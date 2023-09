Putin rozvíjí zlověstný nový plán vítězství

8. 9. 2023

Plánovaná schůzka severokorejského vůdce Kim Čong-una s Vladimirem Putinem ve Vladivostoku, jak ji odhalily americké zpravodajské služby, nám dává nový pohled na ruskou strategii na Ukrajině, stejně jako varování před širším nebezpečím pro svět, píše plukovník Richard Kemp. Plánovaná schůzka severokorejského vůdce Kim Čong-una s Vladimirem Putinem ve Vladivostoku, jak ji odhalily americké zpravodajské služby, nám dává nový pohled na ruskou strategii na Ukrajině, stejně jako varování před širším nebezpečím pro svět,

Jak ukrajinská ofenzíva pokračuje do čtvrtého měsíce, jen s omezeným úspěchem a několika ruskými protiútoky, začíná být jasné, že plánem Moskvy může být umožnit Ukrajině vyčerpat své muže, tanky, granáty a rakety proti nejtvrdšímu okraji Surovikinovy linie. Uvažovalo by se o tom, že jakmile budou ukrajinské Západem vybavené a vycvičené manévrové síly rozdrceny, Rusko bude moci zahájit svou vlastní velkou ofenzívu, možná již v lednu.

Po téměř dvou letech bojů, které byly srovnávány spíše s 1. světovou válkou než s 2., tento plán připomíná německou Kaiserschlacht, jarní ofenzívu, která začala v březnu 1918 a zahnala spojence zpět, přičemž zabrala více území, než kolik jich obě strany zabraly v předchozích čtyřech letech války. Toho bylo dosaženo tím, že Němci vykrváceli nepřítele a budovali obrovské zásoby mužů a munice za liniemi, připraveni rozpoutat zničující útok ne nepodobný tomu, o co usilovali Britové, ale nepodařilo se jim toho dosáhnout během bitvy na Sommě v roce 1916.

Putinovým problémem je, že když se snaží rozdrtit ukrajinské síly, vynakládá obrovské množství munice, zejména dělostřeleckých granátů a balistických raket, a velmi velké množství tanků. Zatímco Rusko má větší objem vojensko-průmyslové výroby než většina Západu a nadále průběžně mobilizuje desítky tisíc mužů každé čtvrtletí, jeho základní dodávky zůstávají nedostatečné pro úroveň výdajů potřebných pro velkou novou ofenzívu.

To je místo, kde by mohl nastoupit Pchjongjang. Severní Korea posílá do Ruska velké množství granátů, střel a raket nejméně rok, přičemž mnoho zásilek organizovala skupina Wagner zesnulého Jevgenije Prigožina. V červenci byl Putinův ministr obrany Sergej Šojgu v Pchjongjangu, kde pravděpodobně vyjednával o dalších dodávkách. Tam najde Aladinovu jeskyni s hardwarem – Severní Korea udržuje obrovské zásoby těžkých zbraní a dělostřelecké munice. Mnohé z nich jsou staré a nespolehlivé, ale to nebude vadit, pokud se Rusko uchýlí ke své staré vítězné taktice: Využije své početní síly a převálcuje nepřítele parním válcem, jak se o to Němci snažili v roce 1918.

Nová osa Moskva-Pchjongjang je obrácením rolí z období studené války, kdy Sovětský svaz a Čína byly hlavními dodavateli zbraní pro Severní Koreu od jejího počátku. Dodávky pokračovaly i po rozpadu Sovětského svazu a skončily až s příchodem sankcí OSN. Dnešní podpora Ruska prospívá Kimovi jako prostředku k odvetnému úderu proti USA, s nepochybným souhlasem Pekingu.

Podpora Severní Koreje se však neobejde bez tučné cenovky. Pchjongjang, ochromený západními sankcemi, zoufale potřebuje ropu, potraviny, hnojiva a suroviny, kterých má Rusko nadbytek.

Znepokojivějším aspektem vzkvétajícího vztahu s Ruskem je potenciál dodávat jak tvrdou měnu, tak technologie pro severokorejský program jaderných zbraní, zejména vývoj mezikontinentálních balistických raket. Stejně jako jeho schopnost poskytovat další komodity má Rusko v této oblasti obrovské schopnosti, včetně vlastního know-how v oblasti jaderných zbraní. To by mohlo změnit pravidla hry v úsilí Pchjongjangu o efektivní program dodávek jaderných zbraní.

Někteří analytici naznačili, že americké odhalení plánované návštěvy Kima by mohlo stačit k tomu, aby ji zrušil. To na tom ale nic nezmění. Hluboce zakořeněné vazby mezi oběma zeměmi jsou dostatečné k tomu, aby tato smrtící spolupráce pokračovala a rozvíjela se i bez setkání mezi oběma vůdci.

Otázka, kterou je proto třeba si položit, zní: Proč vůbec bylo nutné plánovat takové setkání? Pro Kima, prakticky omezeného hranicemi své vlastní země, by to byla příležitost postavit se před protizápadní režimy jako světový státník. Také Putin má potřebu ukázat svému lidu, že není izolovaný. Ale může za tím být něco jiného. Putin mohl mít na mysli vyjednávací trumf, který by povzbudil již tak kolísavou americkou administrativu, aby tlačila Kyjiv k příměří.

Ať už bude diplomatické jednání jakékoliv, Západ by nyní měl Ukrajině pomoci připravit se na případ, že by její současná ofenzíva selhala, což Putinovi umožní rozpoutat jeho Kaiserschlacht.

Německá ofenzíva v roce 1918 vyprchala vyčerpáním a nedostatkem zásob. Nemůžeme počítat s podobným osudem, který překoná Putinův další krok: Je otázkou, zda Ukrajina bude mít zdroje na to, aby Rusy zadržela, natož aby zahájila vlastní verzi stodenní ofenzívy, která umožnila spojencům, s nově příchozími americkými silami, zahnat Němce zpět do jejich vlasti.

Pokud se tento apokalyptický scénář z roku 1918 stane realitou, bude zapotřebí monumentálního úsilí ze strany Západu i Ukrajiny – většího, než již bylo dosaženo. Bude to nesmírně nákladné pro všechny a potenciální důsledky budou příliš děsivé, než abychom o nich uvažovali.

