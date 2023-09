Korespondence s naší „legislativou“

7. 9. 2023 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 6 minut



Níž v textu je moje postupná korespondence o důchodové reformě. Zveřejňuji proto, aby bylo známo, co bylo řečeno a následně, zda to někdo alespoň částečně vezme v úvahu. Jde o e-maily, tedy nutno číst zdola.









____________________________________________

> Od: "Beno Trávníček" <beno.travnicek@centrum.cz>

> Komu: posta@hrad.cz, jana.vohralikova@hrad.cz, linda.kopecka@hrad.cz, vaclav.pelikan@hrad.cz

> Datum: 27.08.2023 19:58

> Předmět: občanská žádost k projednávané důchodové reformě







Pěkný den,

pane prezidente - vzhledem k postupu schvalování důchodové reformy i Vašim někdejším slibům, že budete kontrolovat vládu si dovoluji prosbu uvedenou v textu níž, která byla adresována zprvu Ing. Jurečkovi, pak dolní sněmovně a následně senátu (bez reakce) zaslat Vám.





Prosím o Vaši reakci - na tento e-mail

Děkuji a přeji dobré zdraví

Beno Trávníček, Česká Bělá, Vysočina





______________________ Původní zpráva: ________

> Od: "Beno Trávníček" <beno.travnicek@centrum.cz>

> Komu: vystrcilm@senat.cz, drahosj@senat.cz, seitlovaj@senat.cz, oberfalzerj@senat.cz, czernint@senat.cz

> Datum: 26.07.2023 18:37

> Předmět: občanská žádost k projednávané důchodové reformě





Vážení senátoři, prosím projděte text níž,





protože důchodová reforma prošla dolní sněmovnou, nyní to máte "v ruce" VY. Vznáším k vám proto stejnou prosbu, která byla (v textu níže) vznesena k poslancům dolní sněmovny 17. července 2023. Prosím vás ve veřejném zájmu "obyčejných" lidí, tzn. v zájmu ABSOLUTNÍ VĚTŠINY o práci s navrženým řešením, které samozřejmě může být různě variováno - zatím ale podle veřejných informací zůstává zcela politicky nediskutováno. Domnívám se, že to, co nyní přijde ze sněmovny do senátu nic podobného neobsahuje(?) Proto by mělo být v tomto smyslu dopracováno-přepracováno prací skutečných technických i legislativních odborníků, tedy měla by, podle mého soudu, tímto být senátem zaúkolována sněmovna.





V minulosti jsem se snažil v rámci přípravy legislativy oslovit logicky nejprve pana ministra Jurečku. Abych nebyl odbyt nějakým mailíkem úředníka, zaplatil jsem doporučený dopis 77 Kč do vlastních rukou pana ministra (tj. se žlutým štítkem "Do vlastních rukou") zaslaný na ministerstvo práce a sociálních věcí - tedy nepochybně tam, kde se pan ministr minimálně občas musí zdržovat. Vrátil se mi s nápisem "zpět nevyzvednuto" - mám ho schovaný jako doklad politické arogance nové doby.





Prosím o krátkou zpětnou reakci, děkuji a přeji pěkné léto





Beno Trávníček

Česká Bělá (Vysočina)





______________________ Původní zpráva: ________

> Od: "Beno Trávníček" <beno.travnicek@centrum.cz>

> Komu: adamovam@psp.cz, schillerovaa@psp.cz, michalekj@psp.cz, dufeka@psp.cz, bendam@psp.cz, goganj@psp.cz, fialar@psp.cz, jakobj@psp.cz, plisekm@psp.cz, kovarovav@psp.cz, bartosekj@psp.cz, skopecekj@psp.cz, richterovao@psp.cz, havlicekk@psp.cz, dostalovak@psp.cz, stulcp@psp.cz, hynek.balik@pirati.cz, knoblovam@psp.cz, fiserovai@psp.cz, jecht@psp.cz, machz@psp.cz, lojdar@psp.cz





> Datum: 17.07.2023 19:56

> Předmět: občanská žádost k projednávané důchodové reformě





Pěkný den,

vážení poslanci – PROSÍM, zamyslete se nad mojí ZÁSADNÍ připomínkou k reformě důchodů.





Umělá inteligence (myšleno samozřejmě včetně všech robotů, dále jen AI) údajně odebere do roku 2030 globálně lidem cca třetinu stávajících pracovních míst. Zdaleka ne všichni najdou nová - podobně placená. Jiný odhad (pro Česko) je minus milion pozic. Tedy, výrazně ubude míst, kde by člověk mohl být zaměstnán!





V této situaci, namísto, aby lidé začali odcházet LOGICKY do důchodu dříve, protože jich mnoho nahradí v nějaké formě AI (tzn. práce bude i bez nich provedena a „zobchodována“), česká vláda plánuje odchody do důchodu údajně v ještě pozdnějším věku než je už tak dlouhých 65 let. Přitom nejspíš v nové situaci není žádný důvod, proč by se nemohla vrátit třeba i někdejší situace = muži do důchodu v 60 letech a ženy v 55?!





Pokrokové autority leckde ve světě zvažují nebo již dokonce realizují nějakou formu zkracování pracovní doby, pracovního týdne atp. - prodloužení věku odchodu do důchodu je KROK OPAČNÝM SMĚREM. Dále - mladí, kteří opouštějí vzdělávací systém, by měli být co nejdříve zaměstnáni ve svých oborech, aby mohli růst, pěstovat dobré pracovní návyky a všem přinášet přidanou hodnotu. To těžko mohou dělat, pokud pracovní pozice budou stále déle blokovat „důchodci“.





Správnější a morálnější zdroj peněz pro důchody:





Pokud pracovní místa vezme lidem AI, která nebude platit sociální odvody, zdravotní pojištění, daň z příjmu atp., MUSÍ do důchodového resp. sociálního a zdravotního systému státu natéct tyto „zcizené“ peníze JINUDY. Určitě by tu měla být nějaká státní odvodová „sankce“ za to, že nejsou zaměstnáni v dané chvíli lidé, ale AI. Potřebných bude nepochybně stále více. Na druhé straně budou možná až horentně růst zisky provozovatelů AI. Tyto zisky musí stát efektivně zdanit - naplnit jimi státní kasu, a to zároveň se současným zavedením funkční ochrany proti vývozu peněz do daňových rájů a boje za to, aby se práce odvedená v Česku v Česku vždy danila - i v rámci nadnárodních korporací. Už docela dlouho se pracovně mluví o DANI Z ROBOTŮ. To je první věc, kterou by se měl stát zabývat v rámci konsolidace veřejných rozpočtů!





O dani z robotů diskutuje i vědecká sféra. Zdá se, že tenhle fenomén je nevyhnutelný a jde tak již jen o konsenzuální technické řešení a zejména o prozření politiků, bez kterého k tomu nemůže vzniknout „zakázka“. Do sněmovních voleb je daleko, takže případné „volební“ strachy jsou irelevantní.





Děkuji, pokud se tím budete zabývat.

Beno Trávníček

Česká Bělá





