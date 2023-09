Lze seskupení BRICS považovat za konkurenci Západu?

7. 9. 2023

Toto je rozhovor rozhlasu BBC s labouristickým lordem Boatengem, který byl v minulosti vysokým komisařem Británie v Jihoafrické republice a dnes je členem Výboru pro obranu mezinárodních vztahů ve Sněmovně lordů. Vysílal se v pořadu The World at One dne 23. 8. 2023, v době konání zasedání skupiny BRICS.



Moderátorka:



Očekávají se rozhovory o rozšíření bloku BRICS, přičemž zejména Čína má zájem na rychlém růstu klubu velkých rozvíjejících se ekonomik. To proto, aby mohla působit jako protiváha Spojeným státům.



Lord Boateng:



Představa, že by se BRICS měl rozšířit, je sama o sobě v rámci BRICS sporná. Ze strany Jihoafrické republiky nepanuje žádné velké nadšení pro rozšíření BRICS a Brazílie je aktivně proti. Pokud jde o Jihoafrickou republiku a vlastně i Brazílii, důležité je ve skutečnosti nedovolit, aby se skupina BRICS nechala vtáhnout, nedovolit, aby se Afrika a zejména Brazílie nechaly vtáhnout do boje mezi G7, Ruskem a Čínou.





Protože jejich zájem, zájem Jihoafrické republiky, spočívá v technické spolupráci, zejména v oblasti elektřiny a energetiky, a v jejich přílišné závislosti na uhlí v obchodě, v úspěchu africké kontinentální zóny volného obchodu a, což je důležité, v tom, aby jejich hlas byl slyšet v mnohostranných mezinárodních radách světa, a proto oni vidí BRICS jako prostředek k tomu. Nechtějí, aby se opakovala 80., 70. a 60. léta minulého století, kdy Afrika doplatila na studenou válku mezi Západem, Ruskem a Čínou.



Moderátorka:





Ale jsme v situaci, kdy je na tomto summitu mnoho dalších zemí. Existuje 40 zemí, údajně, které jsou připraveny se připojit, může to Jižní Afrika a Brazílie zastavit, pokud to Čína a Rusko chtějí?



Lord Boateng:







Ano, myslím, že mohou. A myslím, že to udělají. Lze pochopit, proč se k BRICS chtějí připojit například Spojené arabské emiráty, proč Argentina a proč Turecko. Lze pochopit, proč by Čína a Rusko, které chtějí rozšířit své zájmy proti G7, chtěly, aby setyto země připojily, ale to není součástí programu Jihoafrické republiky. Není to ani součástí agendy Brazílie.





Jejich zájmem je, uvedu vám klasický příklad, dopad války na Ukrajině a ruského embarga na ukrajinské obilí pro Afriku, kde v důsledku této války existuje velké ohrožení potravinové bezpečnosti. Takže Cyril Ramaphosa stráví nějaký čas tím, aby toto poselství skutečně předal. Že Afrika nechce být součástí nové studené války a chce, aby se něco udělalo s otázkou potravinové bezpečnosti. A skutečně chtějí, aby se také něco udělalo s hrozbou pro Afriku, která plyne ze soupeření mezi vyjednavači a dalšími a mezi Ruskem a ČÍnou na druhé straně.



Moderátorka:











Lord Boateng:

Ne, neměly by být v klidu. Měli bychom udělat to, co doporučil Výbor pro mezinárodní vztahy a obranu Sněmovny lordů už asi před třemi lety, tedy že bychom se měli více zajímat o subsaharskou Afriku a usilovat o silnější partnerství s ní, abychom podpořili realizaci dlouhodobé strategie tohoto kontinentu v oblasti změny klimatu, potravinové bezpečnosti, inkluzivního rozvoje a technické spolupráce.



Zdroj v angličtině (od minuty 22) ZDE

Znamená to tedy, že by Západ a G7 měly být prostě docela v klidu?

