Tato vláda nefunguje, ale máme řešení

11. 9. 2023 / Petr Haraším

Aneb pozdrav z daleké lepé Ostravy

Modrá Zeď nářků

Politici, podnikatelé, odbory, firmy i občané po třiatřiceti letech pochodu na Západ zjistili, že je před námi Velká, tučná a děsně modrá zeď. Za zdí je snad onen pověstný Západ, ale kdo ví? Makali jsme, škrtili jsme, šetřili jsme, lichvařili, odkláněli a ojebávali stát, až jsme se dostali ke Zdi nářků.



Před bolestným nárazem mnozí varovali, ovšem všeznalí politici tradiční strany v netradiční pětikoalici po předvolební maškarádě jen přidali plyn a hloupě sledují tachometr. Zřízením podivného osudu jsme na křižovatce slepých ulic.





A když už není co zkazit, pustíme do umírající mršiny českého státu něco neoliberálních šoků a uvidíme, zda vůbec někdo přežije. Následuje pár rad člena ODS, za které by se nemusel stydět žádný kapitalista raného období budování majetku a slávy. I soudruh Pinočet by nadšeně plácal fašistickýma ručičkama.





Radim, radím, ale jsem z toho jen Ivan, tudíž Ivánku, cink





Je dobré se občas podívat do stranické kuchyně vládní strany v její odlehlé ostravské verzi. Lze se pak dozvědět pravé neoliberální skvosty strany, která chce pro občany vládnout minimálně do roku 2025 a pak s oligopolem navěky. Zde z produkce ideové větve nadějně děsného a vedením oblíbeného svazáka Radima Ivana „Jasáňka“.





Následuje přehršel vzácných rad k potěše pracujících a podnikatelské peněženky. Slyšte, slyšme plynně a neomylně.





Výpověď z pracovního poměru musí být daleko jednodušší, nejraději jistě okamžitá bez nároku na cokoli. Rovněž stavět si má každý, kde chce, co chce a jak chce, normy, pravidla a regulace jen kazí podnikatelům starost o dělný lid a možné krásné pohledy do nezničené přírody.





Nesmí se v zájmu civilizace nic podnikatelům regulovat, obzvlášť kontroly by měly být pod přísným trestem zapovězeny a podnikatel, kdyby i byl připustil kontrolu do svého hájemství čistoty a zodpovědnosti, pak mu od státu náleží tučná odměna.





Pracující nesvéprávní v Česku zvaní též zaměstnanci nesmí chodit do stavu nemocných (stále pravice nebyla schopna pochopit, že nikoli zaměstnanec, ale lékař posílá na nemocenskou).



To vypovídá mnohem víc o chutích a nárocích nenárokového Radima Ivana než o nemocných pracujících.





Dál už není zrovna jasné, zda spíš užil, než že neužil, když nejasně blábolí, že by mělo být daleko jednodušší žít, cestovat a podnikat bez dotací. Zřejmě zde neoliberální myslitel první modré kategorie za dotaci považuje plat, mzdu, důchod a jiná obvyklá řešení odměny za práci.





Navíc bychom všichni měli žít v soutěživé a nenárokové zemi, jež třeba nazvěme, dle vzoru praštěný Trump, Česko plus.





To byl jen rozjezd





Jako oslyšený periferní politik vládní strany ví, že musí zabojovat o vhodnou pozici na kandidátce do voleb, proto se nijak neostýchá. Pro křeslo v Poslanecké sněmovně českých lidových reprezentantů udělá vše.





I nasadil boxerské rukavice, zarytý úsměv a sype pravicová lejna z rukávu jako na běžícím páse.





Slyšme, slyšte.





Vládne zde nám tady jen lenost a kultura nároků, z které lne pouze neefektivita a nekvalita.





Někdo by si mohl položit otázku, zda zde náhodou nevládne právě ODS, což by pro Ivana nevěstilo přísun blíž k poslaneckému sociálnímu bufetu a nadstranické tělocvičně.





Vědom si pochybení při hodnocení lenosti a neefektivity vlády ODS, spěchá Ivan s naivní agresivitou a hláškou, že Andreje Babiše pošle do důchodu.





Dosavadní Bůh důchodů Jurečka by se asi měl obávat o kancelář a balit si už podobiznu klérofašisty Duky.





Radim ukáže všem, jak umí vzít zavděk dezinformacím a lžím, poněvadž rázně přitaká plně smyšlené lži stranického kolegy z Opavy o ceně rekonstrukce a kvalitě trávy na střeše informačního centra.





Pro uspokojení vlastní potřeby být za idiota a potřeby vyhovět frakci ODS založené na tradicích a hodnotách východních idejí brojí proti zvýšení veřejnoprávních poplatků.





Nezvyšovat poplatky, privatizovat veřejnoprávnost za dobrou cenu do dobrých rukou, protože neslouží, jak má a slouží dokonce komunistům.





Fakt dobrá tráva.





Že veřejnoprávní média ničí trh je už jen znakem delikatesního rauše.





Když tuhle veřejně čural na Šlachtu, tak se z něj stal i odborník na problematiku záchodů a hajzlů, přičemž rozhodně odborně doporučuje, aby jich provozovatel měl, kolik chce. Jako pravý nefalšovaný svazák neopomíná připomínat, že stranu ODS miluje a dýchá pro ni.





Plán modernizace strany i státu





Bylo by záhodno soustřeďovat členy třeba dle zájmů, nikoli dle místa výskytu, což je přáním každého stranického kmotra.





Chce se podívat na zoubek i stárnutí obyvatel a možná tím chce rozhodně řešit úbytek zaměstnanců na pracovním trhu.





Má zálusk na levnou energii, což se centru atomových elektráren v ODS ještě nedoneslo.





Požaduje zodpovědnost každého za své zdraví, aby pěkně navázal s teorií adaptace lidí na životní prostředí ve stylu doktora Moreaua.





Vzdělanostní společnost a sofistikovaná ekonomika nemůže chybět v žádném projevu kandidáta strany, která tradičně školství ničí a vědu nemá ráda.





Největší nutností je privatizace všech státních zbytků do rukou oligarchů v této směšné republice.





Jde vlastně o skrytý Nový únor. Tehdy vše pozřeli díky komunistům komunisté, dnes kvůli pravici vše pozře oligopol. Od pošty, nemocnic (Válek už přílepek přilepil), železnic, dálnic, úřadů, škol, jednoduše vše, na čem může oligarchie dál vydělat a co může občan zaplatit.





Nechceme, ale nedáme





Radim Ivan je takový Ovčáček z ODS, tuctový svazák Jasáněk a já jen doufám, že se nikdy nedostane z periferie do vyšších stranických pozic naší postkomunistické kapitalistické strany.





Podporovatelé a fanatici a je jich dost se ptají, jak dlouho bude trvat, než současné vedení ODS nahradí právě takoví Ivani.





Jelikož Ostravsko je již hodně zdecimováno, ušpiněno a znečištěno, tak ještě jednou republice zachráníme kejhák a Radima Ivana si tady pro jistotu necháme.





Bude to oběť, ale my ji rádi podstoupíme v zájmu přežití a civilizace a nadějného nového soudruha kapitalistu Mamulu Vám nedáme.





Haraším Petr Orlau

