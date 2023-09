Reakce na omezení shromažďovacího práva pochodu Poslední generace

7. 9. 2023

Vážený pane primátore, obracíme se na Vás v návaznosti na rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy týkající se námi plánovaného a řádně ohlášeného pochodu za humanizaci magistrály a dodržení klimatického závazku, který se koná v úterý 12. září. Ve svém rozhodnutí magistrát nakazuje pořadateli změnu trasy a použití chodníku namísto vozovky. Dále magistrát zakazuje pořádání happeningu na vozovce před Národním muzeem.

Považujeme takové zásahy do shromažďovacího práva za nepřípustné a neopodstatněné a ze své podstaty bránící naplnění účelu shromáždění, tedy upozornění na: “dlouhodobě neřešenou situaci na pražské magistrále, jejíž humanizaci politici slibují už přes třicet let, ale stále neudělali víc než pár kosmetických změn. Požadujeme dokončení humanizace magistrály minimálně v rozsahu popsaném v Otevřeném dopise Zastupitelstvu HMP ze dne 23.4.2019 zaslaném osmi občanskými sdruženími.[1] Zejména jde o tato jednoduchá opatření: instalaci světelných závor ve směru do centra, realizaci chybějících přechodů pro chodce a doplnění cyklopruhů v úseku mezi Vltavskou a Pankrácí.”[2]

Pokud by se pochod ubíral alternativní trasou a po chodníku, ztratí svůj účel. Rozhodnutí se proto budeme bránit soudní cestou, jak jsme uvedli už v dopise, který jsme Vám zaslali minulý týden.[3] Věříme, že soud nám dá za pravdu a pochod se uskuteční ve své původně plánované podobě, podle oznámení shromáždění, které naleznete v příloze.

Současný přístup magistrátu k tématu udržitelnosti dopravy v Praze je zcela alarmující a pravidelné demonstrace jsou na tuto situaci naprosto adekvátní odpovědí. Chápeme, že jsou vám naše pochody nepříjemné, jak jste i několikrát opakoval v médiích.[4] Opětovně Vás tedy žádáme: začněte místo snah o omezení našich legálních demonstrací řešit zklidňování dopravy. S protesty jsme nuceni pokračovat právě kvůli Vaší nečinnosti v této oblasti. Naším cílem je bezpečná a spravedlivě nastavená dopravní situace v Praze.

Velmi rádi s Vámi budeme diskutovat o tom, jakou cestou se k tomuto cílovému stavu Praha dostane. Vůli k jednání jsme vyjádřili opakovaně.

S pozdravem

za Poslední generaci, z.s.

Veronika Holcnerová

