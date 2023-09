Ruská agrese na Ukrajině: Šéf NATO varuje, že válka rychle neskončí; ruské rakety zasáhly zemědělské zařízení v Oděse

17. 9. 2023

čas čtení 11 minut

- Hořící ropné depo v Rusku: Oryol region, Russia 👀💥

Fuel tank on the territory of the oil depot burned down! pic.twitter.com/lYHYpHPHCO — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) September 17, 2023

Jens Stoltenberg konstatoval, že "se musíme připravit na dlouhou válku"; Kyjev sděluje, že při ranních úderech na Oděsu v neděli byly použity drony a rakety



- Série útoků ukrajinských bezpilotních letounů zasáhla Krym a drony se zaměřily také na Moskvu, narušily leteckou dopravu v hlavním městě a způsobily požár ropného skladu na jihozápadě země, uvádí ruské ministerstvo obrany.

Podle agentury Reuters jeden z dronů v neděli brzy ráno poškodil ropný sklad na jihozápadě Ruska a vyvolal požár palivové nádrže, který byl později uhašen, uvedl regionální guvernér.



Ukrajina v posledních dnech podnikla sérii úderů na ruské vojenské cíle na okupovaném Krymu a na zařízení ruské černomořské flotily.



Útoky hluboko v Rusku, daleko od frontové linie, rovněž zesílily, přičemž moskevský starosta uvedl, že v regionu hlavního města byly v neděli brzy ráno sestřeleny nejméně dva bezpilotní letouny.

Ruské systémy protivzdušné obrany zničily nejméně šest bezpilotních letounů zaměřených na Krym z různých směrů, uvedlo v neděli ruské ministerstvo obrany.



Přibližně v 1.45 hodin ze soboty na neděli byl dron sestřelen nad moskevskou Istrinskou čtvrtí, uvedlo ruské ministerstvo obrany.



"Na místě, kam trosky dopadly, nedošlo k žádným škodám ani obětem," napsal v samostatném příspěvku na Telegramu moskevský starosta Sergej Sobjanin.



Na jihozápadě Ruska gubernátor Orjolské oblasti Andrej Klyčkov na Telegramu uvedl, že ani v ropném skladu nedošlo k žádným obětem. Neupřesnil, zda bylo skladiště zasaženo troskami nebo zda bylo cílem útoku dronu.



Ruská státní tisková agentura TASS uvedla, že na hlavních moskevských letištích bylo zpožděno nejméně 24 letů, což je častý postup leteckých úřadů při náletech dronů na hlavní město.

Podle agentury Reuters jeden z dronů v neděli brzy ráno poškodil ropný sklad na jihozápadě Ruska a vyvolal požár palivové nádrže, který byl později uhašen, uvedl regionální guvernér.Ukrajina v posledních dnech podnikla sérii úderů na ruské vojenské cíle na okupovaném Krymu a na zařízení ruské černomořské flotily.Ruské systémy protivzdušné obrany zničily nejméně šest bezpilotních letounů zaměřených na Krym z různých směrů, uvedlo v neděli ruské ministerstvo obrany.Přibližně v 1.45 hodin ze soboty na neděli byl dron sestřelen nad moskevskou Istrinskou čtvrtí, uvedlo ruské ministerstvo obrany."Na místě, kam trosky dopadly, nedošlo k žádným škodám ani obětem," napsal v samostatném příspěvku na Telegramu moskevský starosta Sergej Sobjanin.Na jihozápadě Ruska gubernátor Orjolské oblasti Andrej Klyčkov na Telegramu uvedl, že ani v ropném skladu nedošlo k žádným obětem. Neupřesnil, zda bylo skladiště zasaženo troskami nebo zda bylo cílem útoku dronu.Ruská státní tisková agentura TASS uvedla, že na hlavních moskevských letištích bylo zpožděno nejméně 24 letů, což je častý postup leteckých úřadů při náletech dronů na hlavní město.



- Šéf NATO: Připravte se na "dlouhou válku na Ukrajině



Jens Stoltenberg v rozhovoru zveřejněném v neděli varoval, že válka na Ukrajině nebude mít rychlý konec



"Většina válek trvá déle, než se očekávalo na jejich začátku," řekl Stoltenberg v rozhovoru pro německou mediální skupinu Funke.



"Proto se musíme připravit na dlouhou válku na Ukrajině."



"Všichni si přejeme rychlý mír," řekl Stoltenberg.



"Ale zároveň musíme uznat: pokud prezident [Volodymyr] Zelenskyj a Ukrajinci přestanou bojovat, jejich země už nebude existovat. Pokud prezident Putin a Rusko složí zbraně, budeme mít mír."



