Ruská agrese na Ukrajině: Kim Čong-un přislíbil podporu Putinovi a Rusku "v boji proti imperialismu"; Ukrajina bombardovala loděnice v Sevastopolu

13. 9. 2023

Kim řekl Putinovi, že "hlavní prioritou" Severní Koreje jsou vztahy s Ruskem; podle ruských představitelů byly při útoku na černomořský přístav Sevastopol poškozeny dvě lodě

Huge explosions as a result of a presumed Ukrainian attack in Sevastopol, the HQ of the Black Sea Fleet in Crimea. Russian authorities say the Sevmorzavod shipyard has been targeted. Ships based in Sevastopol frequently fire missiles at Ukrainian cities. pic.twitter.com/dKgb0CEtLr — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) September 13, 2023

- Obrovský požár v sevastopolské loděnici po ukrajinském leteckém útoku, sděluje Rusko



Po ukrajinském raketovém útoku na loděnici v Sevastopolu na okupovaném Krymu vypukl požár a 24 lidí bylo zraněno, uvedl Ruskem dosazený guvernér přístavu.



Michail Razvožajev v příspěvku na Telegramu uvedl, že požár "nebyl v civilním objektu" a že civilistům "nehrozí žádné nebezpečí". Zveřejnil také svou fotografii před něčím, co vypadá jako hořící plavidlo nebo přístavní infrastruktura.



Ruské kanály Telegramu rovněž zveřejnily videa výbuchů a obrovských plamenů.



Loděnice na Krymském poloostrově, který Rusko anektovalo v roce 2014, staví a opravuje lodě a ponorky pro ruskou Černomořskou flotilu, která podniká na Ukrajinu útoky drony a raketami.



Ukrajina v posledních měsících zvýšila počet útoků na Krym. Začátkem tohoto týdne také uvedla, že znovu získala strategické ropné plošiny v Černém moři, které v roce 2015 zabavilo Rusko.



- Ukrajina sděluje, že při útoku na Sevastopol byla zasažena velká ruská výsadková loď a ponorka





Ukrajina sděluje, že při útoku na Sevastopol byla zasažena velká ruská výsadková loď a ponorka









- Kim Čong-un přislíbil podporu Putinovi a Rusku "v boji proti imperialismu"

Za posledních 24 hodin byli v důsledku ostřelování ze strany Ruské federace v Doněcké oblasti zabiti tři lidé a tři další byli zraněni. V Chersonské oblasti byly zraněny čtyři osoby. Jedna osoba byla zraněna v Záporoží.



- Kosmodrom Vostočnyj který byl uveden do provozu v roce 2016, se nachází v Amurské oblasti na ruském Dálném východě, nedaleko ruských hranic s Čínou a asi 1 500 km od přístavu Vladivostok.



Putin nařídil výstavbu kosmodromu, aby snížil závislost na kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu, který získal nezávislost po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.



Jen několik kilometrů od komplexu Vostočnyj se kdysi nacházela sovětská základna mezikontinentálních balistických raket (ICBM) známá pod názvem Svobodnyj 18. Tato základna byla uzavřena v roce 1993.



Vostočnyj stál miliardy dolarů, čímž podpořil místní ekonomiku. Výstavbu však provázela opakovaná zpoždění a několik korupčních skandálů.



První start se uskutečnil v roce 2016, kdy odstartovala raketa Sojuz-2. Naposledy odstartovala raketa Sojuz s nešťastnou měsíční lodí Luna-25, která se zřítila na Měsíc.





- Zatímco Ukrajina zahajovala útok na Sevastopol, Rusko útočilo na černomořské město Oděsa pomocí bezpilotních letounů, které se zaměřovaly na přístavní infrastrukturu, uvedlo ukrajinské letectvo. Terčem útoku se stala také severovýchodní Sumská oblast.



Celkem bylo zaznamenáno 44 dronů, uvedlo letectvo, přičemž většina z nich mířila na Oděsu. Třicet dva z nich bylo sestřeleno.



V Rusku byl dron sestřelen v okrese Konakovo v Tverské oblasti severozápadně od Moskvy, uvedla agentura Ria s odvoláním na regionální úřady. Nebyly hlášeny žádné oběti.





- Kim Čong-un přijel do Ruska ve svém obrněném vlaku na mimořádný summit s Vladimirem Putinem, na kterém se má projednat možná dohoda o dodávkách severokorejských zbraní pro válku na Ukrajině.



