"Zúčtování": 500 skupin podpořilo pochod za ukončení využívání fosilních paliv

7. 9. 2023

čas čtení 3 minuty

Celkem 500 mezinárodních, národních a místních organizací podpořilo Pochod za ukončení využívání fosilních paliv, který se uskuteční 17. září v New Yorku, oznámili v úterý vedoucí představitelé této akce. Pochod se koná před summitem o klimatických ambicích, který pořádá generální tajemník OSN António Guterres, a následuje po létě, kdy fosilní paliva způsobila extrémní počasí, píše Olivia Rosane na webu commondreams.org. Celkem 500 mezinárodních, národních a místních organizací podpořilo Pochod za ukončení využívání fosilních paliv, který se uskuteční 17. září v New Yorku, oznámili v úterý vedoucí představitelé této akce. Pochod se koná před summitem o klimatických ambicích, který pořádá generální tajemník OSN António Guterres, a následuje po létě, kdy fosilní paliva způsobila extrémní počasí,

"Nikdy nebylo tak jasné jako nyní - v létě rekordních veder, smrtících požárů a ničivých záplav - že se musíme spojit, abychom skoncovali s fosilními palivy," uvedla v prohlášení programová manažerka Oil Change International v USA Allie Rosenbluth. "Každý nový projekt v oblasti fosilních paliv je neslučitelný s budoucností, ve které se dá žít."

Oil Change International je jedním z hlavních organizátorů pochodu spolu s organizacemi Center for Biological Diversity, Center for Popular Democracy, Climate Organizing Hub, Food & Water Watch, Fridays For Future USA & NYC, Earthworks, Greenfaith, Indigenous Environmental Network, New York Communities for Change a Oil & Gas Action Network.

V poslední době se k nim připojilo hnutí Sunrise Movement, Sierra Club a NAACP, stejně jako významní aktivisté a progresivní politici jako Jane Fonda, Bill McKibben, Naomi Klein, Mark Ruffalo, senátor Ed Markey (D-Mass.), kongresmani Rashida Tlaib (D-Mich.), Jamaal Bowman (D-N.Y.) či Justin Pearson.

Účastníci pochodu vyzvou prezidenta Joea Bidena, aby zastavil schvalování nových projektů v oblasti fosilních paliv, ukončil těžbu ropy a zemního plynu na federální půdě, vyhlásil stav klimatické nouze a zajistil spravedlivý přechod na obnovitelné zdroje energie, které poskytují kvalitní pracovní místa a respektují místní komunity.

"Pochod za ukončení využívání fosilních paliv, na němž se podílí 500 organizací, není žádostí, ale požadavkem na prezidenta Bidena, aby přijal akční řešení, která odpovídají rozsahu současné krize," uvedla spoluvýkonná ředitelka organizace New York Communities for Change Olivia Leirer.



Pochod se koná v době, kdy se republikánští kandidáti již předhánějí v tom, kdo se s Bidenem utká v prezidentských volbách v roce 2024, a mladší aktivisté varovali, že Bidenovo schvalování projektů, jako je projekt Willow nebo ropovod Mountain Valley, by mu mohlo uškodit u mladých voličů, kteří mu pomohli zvítězit v roce 2020.

"V posledních třech letech mnozí z nás ztratili nadšení a naději, kterou jsme původně měli, když jsme bojovali za Bidena," uvedla v prohlášení organizátorka Fridays For Future NYC Noa Greene-Houvras. "Sledovali jsme, jak schvaluje ropovody a projekty v oblasti fosilních paliv, proti kterým mladí lidé důsledně vystupovali. Stejné hlasy, které ho povolaly do prezidentského úřadu, ho nyní vyzývají, aby přijal odvážná opatření v oblasti klimatu."

Organizátoři také zdůrazňují dopady, které má spalování ropy, plynu a uhlí a znečištění a extrémní počasí, které způsobuje, na komunity po celé zemi, zejména na komunity s nízkými příjmy nebo menšiny.

Newyorský pochod je součástí větší mezinárodní eskalace boje proti fosilním palivům, která byla zahájena v červnu a načasována na víkend před Guterressovým summitem 20. září, který poprvé žádá státy, aby předložily plány na postupné vyřazení fosilních paliv a zastavení výroby těchto zdrojů energie, které oteplují klima.

Celý článek v angličtině ZDE

0