K ambicím Ukrajiny připojit se k alianci Stoltenberg uvedl: "Ukrajina má ambice připojit se k alianci: "Není pochyb o tom, že Ukrajina nakonec v NATO bude."



- Vlak se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem na palubě odjel z nádraží v ruském dálněvýchodním městě Arťom a ukončil tak svou návštěvu Ruska, informovaly v neděli ruské tiskové agentury.



Vzdálenost z Artyomu do stanice Chasan na hranici se Severní Koreou je více než 200 km.



- Drama kvůli Ukrajině na Valném shromáždění a v Radě bezpečnosti odvede pozornost světové organizace od neúspěchů v plnění cílů udržitelného rozvoje



Letošní Valné shromáždění OSN se má věnovat globálnímu jihu a řešit otázky sociálního a ekonomického rozvoje, na které se loni v rozruchu kolem Ukrajiny podle mnoha chudších zemí světa zapomnělo.



To byl přinejmenším záměr, ale globální rozpory způsobené ruskou invazí stále hrozí, že se dostanou do centra pozornosti. USA a jejich západní spojenci uznali, že nemohou považovat širokou podporu většiny členů OSN v odporu proti válce Moskvy za samozřejmost, aniž by věnovali větší pozornost prioritám Skupiny 77 (G77), volné koalice rozvojových zemí OSN.





Nadcházející "týden na vysoké úrovni" na Valném shromáždění bude zahájen dvoudenním zasedáním o cílech udržitelného rozvoje (SDGs). Těchto 17 cílů - jako je vymýcení chudoby. Těchto 17 cílů - jako je vymýcení chudoby a hladu a všeobecné zajištění kvalitní zdravotní péče a vzdělávání - stanovily členské státy OSN v roce 2015 s tím, že jich má být dosaženo do roku 2030.



Toto valné shromáždění je v polovině jejich plnění a svět je na cestě ke splnění pouze 12 % cílů. Půl miliardy lidí bude pravděpodobně i v roce 2030 žít v chudobě. Téměř 100 milionů dětí nebude chodit do školy. V některých oblastech se pokrok zastavil. Summit, který se koná tento týden v pondělí a úterý, má na ně znovu zaměřit společné mezinárodní úsilí.



Největší geopolitické drama týdne však zřejmě vzejde z přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který na Valném shromáždění poprvé osobně vystoupí. Bude jedním z prvních řečníků, vystoupí v úterý ráno, nedlouho po Lulovi a Bidenovi (Brazílie a USA jsou tradičně první a druhou hlavou státu, které na shromáždění promluví). Ve středu Zelenskyj vystoupí na zasedání Rady bezpečnosti věnovaném válce na Ukrajině, kterého se má zúčastnit také ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.



To nutně neznamená, že dojde k osobní konfrontaci. V loňském roce Lavrov vstoupil do jednacího sálu Rady, aby přednesl své připomínky, a poté odešel. Neplánované blízké setkání je však vždy možné.



Richard Gowan, ředitel OSN v Mezinárodní krizové skupině, označil Zelenského rozhodnutí zúčastnit se Valného shromáždění osobně za hazard v době, kdy roste tlak zejména ze strany států G77 na dohodu o příměří, zatímco je okupována necelá pětina ukrajinského území.



"Neměli bychom podceňovat prvek rizika," řekl Gowan. "Pokud Zelenskyj předstoupí před Valné shromáždění a Radu bezpečnosti a bude trvat na tom, že Ukrajina musí bojovat dál a že toto není chvíle pro diplomacii, myslím, že se mu dostane velkého odporu."



Zelenského strategií v posledních měsících bylo, místo aby se nechal vykreslit jako "odpůrce míru", zahájit vlastní iniciativu s cílem usilovat o urovnání založené na principech Charty OSN, národní suverenity a územní celistvosti, k nimž se hlásí téměř všechny členské státy OSN.



- Podle agentury Reuters jednali Kim a ruský ministr obrany o praktických otázkách posílení vojenské spolupráce, uvedla v neděli severokorejská státní tisková agentura KCNA, což Pchjongjang označuje za "nový rozkvět" dvoustranných vztahů.



Během své návštěvy Ruska si Kim v sobotu v doprovodu ruského ministra obrany Sergeje Šojgua prohlédl ruské strategické bombardéry s jadernými zbraněmi, hypersonické rakety a válečné lodě.



