Summit s Kimem bude pro Putina ponížením

8. 9. 2023

Zdá se, že severokorejský vůdce Kim Čong-un brzy navštíví Rusko kvůli setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Severní Korea již převáží značné množství munice do Ruska a tato návštěva slibuje rozšíření spolupráce mezi oběma národy. Co může každá strana nabídnout té druhé? Co schůzka věští ruskému válečnému úsilí a jeho zahraničním vztahům?

Co potřebuje Severní Korea

Severní Korea by mohla využít ode všeho trochu. KLDR se v reakci na pandemii COVIDu-19 uzavřela agresivněji než kterákoli jiná země na světě. Obchod s Čínou, jejím nejdůležitějším partnerem, se propadl o více než 90 %.

Chybí nám dobrá měřítka pro rozsah bídy v Severní Koreji, ale zdá se, že není pochyb o tom, že utrpení je rozsáhlé. Rusko může pomoci zaplnit mnoho mezer v požadavcích Severní Koreje, zejména v energetickém sektoru. Rusko může také nabídnout technologická partnerství se severokorejským průmyslem, zejména v obranném sektoru. Hlubší spolupráce s Ruskem (něco, čemu se Moskva v minulosti bránila) také dává KLDR větší vliv ve vztazích s Čínou. Rusko nemůže Severní Koreu odstavit od Číny a v žádném případě si Moskva nechce Peking znepřátelit. Ale cokoliv, co sníží závislost KLDR, je z pohledu Pchjongjangu dobrou zprávou.

A konečně, Severní Korea už dlouho potřebuje přátelství země, jako je Rusko. Čína a Rusko považují Severní Koreu za zaostalého souseda a trochu za ostudu. Nyní, když má Pchjongjang něco, co Moskva potřebuje, se však tón jejich vztahů může změnit.

Co potřebuje Rusko

Rusko potřebuje především munici. Zprávy z fronty naznačují, že ruské jednotky trpí hladem po dělostřeleckých granátech, neschopností uspokojit své každodenní operační potřeby munice. Rusko dosud používalo dělostřelectvo ve válce se značným účinkem, je na něm závislé jak v útoku, tak v obraně. V průběhu léta se však Ukrajina občas vyrovnala nebo dokonce překročila váhu ruské palby. Pokud Rusko doufá, že zvrátí ukrajinskou ofenzívu, a zejména pokud chce zahájit zimní ofenzívu s nadějí na úspěch, potřebuje více dělostřeleckých granátů.

Avšak vzhledem k tomu, že Rusko již získalo určitou munici od KLDR, mohl by tento summit předznamenat významnější spolupráci. Severokorejské vojenské schopnosti jsou ve srovnání s Jižní Koreou primitivní, ale provozuje velké množství tanků a bojových vozidel pěchoty, které jsou srovnatelné s tím, co Rusko již ve válce ztratilo.

Severní Korea přijala extrémnější verzi sovětské praxe hromadění obrovského množství vojenského vybavení a je logické, že Rusko by mohlo chtít přístup k něčemu jinému než jen k granátům. Severní Korea se snaží rozšířit exportní stopu svého zbrojního průmyslu a Rusko by mohlo nabídnout velkolepou příležitost k celosvětovému dopadu.

Příležitost k vystřízlivění pro Rusko

Teprve se uvidí, zda rozhodnutí Pchjongjangu eskalovat svou účast v ruské válce ovlivní rozhodování v Soulu. Rozhodnutí Severní Koreje umožnit ruskou agresi proti Ukrajině je výsměchem rozhodnutí Jižní Koreje stát většinou stranou konfliktu. Soul podporoval ukrajinské válečné úsilí, ale jen nepřímo – předal Spojeným státům munici, kterou Washington předal Kyjivu. Rozsáhlý jihokorejský zbrojní průmysl by nepochybně mohl pomoci podpořit ukrajinské válečné úsilí a Ukrajina by nabídla užitečné zkušební pole pro jihokorejské zbraně.

V každém případě se Rusko nyní důrazně vložilo do politiky Korejského poloostrova, což je krok, který bude mít potenciálně dalekosáhlé dopady na zahraniční politiku obou Korejí.

Zároveň je sílící vztah z pohledu Ruska jistě hořkosladký. Před třiasedmdesáti lety měl dědeček Kim Čong-una sérii rozhovorů s Josefem Stalinem, které vydláždily cestu pro Kimovu invazi na jih. Sovětský svaz pak financoval válečné úsilí jak Severní Koreje, tak Čínské lidové republiky. Dnes se Putin setkává s Kim Čong-unem prakticky s kloboukem v ruce a prosí o granáty a vybavení, které Sovětský svaz původně licencoval pro severokorejskou výrobu. Ať už se to Putin snaží zarámovat jakkoliv, tento okamžik představuje hluboké ponížení ruské zahraniční a vojenské politiky.

