský fundamentalista vedený nenávistí hodlá stropovat příspěvek na provozní náklady pro podporu zaměstnanosti zdravotně postižených.





Kam to povede, není složité předpovídat. A aby to nebylo náhodou málo, tak přidá i zrušení příspěvků pro zaměstnávání zdravotně znevýhodněných občanů. Volný pracovní trh a pracovní mafie je prý s radostí očekávají a moc se těší, jak si s nimi pohrají.





A proč to? Jako vždy jde přeci o efektivitu podpory snížením na nulu a zvýšením produktivity zrušením možnosti pracovat zdravotně znevýhodněným. Komu se to nelíbí, ať si zažádá o invaliditu a sedí doma, což ovšem opět zvýší finanční náklady státu.





Ne, nebojte se. Ano, opět to zní zas a znovu. Někteří podnikatelé s chudobou hodně fixlují (kradou jako straky), je proto nutné potrestat zdravotně postižené a znevýhodněné zcela v duchu pravicové politiky amorální vlády.





A zítra? Zítra budeme postižené lidi střílet či jinak likvidovat, aby byly státní finance spokojené a bohatý občan nemusel platit „kurevské“ daně a živit neschopný „odpad“ společnosti?





Běduji!





Koaliční vláda stále hovoří o nepřátelském Rusku, popřípadě o zlém Babišovi, popřípadě o českých antisystémových hnutích a stranách lůzy. Tudíž lze napsat, že v nich vidí nepřítele, proti kterým chce nekompromisně tvrdě bojovat. Snad tomu i sama věří.





Leč je to velká mýlka. neetická vláda plná avizované víry a pokleslé morálky vystupuje a týrá důchodce, sociálně slabé a zdravotně postižené spoluobčany. To jsou praví zlí nepřátelé jejich vysněného světa finančního blaha.





A boj se jí velmi daří, dá se říct, že to je totiž to jediné, co se téhle vládě opravdu daří.





V plné míře se zde projevuje slušnost, hodnoty a etika premiéra Fialy a pravicových stran. Posledně obdobnou politiku prováděl duševně zaostalý Drábek pod přímým vedením ničitele ekonomiky Kalouska. Dnes jim věru dobře sekunduje Jurečka se sociální trampolínou a premiér Fiala s lživým tvrzením, že nenechají nikoho padnout.





Haraším Petr Orlau

Nazlobeným pohledem nevidomého z veřejných zdrojů