- Spojené státy by mohly mít první ukrajinské piloty vycvičené na stíhačkách F-16 do konce roku, i když bude trvat déle, než budou létat na bojové mise, uvedl ředitel americké Národní letecké gardy. Očekává se, že ukrajinští piloti přijedou na výcvik do Arizony do října a v závislosti na jejich znalosti angličtiny a předchozích zkušenostech s létáním by mohli výcvik dokončit za tři měsíce.



- Člen NATO Rumunsko uvedlo, že začalo budovat protiletecké kryty pro obyvatele v blízkosti ukrajinských hranic poté, co tam byly minulý týden nalezeny úlomky dronů. Přibližně 50 rumunských vojáků začalo v úterý stavět dva kryty v oblasti Plauru, uvedlo ministerstvo obrany v prohlášení.



- Polsko uvedlo, že jednostranně prodlouží zákaz dovozu ukrajinského obilí, a to i v případě, že v pátek vyprší stávající omezení EU. V červnu se EU dohodla na omezení dovozu obilí z Ukrajiny do pěti členských států, včetně Polska, ve snaze ochránit své zemědělce, kteří tento dovoz viní z poklesu cen na místních trzích.



- Ruský prezident Vladimír Putin se přímo vyjádřil k válce na Ukrajině během zasedání otázek a odpovědí na východním ekonomickém fóru ve Vladivostoku. Uvedl, že ukrajinská protiofenzíva nedosáhla žádného pokroku, a obvinil britské tajné služby, že se podílejí na výcviku ukrajinských diverzantů, kteří mají podnikat útoky na ruskou infrastrukturu.



Putin také zřejmě vyloučil další odvody nebo mobilizaci na pomoc válečnému úsilí a prohlásil, že každý den podepisuje 1 000 až 1 500 Rusů dobrovolné smlouvy o vstupu do armády. Britské ministerstvo obrany v pondělí ve svém každodenním zpravodajském briefingu uvedlo, že Rusko se pravděpodobně bude snažit vyhnout nucené mobilizaci před prezidentskými volbami, které se mají konat příští rok v březnu.



- Ministři zahraničních věcí skupiny velkých průmyslových zemí G7 odsoudili inscenaci, kterou označili za "fingované volby" ze strany Ruska na okupovaných ukrajinských územích. "Tyto falešné 'volby' nezmění náš přístup ani naši podporu Ukrajině v jejím boji za znovuzískání mezinárodně uznaného území," uvedli.



- Dánsko poskytne Ukrajině dalších 5,8 miliardy korun (833 milionů dolarů), především na financování protivzdušné obrany, munice a tanků, uvedlo ministerstvo obrany. "Aby se Ukrajina mohla nadále bránit proti nezákonné invazi Ruska, je nezbytné, aby země jako Dánsko zachovaly svou vojenskou a ekonomickou podporu," uvedl ministr obrany Troels Lund Poulsen.



- Ruský válečný letoun se zřítil během cvičné mise v jižním Rusku, uvedla armáda, aniž by upřesnila, co se stalo jeho dvoučlenné posádce nebo co bylo příčinou havárie. Ministerstvo obrany uvedlo, že bombardér Su-24 spadl v neobydlené oblasti ve Volgogradské oblasti.



- Švédská vláda zvažuje darovat Ukrajině stíhačky Gripen, aby pomohly odrazit ruské síly, uvedl švédský veřejnoprávní rozhlas (SR). Podle zprávy vláda možná již ve čtvrtek oficiálně požádá ozbrojené síly, aby tuto záležitost oficiálně zvážily.



