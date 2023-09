13. 9. 2023

čas čtení < 1 minuta

"Nepodpořím manželství pro všechny. Z důvodu své víry, hodnot a principů, kterými se řídím." Also sprach Petr Fiala... to neděláte dobře, pane premiére, byznys i lid (58 %) jsou proti vám. A Papež také: "Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti boží a mají právo na… pic.twitter.com/nmBkbZ3Gfn