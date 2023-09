Ukrajina: Pozor na normalizaci nenormálního

12. 9. 2023

Moderátorka, World at One, BBC, 11. září: Teď jste byl právě na Ukrajině. Poukazujete na to, jak se na Ukrajině normalizuje to, co je nenormální. Co tím myslíte?



David Miliband, ředitel charitaivní organizace International Rescue Committee a bývalý britský ministr zahraničí: Minulý týden jsem strávil nějaký čas v Kyjevě, kde jsem se setkal s našimi týmy, s našimi klienty, a je to opravdu bizarní rozdělení obrazu. Na jedné straně. Máte tu kavárny, restaurace, vape shopy, máte tu prosperující město.

A na druhé straně máte naprosto abnormální situaci. Máte letecké sirény velmi intenzivní přes víkend. Máte miliony, doslova, vnitřně vysídlených lidí a uprchlíků, máte válku, zločiny proti civilní infrastruktuře, která je terčem útoků, a máte situaci, kdy každá žena na Ukrajině ví, že její bratr, manžel, syn je v ohrožení.

A tak je ohrožena každá rodina.



Postižená denně tím atentátníkem a poselství, které jsem si odnesl, docela zarážející. Že tato nenormální situace se normalizuje. Pokud jde o média. Chcete-li, už to není v uvozovkách "zpráva", a to mi připadá velmi nebezpečné, protože je to nenormální situace.





Jde o to, že po celém světě probíhá 54 občanských konfliktů. Toto je jediná invaze jedné země do jiné. A soudě podle klesajícího zpravodajství pomoc klesá.



David Miliband: Ano, máte naprostou pravdu. Toto není kritika médií. Zprávy dělají vlády a je jejich odpovědností, aby tyto zprávy o osudu civilistů dále šířily.





Na Ukrajině je 18 milionů lidí na ruské straně konfliktní linie, stejně jako na ukrajinské straně na Ruskem okupované straně konfliktní linie, kteří jsou v humanitární nouzi, takže je to polovina obyvatelstva.





Ukrajinské obyvatelstvo je závislé na humanitární pomoci, aby přežilo. A to se blížíme k zimě. Když jsem tam byl, bylo horko, ale brzy budeme v zimě a z loňského roku víme, že Rusové se rozhodli využít období od října do prosince k tomu, aby se zaměřili na vodárny, elektrárny, civilní infrastrukturu, která umožňuje přežít zimu.





A tak si myslím, že je to velmi důležitá zpráva přímo vládám, že tuto situaci nelze normalizovat, že je třeba tomu věnovat pozornost nejen na vojenské frontě, což není moje věc, ale na civilní a humanitární frontě 250 mých vlastních zaměstnanců, i Ukrajinců pracujících po celé zemi, ale velmi blízko frontové linie. I to je třeba řešit.