Podrobnosti v angličtině ZDE

Kim Čong-un přislíbil, že bude podporovat všechna rozhodnutí Ruska, když se během své mimořádné cesty mimo Severní Koreu setkal s Vladimirem Putinem.V projevu na ruském kosmodromu Vostočnyj Kim řekl: "Rusko povstalo do svatého boje na ochranu své suverenity a bezpečnosti. Vždy budeme podporovat rozhodnutí prezidenta Putina a ruského vedení ... a budeme společně bojovat proti imperialismu."Putin Kima přivítal: "Musíme samozřejmě hovořit o otázkách hospodářské spolupráce a o otázkách humanitárního charakteru. Máme spoustu otázek". USA naznačily, že Rusko chce získat severokorejskou vojenskou techniku, pro invazi na Ukrajinu. Severní Korea již dříve popřela, že by Moskvě dodávala zbraně.Mluvčí Kremlu uvedl, že vztahy mezi Ruskem a Severní Koreou nejsou zaměřeny proti jiným zemím :) a neměly by znepokojovat třetí země. Severní Korea ve středu ráno odpálila dvě balistické rakety do moře jako demonstraci síly, zatímco Kim byl mimo zemi. Japonsko proti tomu protestovalo.- Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová ve středu dopoledne rovněž pořádala tiskovou konferenci a v ní se obořila na Ázerbájdžán a Arménii.Podle agentury Reuters obvinila Arménii z "nepřijatelných a škodlivých" prohlášení, která poškozují vyhlídky na mírové urovnání mezi Arménií a Ázerbájdžánem ohledně separatistického území Náhorního Karabachu.Uvedla, že ruské ministerstvo zahraničí rovněž protestovalo u Ázerbájdžánu kvůli jeho výrokům o víkendových regionálních volbách, které se konaly v Ruskem anektovaných oblastech Ukrajiny. . Kyjev prohlásil, že volby byly zmanipulované.Maďarsko se dohodlo s Rumunskem, Slovenskem a Bulharskem, že tyto čtyři země zavedou národní zákaz dovozu ukrajinského obilí, pokud EU neprodlouží stávající zákaz, který vyprší 15. září, uvedl ve středu maďarský ministr zemědělství.Podle agentury Reuters ministr zemědělství István Nagy v příspěvku na Facebooku uvedl, že tento nový národní zákaz by se vztahoval na širší škálu ukrajinských výrobků než stávající opatření.Některé východoevropské země si stěžují, že neschopnost Ukrajiny vyvážet zboží přes černomořské přístavy vede k zaplavení místních trhů levnou ukrajinskou produkcí, což má dopad na jejich vlastní zemědělské odvětví.- Agentura Reuters zveřejnila úplný přepis výroků, které Vladimir Putin a Kim Čong-un pronesli před zástupci médií na kosmodromu Vostočnyj. Ruský prezident přivítal severokorejského vůdce slovy:"Vážený pane předsedo, jsem velmi rád, že Vás mohu opět vidět a přivítat v Rusku - tentokrát, jak jsme se dohodli, na našem kosmodromu Vostočnyj.Jsme hrdí na to, jak se u nás toto odvětví rozvíjí, a toto je naše nové zařízení. Doufám, že to vás i vaše kolegy zaujme.Naše setkání se koneckonců koná ve velmi výjimečné době. Nedávno Korejská lidově demokratická republika oslavila 75 let od svého vzniku a založení. Sedmdesát pět let navázání diplomatických vztahů mezi našimi zeměmi. Dovolte mi připomenout, že to byla právě naše země, která jako první uznala suverénní nezávislý stát - Korejskou lidově demokratickou republiku.Velmi brzy pak oslavíme sedmdesáté výročí konce války za nezávislost a vítězství korejského lidu v této válce. Je to přelomové datum, protože i naše země pomáhala našim přátelům v Korejské lidově demokratické republice v boji za tuto nezávislost.Musíme samozřejmě hovořit o otázkách hospodářské spolupráce a o otázkách humanitárního charakteru. Máme spoustu otázek. Chci říci, že jsem velmi rád, že vás vidím. Děkuji vám, že jste přijal pozvání a přijel do Ruska."Kimova odpověď zněla následovně:"Vyjadřuji vám vděčnost za to, že jste naší návštěvě v Rusku věnoval takovou pozornost.Sovětský svaz sehrál velmi velkou roli při osvobozování naší země. Naše přátelství má hluboké kořeny a nyní jsou vztahy s Ruskou federací pro naši zemi prioritou Jsem si jist, že naše setkání bude dalším krokem k tomu, aby se vztahy posunuly na novou úroveň.Rusko povstalo do svatého boje za ochranu své suverenity a bezpečnosti... proti hegemonistickým silám. Vždy budeme podporovat rozhodnutí prezidenta Putina a ruského vedení ... a budeme společně bojovat proti imperialismu."Agentura Reuters rovněž poznamenává, že Kim napsal do návštěvní knihy centra: "Sláva Rusku, které dalo vzniknout prvním dobyvatelům vesmíru, bude nesmrtelná".V noci ruská armáda zaútočila bezpilotními letouny na Oděščinu: je poškozen přístav a civilní infrastruktura. Sedm lidí bylo zraněno.Síly protivzdušné obrany zničily 32 bezpilotních letounů Šahed ze 44 vypuštěných. Ruská vojska s nimi v noci zaútočila na Oděščinu a Sumskou oblast.Obranné síly mají částečný úspěch u Kliščiivky ve směru na Bachmut, uvedl mluvčí generálního štábu.