Od všeho sexuálního života až po vaše politické názory: shromažďování údajů o řidičích aut představuje "noční můru", varuje studie

6. 9. 2023

čas čtení 4 minuty



Nadace Mozilla Foundation zkoumala 25 značek automobilů a zjistila, že některé z nich shromažďují údaje o "sexuální aktivitě" a "politických názorech" jejich majitelů a řidičů



Řidiči jsou varováni, že automobily představují "noční můru pro jejich soukromí", protože výrobci vozidel shromažďují rozsáhlé osobní údaje o řidičích, včetně jejich sexuálních aktivit.



Studie 25 značek automobilů zjistila, že všechny neprošly testy ochrany soukromí spotřebitelů, které provedla nezisková organizace Mozilla Foundation. Z jejího průzkumu vyplynulo, že 84 % automobilových společností přezkoumává, sdílí nebo prodává údaje shromážděné od majitelů automobilů. Řidiči jsou varováni, že automobily představují "noční můru pro jejich soukromí", protože výrobci vozidel shromažďují rozsáhlé osobní údaje o řidičích, včetně jejich sexuálních aktivit.Studie 25 značek automobilů zjistila, že všechny neprošly testy ochrany soukromí spotřebitelů, které provedla nezisková organizace Mozilla Foundation. Z jejího průzkumu vyplynulo, že 84 % automobilových společností přezkoumává, sdílí nebo prodává údaje shromážděné od majitelů automobilů.



Mozilla zjistila, že všechny prověřované automobilové značky shromažďovaly více osobních údajů, než je nutné, a shromážděné osobní údaje používají z důvodů, které nesouvisejí s provozem vozidla a vztahem automobilové značky s řidiči.



Z výzkumu Mozilly vyplývá, že šest automobilových společností zřejmě o řidičích shromažďuje i intimní informace, včetně zdravotních údajů řidiče a jeho genetických informací. Zahrnuto bylo i to, jak rychle člověk jezdí, kam jezdí a jaké písničky poslouchá ve svém autě.



Nissan do údajů, které shromažďuje, zahrnuje "sexuální aktivitu" a Kia ve svých zásadách ochrany osobních údajů uvádí, že může shromažďovat informace o "sexuálním životě" řidiče, uvedla Mozilla.



V zásadách ochrany osobních údajů společnosti Kia se uvádí, že může zpracovávat "zvláštní kategorie" údajů, včetně "informací o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuální orientaci, sexuálním životě a politických názorech" a "členství v odborech".



Automobily mohou od řidičů shromažďovat osobní údaje v obrovském množství, a to od připojených služeb, které lze ve voze využívat, až po zdroje třetích stran, jako je online rozhlasová služba Sirius XM nebo Google Maps. Tyto údaje pak mohou být použity k "vymýšlení dalších údajů o vás prostřednictvím závěrů o věcech, jako je vaše inteligence, schopnosti a zájmy", uvedla Mozilla.



Zatímco automobilový průmysl se v posledních letech soustředil na přechod od benzinových a naftových motorů k elektrickému pohonu na baterie, někteří analytici tvrdí, že před námi je daleko větší rozvrat, protože vozidla jsou stále více připojována k internetu a jsou schopna autonomní jízdy.



To vede k předpovědím o masivním nárůstu prodeje služeb, jako je streamování hudby a videa, a také předplatného asistenčních služeb pro řidiče a samořízených vozidel. Poradenská společnost McKinsey předpověděla, že výrobci automobilů by mohli získat až 1,5 bilionu dolarů dodatečných příjmů díky zavádění nových služeb, od přivolání jízdy až po aplikace ve vozidle a bezdrátové aktualizace softwaru.



Mnohé služby by však mohly být pro výrobce automobilů mnohem lukrativnější, pokud by shromažďovali více údajů o zákaznících.



Podle kritérií Mozilly Tesla neprošla žádnými hodnoceními, která se zabývala bezpečností, kontrolou dat a umělou inteligencí. Americká společnost vyrábějící elektromobily již čelí kritice kvůli svým postupům v oblasti ochrany osobních údajů. Začátkem letošního roku vyšlo najevo, že zaměstnanci Tesly sdíleli videa a snímky pořízené kamerami ve vozech zákazníků. Tesla tehdy na žádost agentury Reuters o komentář nereagovala.



V roce 2021 Tesla uvedla, že kamery v jejich vozech byly v Číně vypnuty poté, co byly vozy zakázány v čínských vojenských zařízeních kvůli údajným bezpečnostním obavám.



Z hodnocených značek automobilů 84 % uvedlo, že mohou sdílet osobní údaje s poskytovateli služeb nebo zprostředkovateli údajů, a 76 % uvedlo, že mohou údaje prodávat dál .



Pouze dvě z 25 zkoumaných značek, Renault a Dacia, vlastněné stejnou mateřskou společností, uvedly, že řidiči mají právo vymazat své osobní údaje. Automobilky Renault a Dacia sídlí v Evropě, kde jsou spotřebitelé chráněni zákonem o ochraně osobních údajů podle obecného nařízení.





Nadace uvedla, že není schopna potvrdit, zda některá ze značek vůbec splňuje její minimální bezpečnostní standardy, včetně toho, zda společnosti šifrují osobní údaje řidičů.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0