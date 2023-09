Na daně z automatů se nesahá, protože prodlouženou ruku ruské mafie si potřebujeme hýčkat?

Co začalo za Kalouska, směle nakročuje do budoucnosti

14. 9. 2023

Na konferenci o hazardu v Senátu, kterou pořádala senátorka

za přítomnosti senátora Bohuslava Procházky z Kutné Hory či pirátské poslankyně

Kláry Kocmanové

, jsem pojal téma „gambling a kriminalita“ možná trochu netradičně. Že existuje nelegální hazard, černé herny, je skutečnost známá. Že herny generují majetkovou trestnou činnost, protože kradete kvůli potřebě naházet to tam zas a snažit se vytáhnout zpátky to, co už tam zahučelo dřív, taky, píše na sociální síti brněnský lokální politik Matěj Hollan.

Ale co se vlastně ne tak často zmiňuje, je obecně korupční prostředí a bezpečnostní rizika spjaté s tímto fenoménem. Hazard a korupce, hazard a praní špinavých peněz…, to jsou dvě strany téže mince, jak jen moderní paměť sahá. Pojďme si jen letmo připomenout, co tady bylo na celorepublikové úrovni nedávno.

Za časů Miroslava Kalouska ve funkci ministra financí docházelo k nejmasivnějšímu porušování ústavního práva na samosprávu obcí v dějinách Česka. Kalousek a jeho melody boys prohlašovali, že jsou jim nálezy Ústavní soudu ukradené a ve spolupráci se Synotem nebo právě tady Novomaticem nechali celou Českou republiku zaplevelit všudypřítomnými videoloterními terminály a jejich deriváty.