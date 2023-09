Rusko: Ve Státní dumě vyzvali k přípravě na další tři roky války

13. 9. 2023

Válka s Ukrajinou potrvá další dva nebo tři roky, řekl místopředseda Státní dumy Petr Nikolajevič Tolstoj v rozhovoru s blogerem Vjačeslavem Manučarovem. Válka s Ukrajinou potrvá další dva nebo tři roky, řekl místopředseda Státní dumy Petr Nikolajevič Tolstoj v rozhovoru s blogerem Vjačeslavem Manučarovem.

"Zdá se mi, že další dva nebo tři roky, protože to není rychlé. Je tu vážný odpor. Nepřítel je vážný. A neměli bychom podceňovat skutečnost, že dnes prakticky všechny země dodávají jim (Ukrajině) zbraně," řekl Tolstoj.

Připustil, že "každý národ je duševně unaven nenávistí a válkou", ale to je cena za to, že se "Rusko necítí poníženo".

Podle Tolstého Ukrajina také draze zaplatí za politiku, kterou sledovala od rozpadu SSSR. "Jejich touha být nejprve s Ruskem a Evropou; pak jen s Evropou; a pak se stali "protiruskými" - celá tato trajektorie je přijde draho... Bude nějaká Ukrajina, žádná Ukrajina nebude - v tomto případě mi to moc nevadí. Uvidíme, jestli zůstane, nebo ne," řekl náměstek.

Současně se Tolstoj domnívá, že metody, které se používají během války, by neměly být používány po jejím skončení. "Je třeba přesvědčit lidi, pracovat s nimi, zbavit tyto "proukrajince" argumentů, které si pro sebe vymysleli o tom, že téměř vynalezli kolo. Musíme s tím systematicky pracovat," řekl.

Na otázku, proč si nakonec Ukrajina vybrala cestu evropské integrace a vyjádřila touhu vstoupit do NATO, Tolstoj odpověděl, že důvody těchto procesů spočívají v rozpadu SSSR. "V roce 1991 se nám stýskalo po naší zemi. Promarnili jsme příležitost pro desítky milionů lidí žít v jedné zemi. Tato země nevznikla tužkou Lenina a Stalina, jako Ukrajina, ale dobytím a prací, generací našich předků, včetně krve," řekl náměstek.

Podle něj "Rusko investovalo do takzvaných národních republik kolektivně více, než vytvořily za celou dobu své existence". "To znamená, že bez Ruska by nebyly... Ano, můžete je všechny vyjmenovat: Ani Kazachstán, ani Uzbekistán, ani Ázerbájdžán, ani Arménie... Nemluvím o žádném Pobaltí. Proto hněv a nevděk, které dnes Rusko sklízí, jsou výsledkem chyb, které byly učiněny koncem 80. a 90. let," řekl Tolstoj.

Zároveň varoval, že všechny národy, "které podle vůle osudu dnes žijí na území bývalé ruské říše, nikam nepůjdou a nikdy nebudou moci žít odděleně od Ruska".

Den předtím ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že se připravuje na dlouhou válku s Ruskem. Podle jeho názoru v ní Vladimir Putin prohraje. "Nezáleží na tom, že ho podporuje 60 nebo 70 % Rusů. Ne, jeho ekonomika prohraje," vysvětlil Zelenskyj.

Poznamenal také, že ozbrojené síly Ukrajiny zesílí údery uvnitř Ruska a pak jejich obyvatelé "začnou klást nepříjemné otázky ohledně neschopnosti armády je ochránit."

Zdroj v ruštině: ZDE

