Varování z Británie: Zaveďte univerzitní školné - zničíte si univerzity

14. 9. 2023

čas čtení 4 minuty

Skoro jako všechno se nyní v Británii v důsledku zavedení univerzitního školného rozkládají i britské univerzity. Jsou na hranici finančního bankrotu. V zoufalství se snaží naverbovat co největší množství zahraničních studentů, jimž účtují astronomické školné (18 000 liber, tedy půl milionu Kč! ročně). Tito zahraniční studenti, především z chudých rozvojových zemí, financují své studium v Británii ze státních stipendií udělovaných vládami jejich zemí. Obscénním způsobem tak nyní Británie financuje své krachující univerzity ze státních rozpočtů chudých zemí světa.



Profesor Glen O'Hara z Oxford Brookes University píše v deníku Financial Times o nezvládnutelné krizi dnes krachujících britských univerzit a o idiocii vládních ministrů (ultrapravicoví extremisté z vládních kruhů Konzervativní strany si stěžují v televizi, že "příliš mnoho lidí studuje na univerzitách, získává vzdělání, a tak se stávají levičáky a nevolí konzervativce". Británie zešílela). JČ





Krize britských univerzit dosahuje kritického bodu





Nešťastní studenti, rozzlobení stávkující vyučující, neoznámkované zkoušky, jedovaté pracovní vztahy, zrušené kurzy, nedostatek studentského bydlení a narůstající dluhy. Na začátku akademického roku se na britských univerzitách prohlubuje krize.



Konzervativní ministři si myslí, že znají odpověď: vychováváme příliš mnoho vysokoškoláků, kteří studují, "protože nevědí, co jiného dělat", jak říká Gillian Keeganová, současná ministryně školství. Tvrdí, že univerzity zapomněly na své hlavní poslání, kterým je poskytovat jen tu výuku, jež jim po absolvování zajistí dobře placenou práci.



Na britských univerzitách je skutečná krize. Způsobily ji dvě strukturální chyby, obě zavedené za vlády konzervativců.



První z nich je postupné zhoršování reálného financování, které se v Anglii od roku 2012, kdy bylo školné pro domácí anglické studenty zvýšeno na 9 000 liber (256 000 Kč) ročně, snížilo inflací téměř o třetinu. Poplatky, které původně na nižší úrovni 1000 liber ročně poprvé zavedla labouristická vláda Tonyho Blaira, byly chvályhodným pokusem o prolomení železné ruky ministerstva financí nad financováním univerzit. (? JČ) Změnily se však ve svěrací kazajku.



V době vysoké inflace a intenzivních tlaků na zvyšování nákladů je politicky nemožné poplatky znovu zvýšit, jak to vláda učinila (na 9250 liber) v roce 2017. Univerzity tak čelí postupnému zhoršování svých financí. Není divu, že své příjmy stále častěji doplňují zahraničními studenty - k velké nelibosti ministrů, protože to pak vede k zvyšování počtu přistěhovalců.



Druhou chybou bylo, že se od roku 2015 upustilo od jakéhokoli plánování počtu studentů na jednotlivých institucích. Univerzity se přetahují o školné a berou každého vysokoškoláka, kterého se jim podaří najít - zejména v oborech, jejichž výuka je levnější, jako jsou humanitní vědy. Z jejich poplatků pak lze dotovat přírodovědné předměty zatížené náklady na laboratoře a vybavení.



Tato honba za vysokým počtem studentů vedla některé - i když ne všechny - prestižní univerzity k tomu, že navýšily počet přijímaných studentů tím, že byly flexibilní, pokud jde o některé požadavky na vstupní úroveň. To vytváří velmi neosobní a odcizený zážitek, který již nepřipomíná univerzitní výuku - obrovské třídy v přeplněných přednáškových sálech.



Poměr zaměstnanců a studentů na tradičně "středních" nebo "nižších" příčkách systému, které jsou nyní řídce osídleny studenty, znamená mnohem lepší přístup přednášejících. Tyto výhody jsou však finančně neudržitelné: tyto instituce byly zbaveny dříve spolehlivého náboru studentů kvůli tvrdé konkurenci o počty studentů ze strany institucí, které se rozrůstají nad nimi. Pro některé univerzity je to hladomor.



Krátkodobá záchrana je nevyhnutelná. Je zapotřebí mimořádná injekce malých částek z veřejných zdrojů, která by zmírnila dopad spirálovitě rostoucích nákladů. A cílené omezení, které by odvrátilo tsunami studentů pro některé poskytovatele s vysokým statusem (a města, která je sotva všechny pojmou) - v neposlední řadě proto, aby se zachránily instituce pod nimi před krachem.





Univerzity se na začátku letošního školního roku ocitají v nejhorší situaci z obou světů: musí se vypořádat s nekonečnými regulacemi a požadavky vlády v kombinaci s bojem o zákazníky. V dlouhodobějším horizontu bude muset nastupující vláda celý systém rozebrat a začít znovu. To nebude volba, ale nutnost.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0