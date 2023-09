Británie: Ani StB za komunismu tohle většinou nedělala

7. 9. 2023

čas čtení 7 minut

Před časem vyšlo najevo, že britská policie vysílala do různých organizací, které považovala za extremistické, inkognito své tajné příslušníky, kteří v těchto organizacích předstírali, že jsou jejich aktivisté, a přitom zvnitřku organizaci policii udávali. Šlo o různé levicové organizace, ale v Severním Irsku i o organizace, které usilovaly o sjednocení Irska. Tajní policisté, vystupující pod falešnou identitou politických aktivistů, často měli sexuální poměr s aktivistkami v těchto organizacích, nadělali jim děti a pak z jejich života bez vysvětlení zmizeli.



To by samo o sobě bylo šokující, ani StB za komunismu tohle většinou nedělala (i když manžel Marty Kubišové ji udával policii), jenže teď vyšel najevo případ anglického policisty, který svou manželku svou inkognito totožností podváděl 19 let, ačkoliv žena nebyla politickou aktivistkou a nebyla součástí žádného policejního vyšetřování:

Odhaleno: britský policista v utajení svedl ženu do 19letého vztahu

Policista zatajil svou skutečnou identitu a měl se ženou dítě





Tajný policista použil svou falešnou identitu, aby oklamal ženu a přiměl ji k 19letému vztahu, v němž se stali partnery a měli spolu dítě.





"Byl to člověk, který se uměl pohybovat mezi lidmi. Věděl, že máma má ráda květiny, pokaždé, když přišel, dal jí pusu, koupil květiny, objal ji."





Z neznámých důvodů se policejní sbor rozhodl podvedenou ženu neinformovat dalších sedm let, tedy až do roku 2020. Toto zpoždění umožnilo jejímu partnerovi pokračovat v používání falešné identity, a to i poté, co od policie odešel, čímž se podvod prodloužil.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Policista před ženou po celou dobu tajil svou pravou identitu, nikdy jí neřekl své skutečné povolání a svou fiktivní identitu uvedl i v rodném listě jejich syna.V roce 2020, poté, co se pár zasnoubil a chtěl se vzít, žena zjistila, že její snoubenec, kterého považovala za podnikatele, je ve skutečnosti policista, který ji podrobil sofistikovanému podvodu trvajícímu téměř dvě desetiletí.Nezávislý úřad pro policejní chování (IOPC) vyšetřuje vyšší důstojníky policie v Avonu a Somersetu, kteří o vztahu tajného policisty se ženou věděli již v roce 2013.Zdá se, že čekali nejméně sedm let, než ženu informovali o tom, že osoba, kterou znala jako svého snoubence, používá falešnou identitu, která byla tomuto policistovi přidělena pro použití v tajných policejních operacích. IOPC ve svém prohlášení potvrdila, že případ vyšetřuje.Podvedená žena nechce o své zkušenosti veřejně hovořit. Její příbuzní však tvrdí, že je jen "stínem člověka kterého jsme znali"."Celá ta věc ji zlomila," řekla sestra podvedené ženy. "Myslí na sebevraždu. Denně pláče. Nespí. Je opravdu vystrašená."Zpráva o podvodu převrátila život celé rodiny. "Našemu tátovi to stresem zničilo zdraví. Kvůli tomu skončil v nemocnici. Máma bere antidepresiva, v noci nemůže spát. Nemůžeme o tom s nikým mluvit, ani s vlastními dětmi," dodala sestra. "Zlomilo nás to jako rodinu."Rodina podvedené ženy obviňuje policii v Avonu a Somersetu, že je v posledních třech letech šikanovala a vyhrožovala jí, aby ji odradila od rozhovorů s tiskem.Vysoce postavení policisté je prý varovali, že pokud se veřejnost dozví o jejich devatenáctiletém vztahu, může to vyvolat nepokoje. Rodina se však nyní domnívá, že toto a další varování byla zneužita k tomu, aby je přiměla k "ututlání" skandálu.Sestra podvedené ženy uvedla, že rodina se domnívá, že policie v Avonu a Somersetu "se chce za každou cenu chránit". "Mají sloužit a chránit," řekla. "Nevěřím, že budou chránit vás, věřím, že budou chránit sami sebe. Využívají nás a nutí nás, abychom je kryli za jejich selhání. Snaží se nás umlčet."Avonská a somersetská policie na žádost o komentář před zveřejněním nereagovala. Ve středu však policie vydala omluvu."Při práci v utajení se bývalý policista zapojil do nevhodného vztahu se členkou veřejnosti, přičemž použil svůj pseudonym," uvedl mluvčí. "Žena nemá s policií žádnou spojitost a až donedávna o svých vazbách na tajného policistu vůbec nevěděla. V operačním nasazení policisty nehrála žádnou roli."Dodali: "Plně uznáváme, že pro zúčastněné osoby to bylo po řadu let hluboce rozrušující a je tomu tak i dnes. Je nám to líto. Uznáváme a chápeme, jak zničující a otřesný dopad to mělo na všechny postižené, a svou povinnost péče o ně jsme brali a bereme nesmírně vážně."Není známo, proč tajný policista pěstoval svůj vztah s touto ženou který začal v roce 2001.Tajní policisté, kteří se často objevují zčistajasna a nemají v dané oblasti téměř žádné vazby, byli v minulosti známí tím, že navazovali vztahy s nevinnými lidmi, aby si vybudovali důvěryhodnost svého krycího příběhu neboli "legendy". Podvedená žena je Britka a má černošské karibské kořeny, je respektovanou a aktivní členkou své komunity s profesionálním zaměstnáním.Příbuzní vzpomínají na tajného policistu, který byl rovněž černoch, jako na "charismatického, ale tichého" muže, který se podle všeho zajímal o auta a ve volném čase se věnoval posilování a bojovým uměním.Podle bratra podvedené ženy se policista snažil rodinu získat, když s ní na začátku roku 2000 začal chodit.Dodal: "Moje sestra měla spoustu přátel, mužů, ale on ji v podstatě donutil vzdát se všech přátel, kteří byli muži. V tomto směru byl velmi manipulativní."Pár začal žít ve vážném a dlouhodobém vztahu. Zatímco policista často odjížděl na několikadenní služební cesty, navázal úzké vztahy s rodinou, pomáhal jejímu otci, když potřeboval nové auto, a pravidelně se účastnil rodinných setkání."Vzpomínám si, jak byly moje holky ještě miminka a on je choval," řekla sestra podvedené ženy. Časem se policista stal nevlastním otcem dcery podvedené ženy z předchozího vztahu. A několik let po začátku jejich vztahu se manželům narodil vlastní syn.Sestra podvedené ženy však řekla, že policista "měl vždycky tajnou stránku", a dodala: "Tehdy jsem to nevnímala jako tajnou stránku, jen jsem ho viděla jako velmi tajnůstkářského."Po celou dobu jejich vztahu jí nikdy neprozradil, že je policista. V roce 2013, po dvanácti letech jejich vztahu, podle všeho od policie odešel.Není známo, co jeho odchod od policie v Avonu a Somersetu urychlilo, ale zřejmě to souviselo s vyšetřováním jeho chování.Není jasné, čeho se vyšetřování týkalo, ani zda proti němu byly učiněny nějaké nepříznivé závěry.Má se však za to, že v roce 2013 vyšší důstojníci policie v Avonu a Somersetu zjistili, že jeden z jejich policistlů používá svou tajnou identitu k tomu, aby po mnoho let podváděl ženu, která mu porodila dítě.