Když školník Bek ani nebek, aneb hrozí nám ostrá letáková kampaň?

13. 9. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 5 minut

Na shromáždění přišel také ministr školství Mikuláš Bek a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Oba byli k protestujícím značně kritičtí. „Navýšení pro školství znamená, že někde škrtneme,“ řekl Bek. 👎https://t.co/h45TKW4IBw — Jan Bierhanzl (@JBierhanzl) September 12, 2023

Bek ani nebek Zacinkaly nám rolničky na kašpárkovských čepicích druhé nejsilnější koaliční strany. Nadmíru odvážní „Starostové“ jen poskočili, zacinkali a hodili úsměvem po ministru financí. Tváří se, že toho podivného ministra financí vidí prvně a že tudíž vůbec netuší, proč zrovna ministerstvu školství bere státní peníze na největší prioritu vlády ODS. Stanjura nejprve nahodil balónkových mínus 30 mld., pak nahodil mínus 12 mld., pak Bek, který dříve ani nebek už konečně bek a prý uhrál spravedlivou remízu, a tedy resort nedostane ani korunu navíc, což ovšem není jisté, neboť ještě není odhlasováno, ani podepsáno. Nicméně Bek už beká běhaje po organizacích jemu svěřených a vysvětluje, že recese, že inflace, že prostě školství není prioritou a Babiš sežral „všetky“ peníze. Potrefené finančně postižené instituce se už daly slyšet, že by jako na podzim, kdyby se jako vláda neurazila, mohli i spunktovat rebelii ve formě ostré letákové kampaně s výrazným zostřením ve formě barevných potisků plně odvážných hesel na tričku.

Velmi početný poslanecký klub STAN se primitivně nechal zastrašit do podřízené poddanosti o jednoho poslance tlustším poslaneckým klubem ODS, jenž vidí prioritu v degradaci České republiky, školství a opětovném nástupu Babiše na trůn. Nechali se zastrašit milí „Staníci“ profesorskou pracičkou, která požehnala vzdělanostní společnosti seškrtáním financí na školství. Na co také vzdělání, máme přeci dobré nápady na křižovatce dějin, pravici a strategické projekty. Nejvyšší míru trapnosti profesora Fialy představuje fakt, že nejvíce na školství dávala vláda školstvím nepolíbeného Babiše.

Bouře ve sklenici rumu

Oklepali se borci v tělocviku zdatní a už požadují nikoli brát, ale navyšovat. Minimálně o 20 až 25 mld., aby se učinilo zadost zákonům. Pokud ekonomický diletant Stanjura nedá, tak sbohem vzdělání a pokud dá, tak sbohem vládo odpovědných deficitů. Dá se předpokládat, že podobně se vzbouří i další rezorty, kterým pomatený neodpovědný ministr bere prostředky v době poklesu reálných mezd a velké inflace. Krom vzdělání si odpovědná vládní pravice vyřídí účty i s vědou, místním rozvojem a s životním prostředím. Na podzim letošního roku bude velké veselo ve vládě politické směny, která už ví, kudy a kam vlastně míří.

Vláda politické směny

Vláda ODS ovšem dál jede v neoliberálním módu ani miliardu na přijmu navíc, raději stovky miliard sebrat na výdajích potřebným, což ovšem STAN i Pirátská strana musely vždy moc dobře vědět, tak proč na lopatu neoliberální ježibabě sedli a nechali se dobrovolně usmažit do fialova křupava? Ostatně, zkuste nějakému poctivému pravicovému politikovi, pokud nějakého najdete, nebo pokud vůbec nějaký takový existuje, nebo existoval, říct, že příjem není důležitý, že důležité je, aby šetřil, nenakupoval, neinvestoval, nevzdělával se. Bude na vás ostražitě koukat jako Klaus na skripta ekonomie a ťukat si na čelo, kdo že a proč tuto nebetyčnou kravinu vymyslel.

Vláda politické směny hodlá odstranit 30 tisíc zbytečných nepedagogických pracovníků, aby ušetřila daně podnikatelů, firem a bohatých občanů. Pitomý Stanjura v tom nevidí žádný problém a pravicová základna idiotsky tleská. Čekám povolávací rozkaz v době školní krize pro povaleče a „nemakačenka“, aby nastoupili na bezplatné nutné práce do školních jídelen, dílen a topenišť. Nebo možná Stanjura a Fiala zavelí k neoliberální komunistické akci „Z“ a práci nepedagogických pracovníků (rovněž bez nároku na odměnu) zastanou zpovykaní důchodci, invalidé a hodní vězni ve výkonu trestu. Nikdo se tady nebude zadarmo přeci levicově flákat za pravicové náklady. V případě nutnosti si beru servírování polévky, aby žáci a studenti poznali, co je to hlad. Obávám se však, že nepedagogickou činnost školních zařízení zprivatizuje podnikatelský klientský sektor a že cena bude velmi desetinásobně mastná. O privatizaci nemocnic si už ostatně štěbetají „Kulichové“ v celé republice a moc se těší. A další sektory státu budou následovat. Čas vlády politické směny se rychle krátí a ještě tolik privatizační práce!

Bek, Zajíčková a Sarközi

Nejvíce však pobavil v resortu školství humorný akt slovní bitky mezi kmotrou Zajíčkovou (ano, ta, která servíruje kmotrovi Zajíčkovi lahodnou krmi v pytlích na odpadky) a mezi podivným stvořením Pedagogické komory zvaném Sarközi. Jeden horší, než druhá nazval kmotru Zajíčkovou hanlivým výrazem, který však vůbec neodpovídá činům a skutkům zmíněné kmotry, čímž mohl někoho urazit, ne tak onu kmotru. Poslušný Bek nelenil a Sarköziho nemilosrdně vyhodil z Národního konventu, ať už to znamená cokoli nehezkého, leč kmotru Zajíčkovou na místě ponechal, čímž akceptoval její praštěné pravicové nápady o sjednocených záchodech a podlý teror dítek školou a neoplocenou školkou povinných. Škoda, že podobně nevyhodil i Stanjuru s Fialou, hrdina jeden z malého stanu.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého kuchtíka do vládní polévkové politiky škrcení a diet

Veškeré nechutnosti jsou mé





0