Příliš mnoho a příliš mladí: Mluvila jsem s 10 000 dětmi o pornografii. Zde je 10 věcí, které jsem se dozvěděla

13. 9. 2023

Mladí lidé vyrůstají na internetu a od pornografie je dělí jen pár kliknutí. Položila jsem jimjednoduchou otázku - co si o tom myslíte? píše Abbey Wrightová





V letech 2016 až 2022 jsem hovořila s přibližně 10 000 dětmi a mladými lidmi ve věku od šesti do 22 let o tom, jaký dopad má pornografie na jejich životy.



Jsem divadelní režisérka a tvůrce a tento výzkum jsem provedla v rámci tvorby dvou nových muzikálů.



Při setkání s tolika dětmi a mladými lidmi jsem si uvědomila, jak rozsáhlé a složité je toto téma. Obávám se, že časné a opakované vystavení dětí pornografii škodí lidskému spojení a lásce. Obávám se také, že se o pornografii mluví pod pokličkou: musíme se nebát mluvit s dětmi o pornografii a najít pro to jazyk.





Děti ve věku šesti let se běžně setkávají s pornografií na internetu. Často se jedná o vyskakovací okna nebo o seznámení s ní starším kamarádem či sourozencem.



Když mi poprvé vyprávělo šestileté dítě o své zkušenosti se sledováním pornografie, holčička to popsala tak, že viděla něco "nevhodného" na internetu. Řekla, že se jí to "opravdu nelíbilo", ale "prostě se to objevilo" a ona se snažila dělat něco jiného, dokud to neskončilo.





Třída sedmiletých chlapců v Edinburku mi řekla: "Je tam nahý obrázek a ona se snaží utéct. Ona za to nemůže, ale nechce to a má nalakované nehty a ty má celé poškrábané". Jeden chlapec řekl, že by o tom s rodiči nebo učitelem nemluvil, protože by mu "vynadali", ale že to není jeho vina, že se to "prostě objevilo".





Jedna čtrnáctiletá dívka z Dundee mi řekla: "Můj táta je učitel na základní škole a říkal, že je to čím dál horší, protože malé děti mají mobily. Říkal, že se musí potýkat s tím, že si děti z 5. třídy [děti ve věku osm až devět let] posílají obrázky s pornografií."







Mluvila jsem s devatenáctiletým transgender mužem z Liverpoolu, který pocházel z jihovýchodní Asie. Popsal svůj rozpolcený vztah k pornografii: "Obvykle fetišizuje jak trans, tak i rasovou část. V některých ohledech to není nejlichotivější zobrazení, ale je to alespoň zobrazení. Můžu se podívat a vidět jak bych se mohl pokusit si s někým užít? Nikde jinde se tyhle věci nemůžu naučit".





Mnoho chlapců mělo k pornografii složitý vztah a silný pocit sebeuvědomění v souvislosti s ní. Jeden osmnáctiletý muž z Londýna řekl: "Myslím si, že pornografie je tak trochu vysávání duše. Je nebezpečná. Svým kamarádům říkám: 'Zkuste bez ní vydržet pět dní. Vím, že moji přátelé mají k pornografii sklony, kterých se nemohou zbavit. Vyčerpává lidi fyzicky i duchovně. Lidé nedokážou dělat nic jiného. Nechci se dostat do bodu, kdy budu mít pocit, že už nejsem sám sebou."





Zdálo se, že jádrem je myšlenka, že pornografie brání lidem ve vzájemném propojení. Řekl mi to jeden šestnáctiletý chlapec z Truro: "Člověk se uzavře do bubliny. S přítelkyní nebo přítelem je to těžké a složité, ale s pornografií je to na dvě kliknutí, je to, co chceš, kdykoli chceš, a můžeš to dělat sám, bez nikoho dalšího;nemusíš vycházet z domu. Nemušse vystavovat odmítnutí. Ale myslím si, že to mladé lidi činí méně společensky zdatnými a znamená to, že se můžete stále více bát jít do ulic a setkat se s opravdovými lidmi."





Jedno je jisté: pokud chceme zjistit více, abychom mladým lidem pomohli, musíme naslouchat této generaci, která internetu rozumí mnohem lépe než my.









