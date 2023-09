Najednou by se Slovensko mohlo stát nejnovějším spojencem Ruska

6. 9. 2023

čas čtení 4 minuty

John Kampfner varuje v deníku Guardian, že všeobecné volby na Slovensku dne 30. září mohou mít katastrofální dopad. Je to důsledkem skutečnosti, že slovenské úřady nezasáhly proti ruským dezinformacím na internetu - české taky nezasahují...

Článek přináší většinu informací, které Češi a Slováci znají, citujeme jen pár odstavců:



Slovensko, země s pouhými 5 miliony obyvatel, je testovacím polem pro sílu propagandy. Loni byl bývalý vojenský atašé přistižen při činu, když nabízel peníze slovenskému novináři za to, že bude šířit kremelskou propagandu o válce na Ukrajině a mnoho dalšího. Když video před rokem a půl zveřejnil Denník N, stalo se virálním a diplomat byl vyhoštěn.



Z hrůzy se zrodila naděje. V červnu 2019 senzačně vyhrála prezidentské volby právnička a ekologická aktivistka Zuzana Čaputová. O měsíc později byla zvolena nová vláda, která předznamenala změnu. Během několika týdnů po nástupu do funkce však začala pandemie a s ní i problémy. Slovensko mělo za poslední čtyři roky čtyři premiéry. Po sobě se střídaly koalice, které se potýkaly s COVIDem, inflací, energetickou krizí a válkou. Poslední vláda se rozpadla v prosinci uprostřed velkých bojů a země od té doby přešlapuje na místě.

Pak došlo k pozoruhodnému návratu Fica. Strávil čas v opozici, kdy se posunul ještě více doprava, napodobuje Orbána, odsoudil "ukrajinské fašisty" a brojil proti rozhodnutí slovenské vlády poslat na Ukrajinu veškeré zbraně, které měla. Čaputovou pak označil za "americkou agentku" a v ozvěně Donalda Trumpa označil nedávné zatčení vysokých šéfů rozvědky za "policejní puč".





Na Facebooku prý existuje až 2 000 stránek sdílejících protizápadní propagandu, přičemž Čaputová varovala před "informační smrští" politických denunciací zprava podporovaných Ruskem. Zlověstné je, že už toho má dost a nebude kandidovat na druhé funkční období.





Nebezpečí je všudypřítomné, ale stále je o co hrát. Volební kampaně na Slovensku často přinášejí dramatické zvraty na poslední chvíli a složitý volební systém bude komplikovat vytváření koalic. Je však nepochybné, že Fico je opět významným hráčem a politika, kterou zastává, je opět v módě. Je to měřítko toho, jak chaotickou se stala politika a jak moc se v srdci Evropy podlomila víra v liberální demokracii.





Kompletní článek v angličtině ZDE



0

270

Thinktank Globsec, který měří politickou loajalitu bývalých komunistických států a je částečně financován USA a EU, každoročně zveřejňuje index zranitelnosti. Jeho nejnovější průzkum přináší poučné čtení, přičemž Slovensko často vybočuje z řady. Dominika Hajdú, vedoucí Centra pro demokracii a odolnost, uvádí, že USA za bezpečnostní riziko, což je výrazně více než před několika lety, zatímcoFico je prototyp populisty. Jako premiér v letech 2006 až 2010 a poté 2012 až 2018 štval domácí publikum proti Západu, ale dával si pozor, aby nešel proti mezinárodnímu statu quo.To, co se stalo poté, otřáslo Slovenskem v základech. Ján Kuciak, mladý investigativní novinář, se zabýval korupcí, do níž byla zapletena Ficova vláda, dotace EU a italská mafie. Dne 21. února 2018 Kuciaka a jeho snoubenku, archeoložku Martinu Kušnírovou, zastřelili nájemní vrazi v jejich bytě u hlavního města.Při největších demonstracích od sametové revoluce, která v roce 1989 svrhla komunismus, vyšly do ulic vyjádřit svůj hněv desetitisíce Slováků. Fico a celý jeho kabinet byli nakonec nuceni odstoupit - ne však dříve, než obvinil amerického miliardáře George Sorose z podněcování protestů.Ficova strana Smer-SD je v průzkumech před ostatními stranami. Strávil jsem hodinu s jejím místopředsedou na terase před parlamentem. Ľuboš Blaha rámuje konflikt Ruska se Západem méně vojensky a více jako kulturní válku. "Vnímáme to jako zástupnou válku Spojených států proti Rusku na ukrajinské půdě," říká. "Nejde o Rusko a demokracii. Jde o to, aby Rusko chránilo svou kulturní, národní identitu proti liberální mánii na Západě."Zatímco mluví, dívám se přes Dunaj na les, který před sebou značí Rakousko. Pamatuji si ho z osmdesátých let: Těžce opevněná hranice jen pár kilometrů odtud, železná opona, která věznila generace Čechoslováků.