Elon Musk se vypnutím Starlinku "dopustil zla", tvrdí ukrajinský činitel

8. 9. 2023

čas čtení 3 minuty



Poradce ukrajinského prezidenta říká, že smrt civilistů je "cenou za směsici nevědomosti a příliš velkého ega".





Vysoce postavený ukrajinský představitel obvinil Elona Muska že "spáchal zlo" poté, co nový Muskův životopis odhalil podrobnosti o tom, jak tento podnikatelský magnát loni nařídil vypnout svou satelitní komunikační síť Starlink poblíž krymského pobřeží, aby znemožnil útok ukrajinských dronů na ruské válečné lodě.

Vysoce postavený ukrajinský představitel obvinil Elona Muska že "spáchal zlo" poté, co nový Muskův životopis odhalil podrobnosti o tom, jak tento podnikatelský magnát loni nařídil vypnout svou satelitní komunikační síť Starlink poblíž krymského pobřeží, aby znemožnil útok ukrajinských dronů na ruské válečné lodě.







V prohlášení na X, platformě sociálních médií dříve známé jako Twitter, kterou Musk vlastní, napsal poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak, že Muskův zásah vedl ke smrti civilistů, a označil je za "cenu za směsici nevědomosti a příliš velkého ega".





"Tím, že @elonmusk nedovolil ukrajinským dronům zničit část ruské flotily prostřednictvím zásahu Starlinku, umožnil této flotile odpalovat rakety Kalibr na ukrajinská města. V důsledku toho jsou zabíjeni civilisté a děti," napsal Podolyak.



"Proč někteří lidé tak zoufale chtějí hájit válečné zločince a jejich touhu vraždit? A uvědomují si nyní, že páchají zlo a podporují zlo?" dodal.



Musk své rozhodnutí obhajoval s tím, že nechce, aby se jeho společnost SpaceX "výslovně podílela na velkém válečném aktu a eskalaci konfliktu".



CNN ve čtvrtek citovala úryvek z životopisu Elona Muska od Waltera Isaacsona, který popisuje, jak se ozbrojené ponorkové drony blížily k ruské flotile poblíž krymského pobřeží, když "ztratily spojení a neškodně byly vyplaveny na břeh".



V biografii, která má vyjít v úterý, se tvrdí, že Musk nařídil inženýrům Starlinku, aby v oblasti útoku vypnuli službu, protože se obával, že Vladimir Putin by na ukrajinský útok na Ruskem okupovaný Krym odpověděl jadernými zbraněmi.



V pátek také ukrajinský vicepremiér Mychajlo Fedorov řekl listu Financial Times, že Musk s Isaacsonem sdílel důvěrné výměny informací o vojenském přístupu ke Starlinku bez Fedorovova svolení.



"Není to moc hezké," řekl Fedorov listu Financial Times.



"Nikdy jsem naši korespondenci veřejně neukazoval ani o ní nemluvil."



Musk, který je rovněž generálním ředitelem společnosti Tesla vyrábějící elektromobily a výrobce raket a kosmických lodí SpaceX, původně souhlasil s dodávkou hardwaru Starlink Ukrajině poté, co ruská invaze v plném rozsahu narušila ukrajinské komunikace. Ale údajně si to rozmyslel poté, co se Kyjevu podařilo odrazit počáteční ruský útok a zahájil protiútok.



Musk se již dříve na sociálních sítích dostal do sporu s ukrajinskými představiteli včetně prezidenta Volodymyra Zelenského kvůli svým nápadům na ukončení ruské invaze.



V říjnu loňského roku Musk navrhl mírovou dohodu, která by zahrnovala opětovné uspořádání referend o anexi pod dohledem OSN v Moskvou okupovaných ukrajinských regionech, uznání ruské svrchovanosti nad Krymským poloostrovem a přiznání Ukrajině neutrálního statusu.



Předběžná analýza naznačuje, že dosah a vliv účtů podporovaných Kremlem v první polovině roku 2023 dále vzrostl, což bylo způsobeno zejména zrušením bezpečnostních standardů Twitteru.



EU také obvinila Muskův X, že na svých webových stránkách umožňuje šíření ruské propagandy o Ukrajině.



Studie, kterou minulý týden zveřejnila Evropská komise, řídící orgán Evropské unie, zjistila, že "dosah a vliv účtů podporovaných Kremlem v první polovině roku 2023 dále vzrostl".



Studie uvádí, že zvýšený dosah ruské propagandy na internetu "byl z velké části způsoben Twitterem, kde angažovanost vzrostla o 36 % poté, co se generální ředitel Elon Musk rozhodl zrušit zmírňující opatření vůči účtům podporovaným Kremlem".





Musk se v pátek pokusil studii EU vyvrátit a napsal na své sociální síti: "Kde je všechna ta proruská propaganda? My ji nevidíme."







Zdroj v angličtině ZDE

1