Když jsem mluvila se staršími žáky základních škol ve věku od devíti do jedenácti let, ukázalo se, že mnoho dětí v této věkové skupině zná "neslušné věci na internetu". Jedna osmiletá dívka ze Stoke-on-Trentu mi řekla: "Vidíte obrázky lidí bez oblečení a říkám si - proč by to proboha mělo být na internetu? Proč to tam lidé dávají, když vědí, že to uvidí malé děti - čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset let - není jim to trochu trapné?"Zvláště mě zasáhl rozhovor, který jsem vedl s jedním chlapcem v Londýně. Dvanáctiletý chlapec mi řekl, že je závislý na pornografii, ale že mu s tím "pomáhá táta". Sledoval pornografii "několikrát denně".Sexuální výchova ve školách byla mladými lidmi, se kterými jsem mluvila, všeobecně zesměšňována jako nepříliš užitečná nebo zcela nedostatečná.Jeden osmnáctiletý mladík mi to řekl: "Při maturitě z biologie jsme museli vědět o vaginálním styku. O homosexuálním sexu se tam nemluvilo. Nikdy jsem neměl žádné vzdělání o homosexuálním mužském sexu nebo homosexuálním ženském sexu. Až ve čtrnácti letech jsem se vlastně dozvěděl, jak gayové souloží, a bylo mi - velmi nepříjemně."Jak řekl jeden šestnáctiletý chlapec: "Dospělí se obecně bojí mluvit s mladými lidmi o pornu. Vaši rodiče vás znají odmalička a chtějí si tuhle vaši nevinnou verzi udržet."Jak vysvětlil 14letý chlapec z Derby, pornografie může být zdrojem informací nebo dokonce útěchy: "Kdykoli se mluví o pornu, všechno je negativní. Ale ve videu se může odehrávat nějaký akt, díky němuž se člověk může cítit méně osamělý. Jsem gay a vzpomínám si, jak jsem si poprvé dovolil dívat se na ty, které jsem chtěl sledovat, místo na ženy. Byla to obrovská úleva, byl to úžasný pocit."Většina mladých žen, se kterými jsem hovořila, měla problémy se souhlasem. Často se to točilo kolem toho, že mladí muži prováděli na nich sexuální akty, které viděli v pornografii, aniž by se jich zeptali, a mladé ženy se cítily neschopné vyjádřit, že s některými akty sice mohou souhlasit, ale s jinými ne.Mladé ženy nám vyprávěly o tlaku, který na ně pornografie vyvíjí. "Proč to nemůžeš udělat? Proč to nechceš udělat? Tyhle ženy z porna to dělají, tak proč to nechceš dělat ty?". Jedna mladá žena nám vyprávěla, jak byl bývalý partner šokován jejím ochlupením. "Byl opravdu ohromen. Nemohl tomu uvěřit."Pornografie lidi fyzicky i duchovně vyčerpává.Jedna mladá žena ve věku kolem 20 let mi řekla, že v létě mezi vysokou školou a univerzitou sledovala pornografii každý den. Řekla: "Existuje takový obraz ženy, která si říká 'já nejsem tak sexuální jako muži', a pro ženu je tabu být sexuální bytostí. Takže porno to udržuje - naši neschopnost cítit se pohodlně říct, 'ano, i my masturbujeme'. Existuje více etických věcí určených pro potěšení žen, ale je to pravděpodobně asi 1 % porna na Existuje více etických věcí určených pro potěšení žen, ale je to pravděpodobně asi 1% porna na internetu a je to někde skryté."Dvacetiletý muž z Cardiffu se mnou hovořil o tom, jak pornografie může formovat vaše sexuální preference. "Zjistil jsem, že je to vstupní brána do mé sexuality," řekl. "Byl jsem vystaven pornu dříve, než jsem měl pořádnou sexuální zkušenost - je to jako sebenaplňující se proroctví. Něco vidíte a pak to předvádíte. Tohle se mi líbí, protože to jsem dělal. To jsem dělal, protože jsem to viděl. Dává vám to očekávání ohledně sexu"."Pornografie je na dvě kliknutí, je to, co chcete, kdy chcete, a lze to dělat bez kohokoliv jiného.Jak uvedl další mladý člověk z Birminghamu: "Nevíme, jaké důsledky má to, že tato generace vyrůstá a sleduje pornografii už od základní školy. Nikdo ještě pořádně neví, jak je dopad."