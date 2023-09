"Lidé jsou díky tomu laskavější." Wales se připravuje na zavedení rychlostního limitu 30 km/h skoro všude.

7. 9. 2023

čas čtení 5 minut

Zatímco Wales zavádí rychlost 30 km/h skoro všude, pražský primátor demonstrace za třicítku zakazuje



Obyvatelé vesnice, která omezení vyzkoušela, konstatuje, že se díky němu silnice staly klidnějšími a bezpečnějšími





Chris Davies, vlídný hostitel penzionu v jihowaleské vesnici St Brides Major, o tom nepochybuje. "Žiji tu celý život a rychlostní limit byl vždy 30 mil za hodinu. Lidé tudy projížděli rychlostí blesku. Od té doby, co je tu 20 mil za hodinu, je to skvělé. Silnice jsou klidnější a bezpečnější pro všechny, včetně mých šesti vnoučat. Cesta z jednoho konce vesnice na druhý trvá o 40 sekund navíc. Pokud 40 sekund zachrání život, stojí to za to."



Davies ve čtvrtek hostil jiný druh oslavy - návštěvu velšského prvního ministra Marka Drakeforda, který občanům země připomněl, že za 10 dní začne na většině silnic, kde je v současnosti stanovena rychlost 30 km/h, platit standardní omezení na 20 km/h.





Chris Davies, vlídný hostitel penzionu v jihowaleské vesnici St Brides Major, o tom nepochybuje. "Žiji tu celý život a rychlostní limit byl vždy 30 mil za hodinu. Lidé tudy projížděli rychlostí blesku. Od té doby, co je tu 20 mil za hodinu, je to skvělé. Silnice jsou klidnější a bezpečnější pro všechny, včetně mých šesti vnoučat. Cesta z jednoho konce vesnice na druhý trvá o 40 sekund navíc. Pokud 40 sekund zachrání život, stojí to za to."





Parryová zahájil petici proti systému 20mph, kterou podepsalo více než 60 000 lidí, a zvažuje odchod z funkce labouristické radní. "Poškodilo to víru mnoha lidí v demokracii. Peníze, které se na to vynakládají, jsou groteskní v době, kdy většina lidí pociťuje tíseň, kdy rostou čekací listiny ve zdravotnictví a dětská chudoba."





Nia Lloyd-Knottová, která vede kampaň za bezpečnější vesnici St Brides Major, však říká, že tuto politiku je třeba uvítat. "Jako obyvatelka, rodička, chodec, cyklistka i řidička se cítím mnohem bezpečněji. Doufejme, že se ostatní státy nechají inspirovat a budou ji následovat."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

162

Vesnice St Brides Major ve Vale of Glamorgan byla jednou z osmi obcí, které byly vybrány k testování tohoto systému, a Drakeford se zde setkal s obyvateli, bojovníky za bezpečnost, dětmi a dokonce i se členy třídy zumby, aby si vyslechl jejich zkušenosti."Líbí se nám to," řekla Giselle Hodgkinsonová, která vede hodiny zumby. "Pro dámy, které chodí na hodiny, je to teď mnohem méně stresující. Myslím, že to lidi zpomalilo a učinilo je to laskavějšími."Drakeford řekl, že na něj nejvíce zapůsobilo to, co mu řekly děti ze St Brides Major. "Říkaly, že počet dětí, které chodí do školy pěšky, jezdí na kole nebo na koloběžce, se zvýšil ze 40 % na 70 %, a když jdou domů, mohou si hrát na ulici s kamarády, aniž by se jejich rodiče obávali, že provoz bude příliš rychlý."Toni Marleyová, která má obchod na hlavní ulici, uvedla, že viděla, jak řidič jedoucí - legálně - rychlostí 30 km/h srazil a zabil chlapce. "Vím, že to dítě by teď žilo, kdyby ten řidič jel dvacítkou. Jsem pro."Drakeford navštívil vesnici St Brides Major před celostátním zavedením omezení na 20 mil za hodinu.Podle údajů Transport for Wales se počet řidičů jedoucích rychlostí 24 mph nebo nižší od zavedení 20mph v St Brides zvýšil o více než 90 %.Vláda vedená labouristy uvádí, že mezi důvody pro změnu patří snížení počtu úmrtí a zranění - a tím i tlaku na zdravotnictví -, podpora většího počtu lidí, kteří chodí pěšky nebo jezdí na kole, a ochrana životního prostředí. Věří, že změna by mohla vést ke snížení počtu nehod o 40 % a zabránit až 10 úmrtím a 2 000 zraněním ročně.Vláda připouští, že ne všechny silnice s rychlostním limitem 50 km/h za hodinu budou pro změnu vhodné. Tyto silnice budou označovány jako "výjimky" a místní úřady společně s obcemi zváží, na kterých silnicích by měla rychlost 50 km/h zůstat zachována.Někteří lidé touto politikou pohrdají. Obavy se týkají nákladů - zavedení přijde na více než 30 milionů liber a vládní zpráva uvádí, že čistá ztráta pro ekonomiku kvůli pomalejšímu času jízdy může během 30 let činit 4,5 miliardy liber.Stínová ministryně dopravy za velšské konzervativce Natasha Asghar uvedla, že její strana podporuje omezení rychlosti na 20 km/h v oblastech s hustým výskytem chodců, ale celostátní zavedení označila za "bláznivé a směšné".Adie Parryová, labouristická radní ve městě Buckley v severním Walesu, uvedla, že by neměla existovat jedna univerzální norma. "Pokud máte vesnici s klikatými silnicemi a malým počtem obyvatel, může to mít smysl. Naše město je úplně jiné - 20 000 lidí a téměř všichni odjíždějí a přijíždějí dvakrát denně."Buckley také zkoušelo systém 20mph a stalo se ohniskem opozice, kdy řidiči přivazují na auta červené stužky na znamení nesouhlasu. Odpůrci poškozují značky 20mph, což je akce, která má zřejmě paralelu s útoky na kamery v zónách s velmi nízkými emisemi v Londýně.