Británie: Jak se brutálně krade v britských obchodech

12. 9. 2023

čas čtení 5 minut

Moderátorka, BBC World at One, pondělí 11.9.: Šéfka supermarketu John Lewis, Dame Sharon Whiteová varovala, že hrozí nebezpečí, že se ulice stanou místem rabování pro zločinecké gangy. Chce, aby vládní komise přezkoumala, co je třeba udělat pro záchranu hlavních ulic. Její varování přichází v době, kdy se deset největších maloobchodních prodejců v zemi dohodlo na financování nové policejní operace zaměřené na potírání krádeží v obchodech. Michelle Whiteheadová pracuje v malém obchodě se smíšeným zbožím ve Wolverhamptonu, kde mi vyprávěla o tom, co musí snášet a jak často v jejím obchodě dochází ke krádežím.



Michelle Whiteheadová: Denně dvakrát až třikrát denně a berou sýr, slaninu, konzervy s čerstvým masem, lančmít, dětskou výživu, konzervy s kukuřicí, hovězí maso, čokoládové tyčinky.

Šéfka supermarketu John Lewis, Dame Sharon Whiteová varovala, že hrozí nebezpečí, že se ulice stanou místem rabování pro zločinecké gangy. Chce, aby vládní komise přezkoumala, co je třeba udělat pro záchranu hlavních ulic. Její varování přichází v době, kdy se deset největších maloobchodních prodejců v zemi dohodlo na financování nové policejní operace zaměřené na potírání krádeží v obchodech. Michelle Whiteheadová pracuje v malém obchodě se smíšeným zbožím ve Wolverhamptonu, kde mi vyprávěla o tom, co musí snášet a jak často v jejím obchodě dochází ke krádežím.Denně dvakrát až třikrát denně a berou sýr, slaninu, konzervy s čerstvým masem, lančmít, dětskou výživu, konzervy s kukuřicí, hovězí maso, čokoládové tyčinky.



Moderátorka: Co se tedy obvykle děje? Když někdo krade v obchodě?



Michelle Whiteheadová: Přijdou dovnitř, vytáhnou batoh nebo velkou nákupní tašku. Dají ruku za zboží a pak je smetou z pultu do tašky. Vysmějí se vám a odejdou.



Moderátorka: Takhle? Jsou nestoudní?



Michelle Whiteheadová: Před lety jste si všimli prázdného regálu, který tajně vykradl zloděj, plížil se. Teď to dělají zcela otevřeně, protože vědí, že strategie našich firem je nepřibližovat se a nevystavovat se nebezpečí. Nechte je, ať si vezmou, co chtějí. Přicházejí drze a drze kradou.



Moderátorka: Znáte je?





Michelle Whiteheadová: Ale ano, stojíme vedle nich a děláme si poznámky, co si berou, a oni se nám jen smějí.



Moderátorka: Co se stane, když zavoláte policii?



Michelle Whiteheadová: Pokud je to méně než 200 liber a policie to opravdu nechce vědět. Pokud je to přes 200 liber, někdy se může stát, že policistu uvidíte druhý den nebo za tři dny, ale to je velmi vzácné. Většinou jde jen o číslo trestného činu.



Moderátorka: Cože? Takže dostanete číslo trestného činu a to je všechno, nic dál se nedozvíte? Stíhají je?



Michelle Whiteheadová: No, už jsme jich pár dostali k soudu. Jeden džentleman chodí pořád a začíná být dost agresivní, ale šlo o to, že šel k soudu. Byl shledán vinným a během půl hodiny byl zpátky v našem obchodě.



Moderátorka: Ale jak to? Jaký byl jeho trest?



Michelle Whiteheadová: Takže byl shledán vinným, ale bude se muset k soudu vrátit, aby byl odsouzen. Takže poté, co byl shledán vinným, vyšel od soudu a šel znovu krást, pokračoval, dokud nebude odsouzen.



Moderátorka: Kradou v obchodech hlavně lidé, kteří mají hlad a nutně potřebují jídlo? Nebo je to něco jiného?



Michelle Whiteheadová: Myslím, že je to organizovaný zločin, prodávají to, protože jsou lidé zoufalí. Možná kupují věci na černém trhu. Ale je rozdíl, když někdo přijde, vezme si jedny fazole. Tyhle lidi vezmou celý regál.



Moderátorka: Myslím, že v obchodě máte tlačítko na zalarmování policie.



Michelle Whiteheadová: Ale když je začnete pokaždé mačkat, policie se na vás bude hodně zlobit, a zruší vám ho, protože řekne, že zneužíváte tísňové tlačítko, protože tísňové tlačítko by opravdu mělo být použito jen, okud je to opravdu vážné.



Moderátorka: Takže co je opravdu vážné, když je někdo agresivní?



Michelle Whiteheadová: Ozbrojená loupež? Jo, před pár týdny jsme měli incident. Přišel sem pravidelný džentlmen, který sem pořád chodí. Dva chlapi ho uviděli, jeden ho napadl, sebral mu tašku a utekl. Tenhle džentlmen utekl a pak jsme měli hlášení, že se vrací do obchodu s kladivem. Pak jsme ale museli zamknout dveře. Zjistili jsme, že policie nevyjela.



Moderátorka: Nevyjela:



Michelle Whiteheadová: Ne, ne, ne, protože v tu chvíli ještě ten pán nedorazil do obchodu. Ne. Řekli něco ve smyslu, že jestli přijde do obchodu, tak nám zase zavolejte.



Moderátorka: Dobrý bože. Co myslíte, že je třeba s tím dělat.



Michelle Whiteheadová: Myslím, že by měli brát krádeže v obchodech vážně. Policie, myslím, že musí začít lépe stíhat a a myslím, že musíme mít taky víc policistů na obchůzce.



Moderátorka: A když k vám přijdou tito lidé, co se stane s ostatními nakupujícími?



Michelle Whiteheadová: Nedávno na mě jeden zákazník křičel, že je nejvyšší čas něco udělat s těmi krádežemi. Začíná to být směšné. Myslím, že veřejnost nechápe, že se nemůžeme vystavovat nebezpečí.



Moderátorka: Pořád jim říkáte džentlmeni. Jsou to džentlmeni?





Michelle Whiteheadová: Ne, ne, ne. Asi musím být zdvořilá. Nemůžu říct, co si o nich myslím, ale jsou to ti nejhorší z nejhorších.







* * *



Moderátorka: Policie ve West Midlands nám sdělila, že krádeže zůstávají pro tým v centru Wolverhamptonu prioritou. uvedla: "V posledních měsících jsme zvýšili přítomnost policistů v okolí a pátráme po pachatelích, kteří přicházejí do města páchat trestnou činnost."



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE (od minuty 20)

0