- Rusko v neděli brzy ráno zahájilo kombinovaný útok dronem a raketami na Ukrajinu, přičemž se zaměřilo především na jižní části Oděské oblasti a zasáhlo tamní zemědělský objekt, uvedly ukrajinské vzdušné síly v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram, píše agentura Reuters.



Ukrajinské vzdušné síly uvedly, že Rusko vypustilo šest íránských bezpilotních letounů Shahed a 10 řízených střel, přičemž ukrajinské síly zničily šest bezpilotních letounů a šest raket dříve, než zasáhly svůj cíl, uvedlo letectvo.



Situaci v Oděse a jejích přístavech pozorně sledovaly trhy s obilím. Kyjev v sobotu uvedl, že tam připluly dvě nákladní lodě, aby využily dočasný koridor k plavbě do černomořských přístavů a naložily obilí pro africké a asijské trhy.



"Na odražení leteckého útoku se podílely stíhací letouny, protiletadlové raketové jednotky, mobilní palebné skupiny a další útočné prostředky," uvedlo letectvo.



Rozsah škod není bezprostředně znám a nebylo jasné, jaké zařízení bylo zasaženo. Letectvo pouze uvedlo, že na místě byly záchranné služby.



Na celém území Ukrajiny byl několik hodin vyhlášen letecký poplach.







- Severní Korea může být schopna zvýšit dodávky dělostřelecké munice pro Rusko pro válku na Ukrajině, ale to pravděpodobně nebude mít velký význam, uvedl nejvyšší americký vojenský činitel při příjezdu do Norska na jednání NATO. Šéf americké armády generál Mark Milley uvedl, že nedávné setkání Kim Čong-una a Vladimira Putina v Rusku pravděpodobně povede k tomu, že Severní Korea poskytne Moskvě dělostřeleckou munici ráže 152 mm ze sovětské éry. Podle něj však zatím není jasné, kolik a jak brzy, uvedla agentura AP.



- Rusko v sobotu popřelo ukrajinské tvrzení, že znovu dobylo zničenou východní vesnici Andrijivka, která je odrazovým můstkem na cestě k městu Bachmut. "Nepřítel ... se neúspěšně pokouší vytlačit ruské jednotky z populačních center Kliščijivka a Andrijivka," uvedlo ruské ministerstvo obrany na svém každodenním brífinku.



- Ukrajina bude moci provádět více útoků na ruské lodě, řekl agentuře Reuters ukrajinský ministr, který hrál klíčovou roli při budování dronového průmyslu v zemi po nedávné sérii námořních náletů. "Bude více dronů, více útoků a méně ruských lodí. To je jisté," řekl v pátečním rozhovoru ministr pro digitální transformaci Mychajlo Fedorov.



- Podle britského ministerstva obrany bude Rusko pravděpodobně schopno vytvořit značnou zásobu raket s plochou dráhou letu a během nadcházející zimy je použít k útokům na ukrajinskou infrastrukturu. Ve své nejnovější zpravodajské aktualizaci ministerstvo uvedlo, že střely s plochou dráhou letu (ALCM) - zejména moderní AS-23a Kodiak - byly jádrem většiny ruských úderů dlouhého doletu proti ukrajinské národní energetické infrastruktuře v období od října 2022 do března 2023.



- Při pátrání po Britovi, který byl před měsícem nahlášen jako pohřešovaný, byla na Ukrajině nalezena mrtvola. Pohřešování 36letého Daniela Burka z jižního Manchesteru nahlásila 16. srpna rodina, která o něm neměla žádné zprávy v domnění, že odcestoval na Ukrajinu.



- Ruskem dosazené úřady na Krymu v sobotu uvedly, že plánují prodat asi 100 ukrajinských nemovitostí, včetně jedné, která patří ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Předseda krymského parlamentu Vladimir Konstantinov uvedl, že znárodněné nemovitosti budou prodány "brzy" a že úřady uspořádaly prvních osm dražeb nemovitostí ukrajinských podnikatelů, píše agentura Reuters.



- Donald Trump byl potěšen, že sklidil pochvalu od ruského vůdce Vladimira Putina, prohlásil bývalý americký prezident a favorit republikánských voleb do Bílého domu v roce 2024. Když mu během nahraného rozhovoru s novou moderátorkou pořadu NBC Meet the Press Kristen Welkerovou řekl, že Putin se rozplýval nad jeho postojem k ruské invazi na Ukrajinu, Trump odpověděl: "Líbí se mi, že to řekl. Protože to znamená, že to, co říkám, je správné."







Podrobnosti v angličtině ZDE

1