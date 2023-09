Tenkrát na Západě

8. 9. 2023 / Karel Dolejší

Tenkrát na Západě čelili historickému skandálu. Pořád dokola totiž hovořili o nesmiřitelném nepříteli - ale neudělali nic, čím by ho mohli v dohledné době porazit.

Mezi západním narativem ve věci ruského přepadení Ukrajiny a praktickými skutky zeje stále zřetelnější propast.

Na jedné straně je Kreml se svým neoimperialistickým programem právem líčen coby systémové ohrožení "řádu založeného na pravidlech". Ne proto, že tak někdo Putina zanalyzoval - ale jednoduše z toho důvodu, že to o sobě Moskva sama otevřeně říká. Odmítá uznávat mezinárodní závazky v oblasti evropské bezpečnosti a nejrůznější smlouvy neustále porušuje.

Sledováním ruských médií určených domácímu publiku si můžete postupně rozšiřovat seznam zemí, které by podle kremelských propagandistů mělo Rusko vojensky obsadit, až si to vyřídí s Ukrajinci. Nedávno nám nově přibyly Německo a Francie.

Řeči populistů o tom, že Rusko bylo "zastaveno" na východní Ukrajině, zcela ignorují fakt, že po celé délce ruskoukrajinské fronty se neustále bojuje a konec války naprosto není v dohledu. Pokud by Ukrajinci vojensky zeslábli, žádné "zastavení" Rusů by se nekonalo. Naopak, ti by pokračovali v postupu směrem na západ, kam až by to šlo.

Rusko je skutečně prvořadým ohrožením bezpečnosti kontinentu - až tedy na to, že těmto řečem, tomuto bití na poplach, neodpovídají dosud prakticky žádné relevantní praktické kroky týkající se obrany. Mobilizace evropského průmyslu za účelem obranyschopnosti do této chvíle probíhá pouze v oblasti výroby dělostřeleckých granátů. A ani zde produkce zdaleka neplní byť jen požadavky samotné bojující Ukrajiny.

Jinak řečeno, s mobilizační rétorikou politiků ostře kontrastuje jejich praktická (ne)činnost ve věci obrany Evropy. Ačkoliv v disciplíně pokrytectví si zřejmě zlatou medaili přivlastní německý spolkový kancléř Scholz, jiní na tom nejsou o mnoho lépe.

Jak plánovaný "supernákup" amerických letounů F-35, tak pořízení nových tanků Leopard 2 pro české ozbrojené síly lze realisticky očekávat nejdříve v příští dekádě. Avšak podle západních zpravodajských informací to může znamenat, že nové zbraně dostane česká armáda o 5-7 let později, než by je k odstrašení další ruské ozbrojené agrese reálně potřebovala.

Shrnu-li, dosud to stále vypadá, že politici varující před agresívním Ruskem sami jeho neoimperiální dobyvatelské plány neberou vážně. Neobtěžují se udělat dost na to, aby Ukrajina ještě letos vyhnala okupanty ze svého území. Natož aby se snažili zodolnit své země vůči příští bezpečnostní krizi na kontinentě.

A tak čeští i němečtí, francouzští i italští, britští i belgičtí politici nakonec nejvíc připomínají příslovečného klauna, který z plna hrdla křičel "Cirkus hoří!".

Protože to však byl klaun a nikdo neviděl rozumný důvod brát vážně, co říká, cirkus opravdu lehl popelem.

