Obyvatelé 36 zemí označili Rusko za hlavní světovou hrozbu

13. 9. 2023

čas čtení 4 minuty

Více než 70 % účastníků mezinárodního průzkumu se domnívá, že Rusko představuje hrozbu pro svět. Vysoká míra vštípeného strachu je charakteristická pro největší země, které aspirují na vedoucí postavení v mezinárodním a vojenském smyslu. Zároveň se však Rusko jeví jako extrémně nepřátelská země - ve vztahu ke svým občanům i cizincům. Více než 70 % účastníků mezinárodního průzkumu se domnívá, že Rusko představuje hrozbu pro svět. Vysoká míra vštípeného strachu je charakteristická pro největší země, které aspirují na vedoucí postavení v mezinárodním a vojenském smyslu. Zároveň se však Rusko jeví jako extrémně nepřátelská země - ve vztahu ke svým občanům i cizincům.

V průzkumu "Nejlepší země" provedeném pro US News & World Report ve 36 zemích 72% respondentů do jisté míry souhlasilo s tvrzením, že "Rusko je hrozbou pro svět". Čína zaznamenala 66 % podobných odpovědí, Spojené státy 50 %.

Nejvíce je Rusko vnímáno jako hrozba svými sousedy - Finskem, Japonskem, Polskem a Dánskem: tam toto číslo překročilo 90 %. Po ruské invazi na Ukrajinu vstoupilo neutrální Finsko do NATO. Polsko, země s jednou z největších armád v Evropě, zaujímá tvrdý postoj vůči Rusku a obhajuje přijetí Ukrajiny do NATO. Jaderné hrozby ruského vedení vyžadují mnohem agresivnější reakci aliance, řekl včera polský náčelník generálního štábu Raimund Andrzejczak. NATO je také jaderná organizace a Moskvě je třeba to připomínat, řekl. Andrzejczak přirovnal ruské vedení ke gangsterům a poznamenal, že Západ má co do činění s "šílenými padouchy".

Výsledky studie U.S. News & World Report se shodují s jinými průzkumy provedenými rok po začátku války na Ukrajině. Více než 80 % lidí na světě má negativní postoj k Rusku a Vladimiru Putinovi - taková úroveň odmítnutí během mezinárodních průzkumů prováděných Pew Research Center dosud nebyla pozorována. Kromě toho se úroveň souhlasu s ruským vedením v roce 2022 ve srovnání s rokem 2021 zhroutila ve všech 11 bývalých sovětských republikách, kde byl proveden průzkum Gallupova ústavu, a nesouhlas prudce vzrostl.

Obecně platí, že v žebříčku "Nejlepší země" se Rusko letos umístilo na 37. místě. To je o jeden bod méně než v roce 2022, ale tehdy kleslo o 12 pozic najednou - byl to rekordní kolaps v historii studie U.S. News & World Report. Celkový rating Ruska je nyní 31,8 bodu (lídr ratingu Švýcarsko má 100).

Rusko má nejvyšší skóre - 94,3 bodů, 3. místo na světě - v sekci Moc (síla, vliv, moc), což odpovídá touze Kremlu učinit zemi obávanou ve světě. Současně je v očích obyvatel jiných zemí nízké skóre v ukazatelích každodenního života, jako jsou:

kvalita života (pouze 14,5 bodu),

otevřenost pro podnikání (0 bodů, poslední místo na světě),

atraktivita pro zajímavou zábavu (6,6 bodů);

Navíc cizinci hodnotili vstřícnost Rusů pouze 0,4 bodu, příležitosti pro potěšení 3,2 a příležitosti pro cestovní ruch 3,9, navzdory četným kulturním a geografickým atrakcím.

Ve Spojených státech považuje 88 % Rusko za hrozbu (84 % to řeklo o Číně). Zároveň téměř 80 % dotázaných Američanů věří, že země by měla i nadále poskytovat vojenskou podporu Ukrajině v boji proti ruské agresi. Před rokem jich bylo 85 procent.

Samotné Spojené státy se řadí na 5. místo v celkovém žebříčku nejlepších zemí. I když oproti roku 2022 klesly o jednu pozici, příchod Joea Bidena, který v roce 2020 nahradí Donalda Trumpa, stále pozitivně ovlivňuje vnímání země cizinci, říká Richard Wyke z Pew Research Center, které provádí vlastní výzkum postojů lidí ke světovým vůdcům a zemím: "Biden je populárnější než Trump téměř ve všech zemích, které studujeme, a podpora jeho politiky je vyšší."

Rusko vyniká i zde. Kreml doufá, že Trumpovo vítězství v prezidentských volbách v roce 2024 ve Spojených státech pomůže Moskvě dohodnout se na podmínkách míru na Ukrajině za příznivějších podmínek.

Zdroj v angličtině: ZDE

